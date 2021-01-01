С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА
В Министерстве образования заявили, что с 1 января должностные оклады педагогов увеличились на 20%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобразования.
Отмечается, что в государственном бюджете на 2021 год МОН предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году.
"В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. В министерстве уточняют, что, в частности, образовательная субвенция (заработные платы педагогов) составляет 99,65 млрд грн (в 2020 году – 80,9 млрд грн), субвенция на обеспечение общего среднего образования "Новая украинская школа" – 1,42 млрд грн, субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1,0 млрд грн (в 2020 году – 0,5 млрд грн).
В МОН сообщают, что предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.
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Вихідні данні: $100 за 1,6 роки.
П.С. Пішов готувати мішок для грошей...
Ага.
Я сьогодні всього 5 ковідних хворих обслугував, 3700 забагато за таке мале навантаження. Тим більше- вихідний, навіть в звітність подати не можу. Може краще ці гроші, що йдуть на медицину, віддати вчителям?
Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
(1.16 грн за кВт-ч.)
Зеля в долі , навіть не сумнівайтесь !
Вот он такой весь бартерный приЗЕндент и вышел, избранный за кучу лживых слов, и за "голобородьку".
Да и вообще дураками легче управлять.
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МЫ ЛОХИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
"губозакатывающую машинку"..))
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html