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С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования. ИНФОГРАФИКА

В Министерстве образования заявили, что с 1 января должностные оклады педагогов увеличились на 20%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобразования.

Отмечается, что в государственном бюджете на 2021 год МОН предусмотрены расходы в объеме 139,5 млрд грн, что на 26,6 млрд грн больше, чем в прошлом году.

"В основном это средства на увеличение заработной платы с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%", - говорится в сообщении.

С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования 01

Отмечается, что из общей суммы расходов на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году. В министерстве уточняют, что, в частности, образовательная субвенция (заработные платы педагогов) составляет 99,65 млрд грн (в 2020 году – 80,9 млрд грн), субвенция на обеспечение общего среднего образования "Новая украинская школа" – 1,42 млрд грн, субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1,0 млрд грн (в 2020 году – 0,5 млрд грн).

В МОН сообщают, что предусмотрена новая субвенция объемом 1,0 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования.

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Автор: 

Минобразования (1739) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+12
Это точно. Вы про его фразу "я никому ничего не должен"?
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01.01.2021 17:58
+10
Шо, до 4000 долларлов?
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01.01.2021 17:56
+10
До 4800!
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01.01.2021 17:58
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Шо, до 4000 долларлов?
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01.01.2021 17:56 Ответить
До 4800!
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01.01.2021 17:58 Ответить
Зараз Вас окоротять : «А ви...ви.....парахабот! Соя! Вальцман! чоколят! »
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01.01.2021 18:08 Ответить
Ето только для преподавателей русского языка.
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01.01.2021 20:12 Ответить
це спецоперація Пороха з 2018 р. ))
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01.01.2021 18:20 Ответить
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01.01.2021 18:23 Ответить
Не сразу, но Зеленский держит слово.
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01.01.2021 17:57 Ответить
Это точно. Вы про его фразу "я никому ничего не должен"?
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01.01.2021 17:58 Ответить
Та тут шото підходить час, щоб ще, як би не почути: «Лохі, а ви, ето, мнє задолжалі...»
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01.01.2021 18:10 Ответить
Это он олигархам говорил.
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01.01.2021 18:20 Ответить
це у Львові його олігархи на вулиці перестріли ? ))
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01.01.2021 18:28 Ответить
С 1 января зарплаты педагогов увеличились на 20%, - Минобразования - Цензор.НЕТ 5164
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01.01.2021 17:59 Ответить
То скільки часу треба буде чекати до $4000 ?
Вихідні данні: $100 за 1,6 роки.
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01.01.2021 18:21 Ответить
т.е. 20 % это -- 200-300 грв. к зарплате !? ... ЗеПозорники !!!
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01.01.2021 17:58 Ответить
Будет чем платить за подорожавшую на 40% электроэнергию)
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01.01.2021 17:59 Ответить
А почему. ? 4000:100•20=800.
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01.01.2021 20:44 Ответить
ха.. да потому что начислять будут по ставке педагогов а она меньше 2000 грв.. все остальное это доплаты за часы и т.д. и они не учитываются(там у каждого по разному)..
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01.01.2021 21:28 Ответить
повышением тарифов на газ,електричество, а отсюда и на кормовое - фактически есть оббирание не только учителей, но и всего украинского народа которые "зе грабители" замаскировали словом"повышение"
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01.01.2021 18:00 Ответить
А де глибокомислені коментарі на кшалт "а зачєм учітілям стока дєнєх, ані сірамно нічіво нєдєлают?!"

П.С. Пішов готувати мішок для грошей...
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01.01.2021 18:00 Ответить
Діджітал беггж.
Ага.

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01.01.2021 18:17 Ответить
Вчителям так важко в режимі онлайн... Може відібрати трохи в медиків і віддати гроші вчителям?
Я сьогодні всього 5 ковідних хворих обслугував, 3700 забагато за таке мале навантаження. Тим більше- вихідний, навіть в звітність подати не можу. Може краще ці гроші, що йдуть на медицину, віддати вчителям?
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01.01.2021 18:06 Ответить
По перше- клятву Гіпократа ти тексту не чув ніколи навіть. По друге- хабарі на картку- це ти вже даєш джязу.
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01.01.2021 18:22 Ответить
скаржтеся степанову.
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01.01.2021 18:29 Ответить
От негідники ці лікарі. Я сам вчитель і лікуюся виключно урінотерапією. Нічим не хворію, але так важко вести уроки аж дві години на добу онлайн з дому! Неприємно коли учні бачать що у мене зверху пінджак та краватка- а знизу подрані труси.
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01.01.2021 18:32 Ответить
Что, деньги с умирающих брать и считать себя героем Нравится а читать что о тебе люди думают нет?
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01.01.2021 18:34 Ответить
Я, сонце, віддаю перевагу людям, котрі мене знають і кажуть що про мене думають у вічі. А те що тобі колись підлі лікарі при лікуванні сифілісу заборонили бухати- мені до лампочки.
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01.01.2021 18:38 Ответить
Я давно пользуюсь услугами частной клиники... при чем по тарифам там не намного дороже, но уровень подготовки врачей намного выше. С гос. Медициной я завязал очень давно когда начали специалисты переходить в частную клинику или за границу, и остался там непотриб, который думает не вылечу так хоть заработаю или фейсбучные студенты...
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01.01.2021 18:45 Ответить
Молодчинка. Я радий що українські вчителі можуть собі дозволити лікуватися в приватних клініках.
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01.01.2021 18:46 Ответить
С чего ты взял что я учитель? У меня мама проработала всю жизнь преподавателем... но и она не всегда бы смогла бы пользоваться услугами твоих коллег. В прошлом году она делала операцию в гос. Клинике. Бесплатную, но в качестве благодарности нужно было заплатить 600 дол. В государственной клинике на оборудовании, которое закупили на деньги из бюджета. И я знаю этого хирурга, в позапрошлом году построил дом, в прошлом купил в салоне Правик. И это обычный врач в гос клинике...
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01.01.2021 18:55 Ответить
Та розстріляти всіх лікарів. Ми, вчителі- майбутнє країни!
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01.01.2021 18:57 Ответить
Ты знаешь, из той хрени что ты тут пишешь, ты либо не очень умный или не давно выпустился но тоже не очень умный. Удачи! С Новым годом!
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01.01.2021 18:59 Ответить
Нє - "добровільний внос"...))
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01.01.2021 18:31 Ответить
Клятва "ДОМКРАТУ"..))
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01.01.2021 18:29 Ответить
Після такого "легкого" режиму онлайн доводиться ходити до окулістів...
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01.01.2021 18:16 Ответить
Нашо їм стіки? Краще Рюкзаковським віддайте або в Автодор. Вони готові в 3 горла жерти.
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01.01.2021 19:48 Ответить
Тепер зрозуміло чому підняли тарифи?

Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
(1.16 грн за кВт-ч.)
Зеля в долі , навіть не сумнівайтесь !
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01.01.2021 18:12 Ответить
Шо вы хотите, главного Клоуна в 90-е учителя учили вообще не за зарплату, а за "бартер"..
Вот он такой весь бартерный приЗЕндент и вышел, избранный за кучу лживых слов, и за "голобородьку".
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01.01.2021 18:15 Ответить
Та щось не видно, що він взагалі вчився.
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01.01.2021 18:23 Ответить
Учиться не нужно. Модно не учиться, играючи в КВН стать Президентом. Видосики презедента не для учителей, а для его "лехтората".
Да и вообще дураками легче управлять.
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01.01.2021 20:24 Ответить
Як раз буде чим компенсувати підняття тарифу на опалення, електрику та газ. Мовчу вже про ціни на товари, включаючи хліб. Це не підняття - це індекцація
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01.01.2021 18:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9eTWiJdf7uo

-
-
МЫ ЛОХИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
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01.01.2021 18:24 Ответить
За ціни на коммуналку та на інше_вистачить на
"губозакатывающую машинку"..))
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01.01.2021 18:27 Ответить
Надбавки вчителям якраз на фуфайки (ватніки) вистачить - тепло, стильно, скрєпно.
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01.01.2021 18:28 Ответить
Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" для простых украинцев. ФОТО
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
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01.01.2021 18:35 Ответить
а все потому, что МИНИМАЛЬНАЯ зарплата увеличилась с 5000 уахей до 6000... вот вам и 20%...
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01.01.2021 18:40 Ответить
Красива у нас динаміка росту мінімалки та виплат та росту малозабеспечиним.Ще до перших піднять оплати ціни,комунальні послуги та енергоносії зростають на 30-40% а хвалене підняття мінімалки на 0.5-0.7% тільки ще буде та і то не всім а тільки певним категоріям та і то поетапно.А оплачувати та все требало ще вчора.Приклад квітанції за газ.
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01.01.2021 18:47 Ответить
Покращиться якість освіти?
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01.01.2021 19:06 Ответить
З тих вчителів на карантин толку нуль. Ні за що їм взагалі зарплати платити.
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01.01.2021 19:49 Ответить
Богата наша страна на гениев! А ещё от пенсов толку никакого, нужно пенсии прекратить выплачивать! Доколе?
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01.01.2021 21:09 Ответить
на гениев - вряд ли. На клоунов.
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01.01.2021 21:19 Ответить
Минимальная зарплата 6000 тыс. грн, а ставка педагога с высшей категорией 6461 грн, Учитель после института будет зарабатывать 5260. Спасибо благодетели.
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01.01.2021 20:19 Ответить
А ты иди работать руками или мозгами а не очком на стуле
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02.01.2021 16:30 Ответить
Зачем тварей безграмотных прикармливать
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02.01.2021 16:29 Ответить
 
 