У ЗСУ за добу виявили 163 нові випадки COVID-19, - командування Медсил

У Збройних силах України зафіксовано 163 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19 за минулу добу. Зараз хворіє 1 тис. 766 осіб.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, за добу госпіталізовано 26 осіб із хворих, решта 137 перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний. У тих, хто лікується вдома спостерігається легкий перебіг хвороби.

За даними командування Медсил, усього за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 12 тис. 360 осіб, летальних випадків - 38.

При цьому днем ​​раніше повідомлялося про 12 тис. 26 видужали і 1 тис. 937 активних випадках хвороби. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ одужали 334 особи, а кількість хворих на туберкульоз знизилася на 171. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 200 осіб, у 23 із них термін ізоляції закінчується у найближчі три дні.

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