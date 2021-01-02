Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна

Уряд планує почати індексацію пенсій з 1 березня 2021 року.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз думаємо над варіантами індексації. Тому що, по-перше, ми ще не знаємо індексу, на який буде відсоток підвищено. Але ми точно почнемо її (індексацію. – Ред.) 1 березня. І будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася", – сказала Лазебна.

Міністерка соціальної політики також пояснила, чому в грудні до пенсій додали кількадесят гривень: "Це не індексація пенсій. Це перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму".

"Двічі на рік передбачено (і так робиться вже дуже багато років), що переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це теж мінімальна пенсія. В законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче цього прожиткового мінімуму", – сказала Лазебна.

За її словами, у 2022 році уряд планує індексувати пенсії усіх пенсіонерів, але для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.

"З 2014 року не індексуються пенсії державним службовцям, не індексуються пенсії науковцям, журналістам, певні пенсії військових не підпадали, тому що у них там були перерахунки, але в принципі є певні категорії людей, яким не індексуються пенсії. У нас є законопроєкт, яким ми відновлюємо індексацію пенсій для всіх без винятку категорій пенсіонерів. Неважливо, за яким законом тобі призначена пенсія (про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи про науку і науково-технічну діяльність), твоя пенсія має індексуватися", – заявила міністерка.

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За її словами, відповідний законопроєкт треба "провести" через уряд і внести у парламент.

"Єдине що? Як, звичайно, парламент, буває, не дуже швидко ухвалює такі речі і до них треба готуватися та закладати кошти. Якщо ми ухвалимо цей законопроєкт про відновлення індексацій пенсій у 2021 році, у 2022 році почнеться індексація пенсій для всіх пенсіонерів. Це буде правильно, справедливо і це те, чого чекають люди", – наголосила вона.