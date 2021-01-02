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Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна

Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна

Уряд планує почати індексацію пенсій з 1 березня 2021 року.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода міністерка соціальної політики Марина Лазебна передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз думаємо над варіантами індексації. Тому що, по-перше, ми ще не знаємо індексу, на який буде відсоток підвищено. Але ми точно почнемо її (індексацію. – Ред.) 1 березня. І будемо наполягати на тому, щоб вона відбулася", – сказала Лазебна.

Міністерка соціальної політики також пояснила, чому в грудні до пенсій додали кількадесят гривень: "Це не індексація пенсій. Це перерахунок пенсій у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму".

"Двічі на рік передбачено (і так робиться вже дуже багато років), що переглядається прожитковий мінімум. Звичайно, є такий стандарт як прожитковий мінімум для пенсіонерів, для осіб, які втратили працездатність. От перше підвищення в році 1 липня, а наступне – 1 грудня. Це теж мінімальна пенсія. В законі так написано, що мінімальна пенсія повинна бути не нижче цього прожиткового мінімуму", – сказала Лазебна.

За її словами, у 2022 році уряд планує індексувати пенсії усіх пенсіонерів, але для цього Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт.

"З 2014 року не індексуються пенсії державним службовцям, не індексуються пенсії науковцям, журналістам, певні пенсії військових не підпадали, тому що у них там були перерахунки, але в принципі є певні категорії людей, яким не індексуються пенсії. У нас є законопроєкт, яким ми відновлюємо індексацію пенсій для всіх без винятку категорій пенсіонерів. Неважливо, за яким законом тобі призначена пенсія (про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування чи про науку і науково-технічну діяльність), твоя пенсія має індексуватися", – заявила міністерка.

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За її словами, відповідний законопроєкт треба "провести" через уряд і внести у парламент.

"Єдине що? Як, звичайно, парламент, буває, не дуже швидко ухвалює такі речі і до них треба готуватися та закладати кошти. Якщо ми ухвалимо цей законопроєкт про відновлення індексацій пенсій у 2021 році, у 2022 році почнеться індексація пенсій для всіх пенсіонерів. Це буде правильно, справедливо і це те, чого чекають люди", – наголосила вона.

пенсія (1593) Міністерство соціальної політики (1272) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+23
А через тарифи заберуть пару сотень і знов лохи в прольоті. Вуаля.
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02.01.2021 18:39
+11
Що знов пару червонців накинут !!!)))
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02.01.2021 18:36
+10
З Новим Роком привітали таріфами , а це що з 8-им березня !!!))))
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02.01.2021 18:37
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Що знов пару червонців накинут !!!)))
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02.01.2021 18:36 Відповісти
А через тарифи заберуть пару сотень і знов лохи в прольоті. Вуаля.
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02.01.2021 18:39 Відповісти
Це має назву-Финт ушами!!!)))
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02.01.2021 18:40 Відповісти
в данном случае - не совсем ушами)))
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02.01.2021 18:49 Відповісти
Згоден,не вухами ,а по вухах !!)))
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02.01.2021 18:59 Відповісти
Для виведення бізнесу із тіні ( читай для зростання прибутків 1% самого хитрожопого населення) в свій час зменшили ЄСВ з 41% до 22%, і почалися проблеми для 11 мільйонів пенсіонерів, і почалася лафа для мільйонерів. І грьобаний Зєля і не думає піднімати ЄСФ для великого бізнесу.
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02.01.2021 19:38 Відповісти
Лялька не здатна на самостійні дії!!!))))
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02.01.2021 19:52 Відповісти
Та вже забрали..
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02.01.2021 19:40 Відповісти
Во хрєнь яка ,забрали те чого поки що немає !!)))
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02.01.2021 19:53 Відповісти
И за это спасибо ! Если учитывать тот факт, что деньги выплачивают в конвертах.
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02.01.2021 18:40 Відповісти
Кому в конвертах, кому в чемоданах...
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02.01.2021 19:06 Відповісти
Последняя индексация была в 2017-от 3764 грн..но уже прошло 3 года и пора выводить среднюю ЗП для начисления пенсии за 3 года..как прописано в Законе..и индексировать от нового показателя средней ЗП для начисления пенсии
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02.01.2021 21:09 Відповісти
обещать, не значит жениться.
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02.01.2021 18:37 Відповісти
Сначала "полюбят" ,потом женются.
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02.01.2021 18:41 Відповісти
З Новим Роком привітали таріфами , а це що з 8-им березня !!!))))
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02.01.2021 18:37 Відповісти
Скоріш за все к пєрвому апрєлю! 😁
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02.01.2021 18:44 Відповісти
Це саме з клоунського амплуа !!!!)))
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02.01.2021 18:58 Відповісти
Не шуткуй,теща це святе !!)))
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02.01.2021 18:39 Відповісти
И каждому старику - по мешку. Пустому.
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02.01.2021 18:38 Відповісти
-- под глазами -- два мешка...
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02.01.2021 18:42 Відповісти
Индексация пенсий планируется с 1 марта
-- мне, как украинскому пенсионеру, тоже очень интересно -- почему не с певого апреля? *)
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02.01.2021 18:40 Відповісти
Головне, щоб не постраждали папо шуро та мамо ріма, бо я майже плакав, коли дивився на їхній бідний стіл з муляжами з 95-го кварталу! Боже, може вони, дійсно, таке їдять?!
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02.01.2021 18:47 Відповісти
Чувствую доиндексируют до 35 гривен! Как на "сссре" минималка 35 ржублей...
Даже не клоуны, а пародия на них! Даже номер с писюном и та ворованная в "Америка имеет талант", за 197? (не помню) год!...
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02.01.2021 18:49 Відповісти
Заботливая ты наша!Тебя уже не один год просят озвучить РЕАЛЬНЫЙ прожиточный минимум-или тогда придётся его платить,а от себя -любимых,отрывать очень не хочется!
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02.01.2021 18:52 Відповісти
у меня пенсия 5.760 когда уже нам будут добавлять епта!? у миня сосед получает 17.000 ЕПТА!!!
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02.01.2021 18:59 Відповісти
Добре, що не з 01.04...ХАЇМ ЗЄ! ЗЄК ХЇЇМ
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02.01.2021 19:00 Відповісти
Вони вже з другого січня волають, що в березні сто гривень добавлять.
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02.01.2021 19:01 Відповісти
Пожалуй вы правы.этих воров ничто не остановит, кроме физического уничтожения.
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02.01.2021 19:11 Відповісти
ДжентльменамІндексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 4146 верят на слов. И хотя сайт "ЦензорНет" не является аналитическим (тут больше лозунгами оперируют. Нисколько не сомневаясь в вашей осведомлённость хотелось бы ознакомиться с списком используемой литературы (прямые ссылки на

В Украине 55 процентов населения не доживает до пенсии , не доживают до 60 лет. Это официальные и правдивые данные независимых украинских и международных общественных организаций.
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02.01.2021 19:49 Відповісти
Что мешает этому обещанию стать такой же брехнёй как и публичные заявления той же Лазебной о пересчёте пенсий с 1-го января? Да и вообще, нарушений Конституции у этого правительствап несть числпа. Как, впрочем, и у предыдущего.
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02.01.2021 19:07 Відповісти
Мариночка-огласи,сколько платят ЕСВ Коболев,Землянский,члены наб.советов и т.д. и т.п.?Почему они платят как с 10-ти минималок,а получают от 300тыс. и до нескольких миллионов?Им что,не хватает?Но ты скромно промолчишь!
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02.01.2021 19:21 Відповісти
У Мариночки выходной. Я отвечу:
При начислении пенсии берётся только та сумма с которой уплачен ЕСВ.
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02.01.2021 19:55 Відповісти
Вы немного неправы-у чиновников этого уровня пенсия начисляется в размере 70% от доходов.
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02.01.2021 20:00 Відповісти
Максимальная ЗП с которой берут ЕСВ=50 к грн..с остальной суммы только подоходный
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02.01.2021 21:14 Відповісти
Спасибо.Что и требовалось доказать.А с работающих пенсов ЕСВ берут по полной и за каждый год добавляют в районе 5гр. к пенсии.Ну очень справедливо!
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02.01.2021 21:50 Відповісти
Госпожа министр ! Люди ждут ОСОВРЕМЕНИВАНИЯ пенсий . Индексация -это хорошо, но это уравниловка .
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02.01.2021 19:26 Відповісти
И ещё вишенка на торт-январское увеличение тарифов не попадёт под процент инфляции для индексации пенсий-это увеличение будет индексироваться в 2022м году!
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02.01.2021 19:29 Відповісти
Фанеру, чтобы сделать ероплан и улететь отсюда.
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02.01.2021 21:53 Відповісти
Брешуть , як завжди .
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02.01.2021 21:11 Відповісти
все просто , наши доганяют , в лугандоне подняли минималку , чет до 2200 или около того , теперь и нашим хотят подкинуть , вопрос - когда ?
зато у наших чиновников самые большие зарплаты ( назло врагам )
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02.01.2021 23:20 Відповісти
Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 7911
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02.01.2021 23:45 Відповісти
А добавили то 3 грн.. с чего платить эти огромные суммы за жкх?
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03.01.2021 00:17 Відповісти
Мало чего за полтора года понаобещали эти неучи и бездари типа Зеленского и Лазебной и Шмаркаля!! Ничего не выполняется !! Ничего !!
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03.01.2021 11:35 Відповісти
как земля таких НОСИТ????
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04.01.2021 20:46 Відповісти
 
 