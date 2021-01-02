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Индексация пенсий планируется с 1 марта, - министр соцполитики Лазебная

Индексация пенсий планируется с 1 марта, - министр соцполитики Лазебная

Правительство планирует начать индексацию пенсий с 1 марта 2021 года.

Об этом сообщила в интервью Радио Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас думаем над вариантами индексации. Потому что, во-первых, мы еще не знаем индекса, на какой процент будет повышение. Но мы точно начнем ее (индексации - ред.) 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась", - сказала Лазебная.

Министр также объяснила, почему в декабре к пенсиям добавили всего несколько десятков гривен: "Это не индексация пенсий. Это перерасчет пенсий в связи с ростом прожиточного минимума".

"Дважды в год предусмотрено (и так делается уже очень много лет), пересматривается прожиточный минимум. Конечно, есть такой стандарт, как прожиточный минимум для пенсионеров, для лиц, утративших трудоспособность. Вот первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря. Это тоже минимальная пенсия. В законе написано, что минимальная пенсия должна быть не ниже этого прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная

По словам чиновницы, в 2022 году правительство планирует индексировать пенсии всех пенсионеров, но для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

"С 2014 года не индексируются пенсии государственным служащим, не индексируются пенсии ученым, журналистам, определенные пенсии военных не подпадали, потому что у них там были перерасчеты, но в принципе есть определенные категории людей, которым не индексируются пенсии. У нас есть законопроект, которым мы восстанавливаем индексацию пенсий для всех без исключения категорий пенсионеров. Не важно, по какому закону тебе назначена пенсия (об общеобязательном государственном пенсионном страховании или о науке и научно-технической деятельности), твоя пенсия должна индексироваться ", - заявила министр.

Лазебная отметила, что соответствующий законопроект надо "провести" через правительство и внести в парламент.

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"Единственное что? Как, конечно, парламент, бывает, не слишком быстро принимает такие вещи и к ним надо готовиться и закладывать средства. Если мы примем этот законопроект о восстановлении индексаций пенсий в 2021 году, в 2022 году начнется индексация пенсий для всех пенсионеров. Это будет правильно, справедливо и это то, чего ждут люди", - подчеркнула она.

Автор: 

пенсия (2161) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+23
А через тарифи заберуть пару сотень і знов лохи в прольоті. Вуаля.
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02.01.2021 18:39
+11
Що знов пару червонців накинут !!!)))
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02.01.2021 18:36
+10
З Новим Роком привітали таріфами , а це що з 8-им березня !!!))))
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02.01.2021 18:37
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Що знов пару червонців накинут !!!)))
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02.01.2021 18:36 Ответить
А через тарифи заберуть пару сотень і знов лохи в прольоті. Вуаля.
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02.01.2021 18:39 Ответить
Це має назву-Финт ушами!!!)))
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02.01.2021 18:40 Ответить
в данном случае - не совсем ушами)))
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02.01.2021 18:49 Ответить
Згоден,не вухами ,а по вухах !!)))
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02.01.2021 18:59 Ответить
Для виведення бізнесу із тіні ( читай для зростання прибутків 1% самого хитрожопого населення) в свій час зменшили ЄСВ з 41% до 22%, і почалися проблеми для 11 мільйонів пенсіонерів, і почалася лафа для мільйонерів. І грьобаний Зєля і не думає піднімати ЄСФ для великого бізнесу.
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02.01.2021 19:38 Ответить
Лялька не здатна на самостійні дії!!!))))
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02.01.2021 19:52 Ответить
Та вже забрали..
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02.01.2021 19:40 Ответить
Во хрєнь яка ,забрали те чого поки що немає !!)))
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02.01.2021 19:53 Ответить
И за это спасибо ! Если учитывать тот факт, что деньги выплачивают в конвертах.
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02.01.2021 18:40 Ответить
Кому в конвертах, кому в чемоданах...
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02.01.2021 19:06 Ответить
Последняя индексация была в 2017-от 3764 грн..но уже прошло 3 года и пора выводить среднюю ЗП для начисления пенсии за 3 года..как прописано в Законе..и индексировать от нового показателя средней ЗП для начисления пенсии
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02.01.2021 21:09 Ответить
обещать, не значит жениться.
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02.01.2021 18:37 Ответить
Сначала "полюбят" ,потом женются.
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02.01.2021 18:41 Ответить
З Новим Роком привітали таріфами , а це що з 8-им березня !!!))))
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02.01.2021 18:37 Ответить
Скоріш за все к пєрвому апрєлю! 😁
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02.01.2021 18:44 Ответить
Це саме з клоунського амплуа !!!!)))
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02.01.2021 18:58 Ответить
Не шуткуй,теща це святе !!)))
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02.01.2021 18:39 Ответить
И каждому старику - по мешку. Пустому.
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02.01.2021 18:38 Ответить
-- под глазами -- два мешка...
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02.01.2021 18:42 Ответить
Индексация пенсий планируется с 1 марта
-- мне, как украинскому пенсионеру, тоже очень интересно -- почему не с певого апреля? *)
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02.01.2021 18:40 Ответить
Головне, щоб не постраждали папо шуро та мамо ріма, бо я майже плакав, коли дивився на їхній бідний стіл з муляжами з 95-го кварталу! Боже, може вони, дійсно, таке їдять?!
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02.01.2021 18:47 Ответить
Чувствую доиндексируют до 35 гривен! Как на "сссре" минималка 35 ржублей...
Даже не клоуны, а пародия на них! Даже номер с писюном и та ворованная в "Америка имеет талант", за 197? (не помню) год!...
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02.01.2021 18:49 Ответить
Заботливая ты наша!Тебя уже не один год просят озвучить РЕАЛЬНЫЙ прожиточный минимум-или тогда придётся его платить,а от себя -любимых,отрывать очень не хочется!
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02.01.2021 18:52 Ответить
у меня пенсия 5.760 когда уже нам будут добавлять епта!? у миня сосед получает 17.000 ЕПТА!!!
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02.01.2021 18:59 Ответить
Добре, що не з 01.04...ХАЇМ ЗЄ! ЗЄК ХЇЇМ
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02.01.2021 19:00 Ответить
Вони вже з другого січня волають, що в березні сто гривень добавлять.
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02.01.2021 19:01 Ответить
Пожалуй вы правы.этих воров ничто не остановит, кроме физического уничтожения.
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02.01.2021 19:11 Ответить
ДжентльменамІндексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 4146 верят на слов. И хотя сайт "ЦензорНет" не является аналитическим (тут больше лозунгами оперируют. Нисколько не сомневаясь в вашей осведомлённость хотелось бы ознакомиться с списком используемой литературы (прямые ссылки на

В Украине 55 процентов населения не доживает до пенсии , не доживают до 60 лет. Это официальные и правдивые данные независимых украинских и международных общественных организаций.
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02.01.2021 19:49 Ответить
Что мешает этому обещанию стать такой же брехнёй как и публичные заявления той же Лазебной о пересчёте пенсий с 1-го января? Да и вообще, нарушений Конституции у этого правительствап несть числпа. Как, впрочем, и у предыдущего.
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02.01.2021 19:07 Ответить
Мариночка-огласи,сколько платят ЕСВ Коболев,Землянский,члены наб.советов и т.д. и т.п.?Почему они платят как с 10-ти минималок,а получают от 300тыс. и до нескольких миллионов?Им что,не хватает?Но ты скромно промолчишь!
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02.01.2021 19:21 Ответить
У Мариночки выходной. Я отвечу:
При начислении пенсии берётся только та сумма с которой уплачен ЕСВ.
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02.01.2021 19:55 Ответить
Вы немного неправы-у чиновников этого уровня пенсия начисляется в размере 70% от доходов.
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02.01.2021 20:00 Ответить
Максимальная ЗП с которой берут ЕСВ=50 к грн..с остальной суммы только подоходный
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02.01.2021 21:14 Ответить
Спасибо.Что и требовалось доказать.А с работающих пенсов ЕСВ берут по полной и за каждый год добавляют в районе 5гр. к пенсии.Ну очень справедливо!
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02.01.2021 21:50 Ответить
Госпожа министр ! Люди ждут ОСОВРЕМЕНИВАНИЯ пенсий . Индексация -это хорошо, но это уравниловка .
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02.01.2021 19:26 Ответить
И ещё вишенка на торт-январское увеличение тарифов не попадёт под процент инфляции для индексации пенсий-это увеличение будет индексироваться в 2022м году!
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02.01.2021 19:29 Ответить
Фанеру, чтобы сделать ероплан и улететь отсюда.
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02.01.2021 21:53 Ответить
Брешуть , як завжди .
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02.01.2021 21:11 Ответить
все просто , наши доганяют , в лугандоне подняли минималку , чет до 2200 или около того , теперь и нашим хотят подкинуть , вопрос - когда ?
зато у наших чиновников самые большие зарплаты ( назло врагам )
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02.01.2021 23:20 Ответить
Індексація пенсій планується із 1 березня, - міністерка соцполітики Лазебна - Цензор.НЕТ 7911
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02.01.2021 23:45 Ответить
А добавили то 3 грн.. с чего платить эти огромные суммы за жкх?
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03.01.2021 00:17 Ответить
Мало чего за полтора года понаобещали эти неучи и бездари типа Зеленского и Лазебной и Шмаркаля!! Ничего не выполняется !! Ничего !!
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03.01.2021 11:35 Ответить
как земля таких НОСИТ????
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04.01.2021 20:46 Ответить
 
 