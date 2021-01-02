Индексация пенсий планируется с 1 марта, - министр соцполитики Лазебная

Правительство планирует начать индексацию пенсий с 1 марта 2021 года.

Об этом сообщила в интервью Радио Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас думаем над вариантами индексации. Потому что, во-первых, мы еще не знаем индекса, на какой процент будет повышение. Но мы точно начнем ее (индексации - ред.) 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась", - сказала Лазебная.

Министр также объяснила, почему в декабре к пенсиям добавили всего несколько десятков гривен: "Это не индексация пенсий. Это перерасчет пенсий в связи с ростом прожиточного минимума".

"Дважды в год предусмотрено (и так делается уже очень много лет), пересматривается прожиточный минимум. Конечно, есть такой стандарт, как прожиточный минимум для пенсионеров, для лиц, утративших трудоспособность. Вот первое повышение в году 1 июля, а следующее - 1 декабря. Это тоже минимальная пенсия. В законе написано, что минимальная пенсия должна быть не ниже этого прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

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По словам чиновницы, в 2022 году правительство планирует индексировать пенсии всех пенсионеров, но для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

"С 2014 года не индексируются пенсии государственным служащим, не индексируются пенсии ученым, журналистам, определенные пенсии военных не подпадали, потому что у них там были перерасчеты, но в принципе есть определенные категории людей, которым не индексируются пенсии. У нас есть законопроект, которым мы восстанавливаем индексацию пенсий для всех без исключения категорий пенсионеров. Не важно, по какому закону тебе назначена пенсия (об общеобязательном государственном пенсионном страховании или о науке и научно-технической деятельности), твоя пенсия должна индексироваться ", - заявила министр.

Лазебная отметила, что соответствующий законопроект надо "провести" через правительство и внести в парламент.

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"Единственное что? Как, конечно, парламент, бывает, не слишком быстро принимает такие вещи и к ним надо готовиться и закладывать средства. Если мы примем этот законопроект о восстановлении индексаций пенсий в 2021 году, в 2022 году начнется индексация пенсий для всех пенсионеров. Это будет правильно, справедливо и это то, чего ждут люди", - подчеркнула она.