РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9944 посетителя онлайн
Новости
2 513 75

Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики

Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики

В Украине в 2020 году размер средней пенсии составляет более 3400 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики в фейсбуке.

"В результате комплексной программы повышения пенсий средняя составила более 3410 гривен", - говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, программа направлена ​​прежде всего на повышение наименьших пенсий.

Читайте также: Кабмин и Рада не согласовали между собой законопроекты по пенсионной реформе, - нардеп "Голоса" Железняк

"В нее, в том числе, вошли по поручению Президента выплата единоразового пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет и т.д.", - рассказала Лазебная.

Она отметила, что доплаты и повышения получили более 10 млн человек. Средняя пенсия составляла более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год.

"На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту", - отметила министр соцполитики.

Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики 01

пенсия (2163) Министерство социальной политики (884) Лазебная Марина (141)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Средняя 3400 грн это вместе с пенсиями прокуроров и судей по 120 000???? А если без?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:23 Ответить
+17
Опять власть заговорила о среднем. Что то среднее ето то что болтается между ног. Но главное на что опирается человек ето ноги. Нас****ть а ваше среднее, когда миллионы людей получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть находятся за гранью выживания
показать весь комментарий
30.12.2020 14:24 Ответить
+11
новогоднее блюдо
Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2640
показать весь комментарий
30.12.2020 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба Ревуть Воли як Ясла повні.... - одні зЄ "досягнення"...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:21 Ответить
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:46 Ответить
где то так...- так и разводят "слуги" своих "господарів"... - но разве єто вина или проблема "слуг"...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:35 Ответить
Гройсман как поставил мне 2100 (42 года стажа) так ни на гривну и не шелохнулась. На ближайшие годы перспектив не видно, надо же ОП, ГПУ и прочую ЗЕленожопую шелупонь содержать с их ГосреЗЕденциями!
показать весь комментарий
31.12.2020 12:25 Ответить
42 стажу - достойно Поваги )
Здоровя та Наснаги)
показать весь комментарий
01.01.2021 01:11 Ответить
Дякую, прикладаемо зусиль!
показать весь комментарий
01.01.2021 02:38 Ответить
средняя...100 евро....это конечно достижение....небывалое ранее.....про минимальную конечно лучше промолчать...ну и про судейско-чиновьичу тоже...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:21 Ответить
Растет по тихоньку.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:34 Ответить
Что растет убогий ты наш?? Мозг у тебя в детстве не вырос...и уже не вырастет никогда....
показать весь комментарий
30.12.2020 14:49 Ответить
если человек не прав зачем сразу оскорблять? быдлячья украинская натура дает о себе знать?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:51 Ответить
..что,"руссиш культуриш" ,нарисовался??
показать весь комментарий
30.12.2020 14:53 Ответить
Пенсионеры, самая уязвимая часть населения. Вот станете пенсионером ,тогда узнаете, каково это.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:53 Ответить
Дожили,дізналися, що далі ??)))
показать весь комментарий
30.12.2020 14:59 Ответить
новогоднее блюдо
Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2640
показать весь комментарий
30.12.2020 14:22 Ответить
Средняя 3400 грн это вместе с пенсиями прокуроров и судей по 120 000???? А если без?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:23 Ответить
Вот поэтому пенсии госслужащих надо вывести из бюджета ПФ..пусть их содержат их министерства и ведомства..,так как за них в ПФ ЕСВ ни кто не платит. они же бюджетники..а хавают из общей кормушки
показать весь комментарий
30.12.2020 16:17 Ответить
Опять власть заговорила о среднем. Что то среднее ето то что болтается между ног. Но главное на что опирается человек ето ноги. Нас****ть а ваше среднее, когда миллионы людей получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть находятся за гранью выживания
показать весь комментарий
30.12.2020 14:24 Ответить
Что,Зебилятко,у тебя тоже клиенты в борделе уже платить перестали?( А ты так за кормчево Мао ЗЕбздуна рубаху рвал....ржунемогу)))
показать весь комментарий
30.12.2020 14:45 Ответить
Зебилятко оно же порохосрань ето ты и тебе подобные упыри которые обворовывают народ а потом злорадствуют. Лучше расскажи как там тебя на Беларашке омон отрихтовал. Тебе понравилось? Скоро у вас там будет Белорузкая губерния Московской области? Докерувалысь придурки
показать весь комментарий
30.12.2020 14:51 Ответить
Не кипятись ты так по пустому,зебил...а то пар выпустишь чаю не попьёшь....при Порохе конфеты,тортики были....а от Зели тебя прободная язва желудка поджидает у дверей ....тук-тук УЖЕ..но ты не открывай пока двери....пирамидку димы гордона покупай...и зебила в КУБЕ рому скрыпина пригласи..)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:59 Ответить
У вас тоже лишь бы небыла *евроблях* . Да, скоро не будет. Будете ездить на Жигулини
показать весь комментарий
30.12.2020 14:52 Ответить
Ты гонишь,...это 73% в Украине таких как продажных скотов и просто полезных идиотов выбрали жигули в 2019...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:05 Ответить
А! Это про голубцы...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:25 Ответить
" 95 річний пенсіонер микола, вже 35 років щомісячно грабує пенсійний фонд в середньому на 3400 грн в місяць" (С) )
показать весь комментарий
30.12.2020 14:26 Ответить
а шо таке 3400 при скажених цінах? за газ мені треба 4500! а далі ?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:26 Ответить
3400-это мизер, но 600 кубов газа в месяц-это слишком. Ты что один живёшь в хоромах?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:13 Ответить
колись комуняри дозволяли будувати хати всі однакові , якщо звичайна хата 9 *10 в один етаж хороми то як шакалтні тоді маєтки називати які потребують по 10 000 тисяч кубів на місяць
показать весь комментарий
30.12.2020 15:31 Ответить
Если живёшь один, то отключи часть дома от отопления-реальная экономия. А если не один, то пусть помогают платить. Пишу не для того, чтоб обидеть. Народ конкретно загнали в ....опу. И начались эти тарифы при пете, а зелёный успешно продолжил, хоть и надеялись на другое.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:45 Ответить
То може не треба згадувати попередників,а спитати у Бубочки про його обіцянки !!! Минуле треба пам"ятати , але повернути не можливо,тому доцільніше не згадувати минуле,а питати з чильних керманичів !!))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:07 Ответить
Ты реально далека от системы отопления.. Отключи у себя что-нибудь, чем советовать другим.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:51 Ответить
що відключити ? одна кімната моя з жінкою друга дочка , кухня коридор і гостинна що відключити? будинок меншне чем собача будка в шакалів
показать весь комментарий
30.12.2020 18:31 Ответить
Середня температура хворих в палаті№6!!! Як це втішає пенсів з мінімалкою ,навть нема слів !!)))))
показать весь комментарий
30.12.2020 14:27 Ответить
У нас 3 раза в этом году поднял,"литвин" липовый соврать не даст.Потом в своих магазинах отберёт....и так можно лохам эту пони по кругу до смерти гонять,пока копыта не отинет......и не поймут даже где их разводят(
показать весь комментарий
30.12.2020 14:50 Ответить
Ну естественно. Деньги для того и дадены, что бы делать покупки, радовать себя и своих близких.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:05 Ответить
Когда на балалайке 26 лет одну песню брынчат...то надо либо струны менять,либо беруши на уши,либо саму балалайку ...конечно не на тихановских и зельку...когда ты это поймешь.Повел бы Лукм по пути Польши или Литувы,вопросов бы к нему не было.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:12 Ответить
Но но, ты на нашу Общенациональную Лидершу не наезжай. Она в Литве со своим кабинетом министров пакет "подарков" нам готовит.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Не было в списке пробеларуских лидеров.Парадокс....но Лука самый беларус и патриот был,Достойные либо сидят,либо в бега давно ушли.От безысходности на эту говорящую голову поставили.Новые выборы и пойдет она котлеты снова жарить...или депутатом каким пристроить.Луке надо было пару извергов упаковать за избиения,пар выпустить народный ...и топчи дальше свои сотки.Столько лет в политике и так обосраться.А так даже бабки на огородах отвернулись.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:32 Ответить
Не знаю насчет пенсии, но цены в супермаркетах растут каждідень.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:31 Ответить
У вас є гроші ходити в супермаркет кожен день?Ну зажралися!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:35 Ответить
А що робити песу,пішов в супермаркет ,пошвендяв ,попукав слину ,тай пошаркав додому з порожньою торбою !!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
А коли буде проведенн *********** Пенсій ( не індексація - уравнилівка )? Адже середня зарплата по країні вже більше 11000 грн, а нам останній раз перерахували в 2017 році по середній зарплаті 3765 грн .
показать весь комментарий
30.12.2020 14:32 Ответить
отож так ще кажуть уравніловка аж в червні і то на 7 %....
показать весь комментарий
30.12.2020 16:21 Ответить
.....не везет мне однако...ни как не могу попасть в сернячки,но достиг,вполз в трехтысячный рубеж. А 400гр это не для всех. Только избранным...
показать весь комментарий
30.12.2020 14:32 Ответить
Мне пенсия не светит , я её не жду . Есть другие мысли и доход .
показать весь комментарий
30.12.2020 14:33 Ответить
У наступному році шмаркля знову підвищить пенсію суддям, прокурорам і депутатам і тоді середня пенсія по країні буде 4000 гривень!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:33 Ответить
Сто грн. в день на проживание - с коммуналкой, объедками чьими - то, лекарствами, туалетной бумагой, спичками, лампочкой, иногда мылом, очень редко веником .... Хватает на очень приличную жизнь.... Разве наши пенсионеры когда - нибудь жили так кучеряво?
показать весь комментарий
30.12.2020 14:37 Ответить
Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5352
показать весь комментарий
30.12.2020 14:38 Ответить
пиите о тех 90% которые получают по 2200. не валите все в кучу. если на обездной стоит 1000 проституток то это не значит что в каждом доме Вишневого живет 10 проституток
показать весь комментарий
30.12.2020 14:51 Ответить
я как раз со своими 1712 в которые влючили и мою "чернобыльскую" пенсию в...170(!) гривен и остался за "позорной" чертой, вместе с 1.800.000(15% от ВСЕХ пенсионеров)!
показать весь комментарий
30.12.2020 14:53 Ответить
В мене 1700+, навіть не знаю скількі,тож тримайся брат !!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 14:56 Ответить
спасибо! а Вы думаете, чего я в Польше делаю?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:01 Ответить
Я свого часу відмовився від пропозицій працювати і жити в США та Німеччині , не моє це ,я не бачу себе в закордонні !!))))
показать весь комментарий
30.12.2020 15:09 Ответить
в Польше?
жируешь, что ещё там делать...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:21 Ответить
ну да. канешна -

-одним капуста а другим мясо
В СРЕДНЕ ВСЕ ЕДЯТ ГОЛУБЦЫ...

(вывод стар как Ю ТИМОШЕНКО хоть и с новыми наколотыми губами. но к месту)
показать весь комментарий
30.12.2020 14:56 Ответить
Отстаньте от Тимошенко.Радуйтесь выбранному Зе. Или Порошенко. Или вон уже рейтинги у ОПЫ растут.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:06 Ответить
Смачного, ЗеДолбням.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:56 Ответить
задолбали порохоботы ! при порохе было 948грн и 1300грн
показать весь комментарий
30.12.2020 15:09 Ответить
Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6962
показать весь комментарий
30.12.2020 15:14 Ответить
"срєняя тємпєратура по палатє" ??
показать весь комментарий
30.12.2020 14:57 Ответить
блииин , все мои знакомые кого не спроси и в очереди люди разговаривают о пенсии - либо 1712грн , либо 2100грн откуда тогда 3400?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:08 Ответить
Откуда, откуда, от
Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1764
показать весь комментарий
30.12.2020 15:17 Ответить
Так на сайте службы статистики информация закрыта - сколько пенсионеров и в каком диапазоне получает. А средняя температура по палате - гавно показатель
показать весь комментарий
30.12.2020 15:48 Ответить
Оказывается,2000гр.-это позорная черта,а 2100 уже гордость!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:13 Ответить
2001.
Для 2 000 000 пенсионеров.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:44 Ответить
"Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен" - это равно 120 $, столько как при Януковиче была минимальная пенсия.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:16 Ответить
...если учесть , что за 6 лет всё подорожало , можно ещё эти 3400гр. разделить на два!!(
показать весь комментарий
30.12.2020 21:18 Ответить
ES priniali zakon sto sredniaja pensija ne dolzna bit mense 50% ot srednej zarplati toj strani.U vas dolzno bit sredniaja pensija ne mense 5500 gryven
показать весь комментарий
30.12.2020 16:38 Ответить
Украина не в ЕС и украинским пенсам такое счастье и не светит!Хотя могут ещё раза в два поднять пенсии судьям и прокурорам и тогда выйдем на 5500 среднюю.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:49 Ответить
ES stranax raznyje jest procenti.Dopustim Bolgariji tolko 25% ot srednej platyt ,ANgliji i Irlandiji po 30% ot ix srednix zarplat.Luce vsex Golandija tam 90% ot ix srednej zarpalti vyse 3000 evro u nix pensiji,poxoze i Daniji tam sredniaja pensiji 3500 evro, primerno kak u vas gryvnami
показать весь комментарий
30.12.2020 17:00 Ответить
программа направлена ​​прежде всего на повышение наименьших пенсий Источник: https://censor.net/ru/n3239879

Це називається зрівняйлівка. Чи ти відпрацював 40+ років і мав нормальну з/п і вкладаючи в економіку, чи просто досяг пенсійного віку десь перебиваючись, отримаєш приблизно однаково.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:42 Ответить
В лікарні температура хворих в середньому 36, 6. Але у одного 39.9, а другий уже похолов навіки. А в середньому добрий показник. А мені з 1712 зробили1769 грн. Добавили 57грн. Але з 1 січня 100 квт енергії вже не 90 грн, а 168грн. а з весни обіцяють 250. То вже 1 січня на 78грн. дорожче.А добавили аж 57грн. А ще добавили опалення, газ.Вода теж не забариться. Живи і радуйся. Хотіли зробити всіх разом? Зробили.Радуйтесь безмозглі дебіли. Скоро мій інтернет закінчиться. Будемо обговорювати ситуацію біля сміттєвого баку.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:02 Ответить
Средняя пенсия, зарплата,- лож на лжи! Укажите от1700-2500,от 2500-3500,....,10000-20000,20000-50000,.... и в процентах!!!
показать весь комментарий
30.12.2020 18:53 Ответить
А как на счёт прогресивного налога на зарплату, от 20000.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:59 Ответить
 
 