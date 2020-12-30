Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики
В Украине в 2020 году размер средней пенсии составляет более 3400 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики в фейсбуке.
"В результате комплексной программы повышения пенсий средняя составила более 3410 гривен", - говорится в сообщении.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, программа направлена прежде всего на повышение наименьших пенсий.
"В нее, в том числе, вошли по поручению Президента выплата единоразового пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет и т.д.", - рассказала Лазебная.
Она отметила, что доплаты и повышения получили более 10 млн человек. Средняя пенсия составляла более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год.
"На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту", - отметила министр соцполитики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
Здоровя та Наснаги)
жируешь, что ещё там делать...
-одним капуста а другим мясо
В СРЕДНЕ ВСЕ ЕДЯТ ГОЛУБЦЫ...
(вывод стар как Ю ТИМОШЕНКО хоть и с новыми наколотыми губами. но к месту)
Для 2 000 000 пенсионеров.
Це називається зрівняйлівка. Чи ти відпрацював 40+ років і мав нормальну з/п і вкладаючи в економіку, чи просто досяг пенсійного віку десь перебиваючись, отримаєш приблизно однаково.