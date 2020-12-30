Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики

В Украине в 2020 году размер средней пенсии составляет более 3400 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство социальной политики в фейсбуке.

"В результате комплексной программы повышения пенсий средняя составила более 3410 гривен", - говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, программа направлена ​​прежде всего на повышение наименьших пенсий.

"В нее, в том числе, вошли по поручению Президента выплата единоразового пособия в 1000 гривен, доплаты пенсионерам старше 80 лет и т.д.", - рассказала Лазебная.

Она отметила, что доплаты и повышения получили более 10 млн человек. Средняя пенсия составляла более 3400 гривен и выросла почти на 400 гривен в год.

"На начало года у нас 4 млн пенсионеров получали пенсии меньше 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту", - отметила министр соцполитики.