Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики
В Україні в 2020 році розмір середньої пенсії становить понад 3400 гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики у фейсбуці.
"В результаті комплексної програми підвищення пенсій середня становить понад 3410 гривень", - йдеться в повідомленні.
За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, програма спрямована насамперед на підвищення найменших пенсій.
"В неї, в тому числі, ввійшли за дорученням Президента виплата одноразової допомоги в 1000 гривень, доплати пенсіонерам, старшим за 80 років, тощо", - розповіла Лазебна.
Вона зазначила, що доплати і підвищення отримали понад 10 млн осіб. Середня пенсія становила понад 3400 гривень і зросла майже на 400 гривень на рік.
"На початок року у нас 4 млн пенсіонерів отримували пенсії менше 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей ми вивели пенсії за цю ганебну межу", - зазначила міністерка соцполітики.
Для 2 000 000 пенсионеров.
Це називається зрівняйлівка. Чи ти відпрацював 40+ років і мав нормальну з/п і вкладаючи в економіку, чи просто досяг пенсійного віку десь перебиваючись, отримаєш приблизно однаково.