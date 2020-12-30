УКР
Новини
Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики

В Україні в 2020 році розмір середньої пенсії становить понад 3400 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство соціальної політики у фейсбуці.

"В результаті комплексної програми підвищення пенсій середня становить понад 3410 гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, програма спрямована насамперед на підвищення найменших пенсій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін і Рада не узгодили між собою законопроєкти про пенсійну реформу, - нардеп "Голосу" Железняк

"В неї, в тому числі, ввійшли за дорученням Президента виплата одноразової допомоги в 1000 гривень, доплати пенсіонерам, старшим за 80 років, тощо", - розповіла Лазебна.

Вона зазначила, що доплати і підвищення отримали понад 10 млн осіб. Середня пенсія становила понад 3400 гривень і зросла майже на 400 гривень на рік.

"На початок року у нас 4 млн пенсіонерів отримували пенсії менше 2000 гривень, а зараз таких людей 1,8 мільйона. Тобто для 2,2 мільйона людей ми вивели пенсії за цю ганебну межу", - зазначила міністерка соцполітики.

Топ коментарі
+20
Средняя 3400 грн это вместе с пенсиями прокуроров и судей по 120 000???? А если без?
30.12.2020 14:23 Відповісти
+17
Опять власть заговорила о среднем. Что то среднее ето то что болтается между ног. Но главное на что опирается человек ето ноги. Нас****ть а ваше среднее, когда миллионы людей получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть находятся за гранью выживания
30.12.2020 14:24 Відповісти
+11
новогоднее блюдо
30.12.2020 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба Ревуть Воли як Ясла повні.... - одні зЄ "досягнення"...
30.12.2020 14:21 Відповісти
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо. (с)
30.12.2020 14:46 Відповісти
где то так...- так и разводят "слуги" своих "господарів"... - но разве єто вина или проблема "слуг"...
30.12.2020 15:35 Відповісти
Гройсман как поставил мне 2100 (42 года стажа) так ни на гривну и не шелохнулась. На ближайшие годы перспектив не видно, надо же ОП, ГПУ и прочую ЗЕленожопую шелупонь содержать с их ГосреЗЕденциями!
31.12.2020 12:25 Відповісти
42 стажу - достойно Поваги )
Здоровя та Наснаги)
01.01.2021 01:11 Відповісти
Дякую, прикладаемо зусиль!
01.01.2021 02:38 Відповісти
средняя...100 евро....это конечно достижение....небывалое ранее.....про минимальную конечно лучше промолчать...ну и про судейско-чиновьичу тоже...
30.12.2020 14:21 Відповісти
Растет по тихоньку.
30.12.2020 14:34 Відповісти
Что растет убогий ты наш?? Мозг у тебя в детстве не вырос...и уже не вырастет никогда....
30.12.2020 14:49 Відповісти
если человек не прав зачем сразу оскорблять? быдлячья украинская натура дает о себе знать?
30.12.2020 14:51 Відповісти
..что,"руссиш культуриш" ,нарисовался??
30.12.2020 14:53 Відповісти
Пенсионеры, самая уязвимая часть населения. Вот станете пенсионером ,тогда узнаете, каково это.
30.12.2020 14:53 Відповісти
Дожили,дізналися, що далі ??)))
30.12.2020 14:59 Відповісти
новогоднее блюдо
30.12.2020 14:22 Відповісти
Средняя 3400 грн это вместе с пенсиями прокуроров и судей по 120 000???? А если без?
30.12.2020 14:23 Відповісти
Вот поэтому пенсии госслужащих надо вывести из бюджета ПФ..пусть их содержат их министерства и ведомства..,так как за них в ПФ ЕСВ ни кто не платит. они же бюджетники..а хавают из общей кормушки
показати весь коментар
30.12.2020 16:17 Відповісти
Опять власть заговорила о среднем. Что то среднее ето то что болтается между ног. Но главное на что опирается человек ето ноги. Нас****ть а ваше среднее, когда миллионы людей получают пенсию ниже прожиточного минимума, тоесть находятся за гранью выживания
30.12.2020 14:24 Відповісти
Что,Зебилятко,у тебя тоже клиенты в борделе уже платить перестали?( А ты так за кормчево Мао ЗЕбздуна рубаху рвал....ржунемогу)))
30.12.2020 14:45 Відповісти
Зебилятко оно же порохосрань ето ты и тебе подобные упыри которые обворовывают народ а потом злорадствуют. Лучше расскажи как там тебя на Беларашке омон отрихтовал. Тебе понравилось? Скоро у вас там будет Белорузкая губерния Московской области? Докерувалысь придурки
30.12.2020 14:51 Відповісти
Не кипятись ты так по пустому,зебил...а то пар выпустишь чаю не попьёшь....при Порохе конфеты,тортики были....а от Зели тебя прободная язва желудка поджидает у дверей ....тук-тук УЖЕ..но ты не открывай пока двери....пирамидку димы гордона покупай...и зебила в КУБЕ рому скрыпина пригласи..)
30.12.2020 14:59 Відповісти
У вас тоже лишь бы небыла *евроблях* . Да, скоро не будет. Будете ездить на Жигулини
30.12.2020 14:52 Відповісти
Ты гонишь,...это 73% в Украине таких как продажных скотов и просто полезных идиотов выбрали жигули в 2019...
30.12.2020 15:05 Відповісти
А! Это про голубцы...
30.12.2020 14:25 Відповісти
" 95 річний пенсіонер микола, вже 35 років щомісячно грабує пенсійний фонд в середньому на 3400 грн в місяць" (С) )
30.12.2020 14:26 Відповісти
а шо таке 3400 при скажених цінах? за газ мені треба 4500! а далі ?
30.12.2020 14:26 Відповісти
3400-это мизер, но 600 кубов газа в месяц-это слишком. Ты что один живёшь в хоромах?
30.12.2020 15:13 Відповісти
колись комуняри дозволяли будувати хати всі однакові , якщо звичайна хата 9 *10 в один етаж хороми то як шакалтні тоді маєтки називати які потребують по 10 000 тисяч кубів на місяць
30.12.2020 15:31 Відповісти
Если живёшь один, то отключи часть дома от отопления-реальная экономия. А если не один, то пусть помогают платить. Пишу не для того, чтоб обидеть. Народ конкретно загнали в ....опу. И начались эти тарифы при пете, а зелёный успешно продолжил, хоть и надеялись на другое.
30.12.2020 15:45 Відповісти
То може не треба згадувати попередників,а спитати у Бубочки про його обіцянки !!! Минуле треба пам"ятати , але повернути не можливо,тому доцільніше не згадувати минуле,а питати з чильних керманичів !!))
30.12.2020 16:07 Відповісти
Ты реально далека от системы отопления.. Отключи у себя что-нибудь, чем советовать другим.
30.12.2020 16:51 Відповісти
що відключити ? одна кімната моя з жінкою друга дочка , кухня коридор і гостинна що відключити? будинок меншне чем собача будка в шакалів
30.12.2020 18:31 Відповісти
Середня температура хворих в палаті№6!!! Як це втішає пенсів з мінімалкою ,навть нема слів !!)))))
30.12.2020 14:27 Відповісти
У нас 3 раза в этом году поднял,"литвин" липовый соврать не даст.Потом в своих магазинах отберёт....и так можно лохам эту пони по кругу до смерти гонять,пока копыта не отинет......и не поймут даже где их разводят(
30.12.2020 14:50 Відповісти
Ну естественно. Деньги для того и дадены, что бы делать покупки, радовать себя и своих близких.
30.12.2020 15:05 Відповісти
Когда на балалайке 26 лет одну песню брынчат...то надо либо струны менять,либо беруши на уши,либо саму балалайку ...конечно не на тихановских и зельку...когда ты это поймешь.Повел бы Лукм по пути Польши или Литувы,вопросов бы к нему не было.
30.12.2020 15:12 Відповісти
Но но, ты на нашу Общенациональную Лидершу не наезжай. Она в Литве со своим кабинетом министров пакет "подарков" нам готовит.
30.12.2020 15:17 Відповісти
Не было в списке пробеларуских лидеров.Парадокс....но Лука самый беларус и патриот был,Достойные либо сидят,либо в бега давно ушли.От безысходности на эту говорящую голову поставили.Новые выборы и пойдет она котлеты снова жарить...или депутатом каким пристроить.Луке надо было пару извергов упаковать за избиения,пар выпустить народный ...и топчи дальше свои сотки.Столько лет в политике и так обосраться.А так даже бабки на огородах отвернулись.
30.12.2020 15:32 Відповісти
Не знаю насчет пенсии, но цены в супермаркетах растут каждідень.
30.12.2020 14:31 Відповісти
У вас є гроші ходити в супермаркет кожен день?Ну зажралися!
30.12.2020 14:35 Відповісти
А що робити песу,пішов в супермаркет ,пошвендяв ,попукав слину ,тай пошаркав додому з порожньою торбою !!)))
30.12.2020 15:17 Відповісти
А коли буде проведенн *********** Пенсій ( не індексація - уравнилівка )? Адже середня зарплата по країні вже більше 11000 грн, а нам останній раз перерахували в 2017 році по середній зарплаті 3765 грн .
30.12.2020 14:32 Відповісти
отож так ще кажуть уравніловка аж в червні і то на 7 %....
30.12.2020 16:21 Відповісти
.....не везет мне однако...ни как не могу попасть в сернячки,но достиг,вполз в трехтысячный рубеж. А 400гр это не для всех. Только избранным...
30.12.2020 14:32 Відповісти
Мне пенсия не светит , я её не жду . Есть другие мысли и доход .
30.12.2020 14:33 Відповісти
У наступному році шмаркля знову підвищить пенсію суддям, прокурорам і депутатам і тоді середня пенсія по країні буде 4000 гривень!
30.12.2020 14:33 Відповісти
Сто грн. в день на проживание - с коммуналкой, объедками чьими - то, лекарствами, туалетной бумагой, спичками, лампочкой, иногда мылом, очень редко веником .... Хватает на очень приличную жизнь.... Разве наши пенсионеры когда - нибудь жили так кучеряво?
30.12.2020 14:37 Відповісти
30.12.2020 14:38 Відповісти
пиите о тех 90% которые получают по 2200. не валите все в кучу. если на обездной стоит 1000 проституток то это не значит что в каждом доме Вишневого живет 10 проституток
30.12.2020 14:51 Відповісти
я как раз со своими 1712 в которые влючили и мою "чернобыльскую" пенсию в...170(!) гривен и остался за "позорной" чертой, вместе с 1.800.000(15% от ВСЕХ пенсионеров)!
30.12.2020 14:53 Відповісти
В мене 1700+, навіть не знаю скількі,тож тримайся брат !!)))
30.12.2020 14:56 Відповісти
спасибо! а Вы думаете, чего я в Польше делаю?
30.12.2020 15:01 Відповісти
Я свого часу відмовився від пропозицій працювати і жити в США та Німеччині , не моє це ,я не бачу себе в закордонні !!))))
30.12.2020 15:09 Відповісти
в Польше?
жируешь, что ещё там делать...
30.12.2020 16:21 Відповісти
ну да. канешна -

-одним капуста а другим мясо
В СРЕДНЕ ВСЕ ЕДЯТ ГОЛУБЦЫ...

(вывод стар как Ю ТИМОШЕНКО хоть и с новыми наколотыми губами. но к месту)
30.12.2020 14:56 Відповісти
Отстаньте от Тимошенко.Радуйтесь выбранному Зе. Или Порошенко. Или вон уже рейтинги у ОПЫ растут.
30.12.2020 17:06 Відповісти
Смачного, ЗеДолбням.
30.12.2020 14:56 Відповісти
задолбали порохоботы ! при порохе было 948грн и 1300грн
30.12.2020 15:09 Відповісти
30.12.2020 15:14 Відповісти
"срєняя тємпєратура по палатє" ??
30.12.2020 14:57 Відповісти
блииин , все мои знакомые кого не спроси и в очереди люди разговаривают о пенсии - либо 1712грн , либо 2100грн откуда тогда 3400?
30.12.2020 15:08 Відповісти
Откуда, откуда, от
30.12.2020 15:17 Відповісти
Так на сайте службы статистики информация закрыта - сколько пенсионеров и в каком диапазоне получает. А средняя температура по палате - гавно показатель
30.12.2020 15:48 Відповісти
Оказывается,2000гр.-это позорная черта,а 2100 уже гордость!
30.12.2020 15:13 Відповісти
2001.
Для 2 000 000 пенсионеров.
30.12.2020 15:44 Відповісти
"Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен" - это равно 120 $, столько как при Януковиче была минимальная пенсия.
30.12.2020 16:16 Відповісти
...если учесть , что за 6 лет всё подорожало , можно ещё эти 3400гр. разделить на два!!(
30.12.2020 21:18 Відповісти
ES priniali zakon sto sredniaja pensija ne dolzna bit mense 50% ot srednej zarplati toj strani.U vas dolzno bit sredniaja pensija ne mense 5500 gryven
30.12.2020 16:38 Відповісти
Украина не в ЕС и украинским пенсам такое счастье и не светит!Хотя могут ещё раза в два поднять пенсии судьям и прокурорам и тогда выйдем на 5500 среднюю.
30.12.2020 16:49 Відповісти
ES stranax raznyje jest procenti.Dopustim Bolgariji tolko 25% ot srednej platyt ,ANgliji i Irlandiji po 30% ot ix srednix zarplat.Luce vsex Golandija tam 90% ot ix srednej zarpalti vyse 3000 evro u nix pensiji,poxoze i Daniji tam sredniaja pensiji 3500 evro, primerno kak u vas gryvnami
30.12.2020 17:00 Відповісти
програма спрямована насамперед на підвищення найменших пенсій

Це називається зрівняйлівка. Чи ти відпрацював 40+ років і мав нормальну з/п і вкладаючи в економіку, чи просто досяг пенсійного віку десь перебиваючись, отримаєш приблизно однаково.
30.12.2020 16:42 Відповісти
В лікарні температура хворих в середньому 36, 6. Але у одного 39.9, а другий уже похолов навіки. А в середньому добрий показник. А мені з 1712 зробили1769 грн. Добавили 57грн. Але з 1 січня 100 квт енергії вже не 90 грн, а 168грн. а з весни обіцяють 250. То вже 1 січня на 78грн. дорожче.А добавили аж 57грн. А ще добавили опалення, газ.Вода теж не забариться. Живи і радуйся. Хотіли зробити всіх разом? Зробили.Радуйтесь безмозглі дебіли. Скоро мій інтернет закінчиться. Будемо обговорювати ситуацію біля сміттєвого баку.
30.12.2020 17:02 Відповісти
Средняя пенсия, зарплата,- лож на лжи! Укажите от1700-2500,от 2500-3500,....,10000-20000,20000-50000,.... и в процентах!!!
30.12.2020 18:53 Відповісти
А как на счёт прогресивного налога на зарплату, от 20000.
30.12.2020 18:59 Відповісти
 
 