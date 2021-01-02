УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини
1 356 7

У ДТП 2020-го загинули 156 дітей, 3,7 тис. травмовано

У ДТП 2020-го загинули 156 дітей, 3,7 тис. травмовано

У 2020 році в Україні відбулося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Центру громадського здоров'я.

"За статистикою у 2020 році 3,327 ДТП були скоєні за участю дітей (156 дітей віком до 18 років загинуло, і 3,681 — травмовано), з них 409 — скоєні з вини дітей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за 11 місяців 2020 року відбулася 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб було травмовано.

Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 було травмовано.

Також читайте: На Черкащині 10-річну дитину госпіталізовано після попадання петарди в голову

діти (5127) ДТП (4480) пияцтво (580)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво ,скількі покарано винних водіїв і скількі винних пішоходів !!))
показати весь коментар
02.01.2021 20:28 Відповісти
а скільки тих уродів, що повинні на тих місцях робити нормальні зебри і світлофори?
показати весь коментар
02.01.2021 22:23 Відповісти
Освітлення і т.д.і т.п.!!!))))
показати весь коментар
02.01.2021 22:26 Відповісти
За год погибли около 3тыс.человек.
показати весь коментар
02.01.2021 21:14 Відповісти
Сколько за год погибло? Лет 10 назад в журнале "Автоцентр" публиковали данные погивших в авариях за неделю, так это было до 300 человек, потом прекратили и Цензор сейчас недоговаривает или то, на что он ссылается.
показати весь коментар
02.01.2021 21:29 Відповісти
Страшні цифри.
показати весь коментар
02.01.2021 21:44 Відповісти
Ще страшніше на дорозі ,особливо в темряві ,по якомусь Богом забутому селі їхати !!)))
показати весь коментар
02.01.2021 22:29 Відповісти
 
 