У ДТП 2020-го загинули 156 дітей, 3,7 тис. травмовано

У 2020 році в Україні відбулося 3 327 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбуці Центру громадського здоров'я.

"За статистикою у 2020 році 3,327 ДТП були скоєні за участю дітей (156 дітей віком до 18 років загинуло, і 3,681 — травмовано), з них 409 — скоєні з вини дітей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за 11 місяців 2020 року відбулася 4 118 ДТП через керування транспортним засобом в нетверезому стані, в результаті чого загинули 97 осіб та 1 425 осіб було травмовано.

Через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 58 ДТП, в результаті яких загинули 14 людей і 32 було травмовано.

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