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В ДТП в 2020 году погибли 156 детей, 3,7 тыс. травмированы

В ДТП в 2020 году погибли 156 детей, 3,7 тыс. травмированы

В 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Центра общественного здоровья.

"По статистике в 2020 году 3 327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3 681 - травмированы), из них 409 - совершенные по вине детей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2020 года произошло 4 118 ДТП из-за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1 425 человек были травмированы.

Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.

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дети (6553) ДТП (7684) пьянство (867)


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Цікаво ,скількі покарано винних водіїв і скількі винних пішоходів !!))
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02.01.2021 20:28 Ответить
а скільки тих уродів, що повинні на тих місцях робити нормальні зебри і світлофори?
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02.01.2021 22:23 Ответить
Освітлення і т.д.і т.п.!!!))))
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02.01.2021 22:26 Ответить
За год погибли около 3тыс.человек.
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02.01.2021 21:14 Ответить
Сколько за год погибло? Лет 10 назад в журнале "Автоцентр" публиковали данные погивших в авариях за неделю, так это было до 300 человек, потом прекратили и Цензор сейчас недоговаривает или то, на что он ссылается.
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02.01.2021 21:29 Ответить
Страшні цифри.
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02.01.2021 21:44 Ответить
Ще страшніше на дорозі ,особливо в темряві ,по якомусь Богом забутому селі їхати !!)))
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02.01.2021 22:29 Ответить
 
 