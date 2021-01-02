В ДТП в 2020 году погибли 156 детей, 3,7 тыс. травмированы
В 2020 году в Украине произошло 3 327 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Центра общественного здоровья.
"По статистике в 2020 году 3 327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3 681 - травмированы), из них 409 - совершенные по вине детей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за 11 месяцев 2020 года произошло 4 118 ДТП из-за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1 425 человек были травмированы.
Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы.
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Дмитро Черних #470343
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