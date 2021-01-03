На Чернігівщині виявлено тіло прокурора Офісу генпрокурора Котенка, - ЗМІ
Тіло прокурора Офісу генерального прокурора Євгена Котенка знайдено 1 січня у районі с. Бреч Чернігівської області, попередньою причиною смерті названо переохолодження.
Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в с. Бреч на Чернігівщині зателефонував у поліцію і повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що начальника відділу звернень громадян Офісу генерального прокурора Котенка було знайдено за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".
"За попередньою інформацією, прокурор святкував Новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку", - сказано в повідомленні.
Камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов із лісу, зупинився і зняв із себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.
Крім того, джерело видання в правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.
Зазначається, що Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса. Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу генпрокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.
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Я знаю і суддів, і прокурорів і ментів, які також пересилали кошти та допомагали нашій армії. Коли ви вже зрозумієте просту річ? Корупція і патріотизм, можуть існувати поруч!!!
Ми це проходили на прикладі Афганців, яких повно і в прокуратурі і в судах, не говорячи про поліцію. Не допомагає це боротьбі із корупцією. Якщо ти ухилився від податків і паралельно допоміг нашій армії, то чим у біса ти відрізняєшся від мента, який отримав хабар і також допоміг нашій армії? Ви живете в уявному світі, де є "чужі і свої", де одні білі, інші чомусь чорні, ось тільки усі давно коричневі і це не колір шоколаду...