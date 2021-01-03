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На Чернігівщині виявлено тіло прокурора Офісу генпрокурора Котенка, - ЗМІ

На Чернігівщині виявлено тіло прокурора Офісу генпрокурора Котенка, - ЗМІ

Тіло прокурора Офісу генерального прокурора Євгена Котенка знайдено 1 січня у районі с. Бреч Чернігівської області, попередньою причиною смерті названо переохолодження.

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в с. Бреч на Чернігівщині зателефонував у поліцію і повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що начальника відділу звернень громадян Офісу генерального прокурора Котенка було знайдено за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".

"За попередньою інформацією, прокурор святкував Новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку", - сказано в повідомленні.

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Камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов із лісу, зупинився і зняв із себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.

Крім того, джерело видання в правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.

Зазначається, що Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса. Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу генпрокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.

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Автор: 

Чернігівщина (1584) прокурор (624) Матіос Анатолій (387) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+63
кловун-наркоман став президентом. Генеральним прокурором України стала людина, яка не змогла здати екзамен. Але, як каже "велика народна мудрість" - "Тільки не Порох!"
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03.01.2021 00:58
+59
Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.Источник: https://censor.net/ru/n3240252

Мені цікаво, на адекватність якось перевіряють цих людей? Вони ж вершать долі інших?!
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03.01.2021 00:36
+51
Допился прокурор до полного изумления. И в борьбе с зеленым змием победил, конечно, змий. Аминь.
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03.01.2021 00:38
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Не допився. Це точно. Прийняв дозу. Завелику. Судячи з опису події, схоже на ЛСД або якийсь аналог.
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03.01.2021 16:57 Відповісти
Надеюсь, эти комментарии прочтут остальные прокуроры, узнают, как их "любят" их в стране, а, возможно, кто-то из этих подонков и ублюдков даже начнет задумываться о том, правильно ли он живет.
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03.01.2021 16:59 Відповісти
Горбатого тільки могила "виправить"...
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03.01.2021 17:26 Відповісти
Звички шоу бізнеса прийшли у владу України - тут без алкоголя і наркотиків відпочинок неможливий
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03.01.2021 18:05 Відповісти
"..видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили ..."
https://censor.net/ru/n3240252
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03.01.2021 18:38 Відповісти
Если бы они еще с судьями там корпоратив устроили, то вообще бинго было бы.
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03.01.2021 19:12 Відповісти
Сам нырнул в прорубь, ну бывает
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03.01.2021 19:12 Відповісти
Наркота або коронавірус...
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03.01.2021 20:41 Відповісти
Вот народ скорбит в комментах, отдает так сказать почести, по заслугам, вспоминает, какой человек был хороший, как и добрая половина топ-чиновников его уровня.
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03.01.2021 23:48 Відповісти
цей народ ненавидить усіх. Їм кого не назви, вони лайном обіллють. Усі ненавидять усіх. Чому тут дивуватись? А враховуючи майнову нерівність, до якої більшість нині живучих привчали комуняки, то це й закономірно... Думаю що за ці свята, у нас десятки замерзлих на вулиці із перепою, десятки згоріли, розбились у дтп, просто померли від перепою, але це "вишня на торті", це народ буде смакувати. Бо він для них чужий. Решта "перепивших" то свої, а цей ні. Тому, їх радість цілком зрозуміло. Це рівень нашого ********* суспільства...
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04.01.2021 08:51 Відповісти
Якщо ти про себе то можливо й так. Але назви хоча б одного прокурора, суддю, поліцейського, податківця, який би не був корупціонером чи хабарником і якого можна б було поважати. Там працювати можуть тільки одні покидьки, система не дозволяє там бути порядочним. Але те, що всі ненавидять всіх ти вже перебрав. Наприклад я і мої знайомі постіно пересилаємо адресно кошти нашим пораненим військовим, яких мородери при владі кинули і забули.
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04.01.2021 10:16 Відповісти
Я не назву таких "прокурора, суддю, поліцейського, податківця", по одній простій причині. В цій країні я не назву ЖОДНОГО громадянина, який би поважав Закон і його виконував. Для мене що отримуючий зарплату у конверті, що податківець кришуючий подібні схеми - однакові.
Я знаю і суддів, і прокурорів і ментів, які також пересилали кошти та допомагали нашій армії. Коли ви вже зрозумієте просту річ? Корупція і патріотизм, можуть існувати поруч!!!
Ми це проходили на прикладі Афганців, яких повно і в прокуратурі і в судах, не говорячи про поліцію. Не допомагає це боротьбі із корупцією. Якщо ти ухилився від податків і паралельно допоміг нашій армії, то чим у біса ти відрізняєшся від мента, який отримав хабар і також допоміг нашій армії? Ви живете в уявному світі, де є "чужі і свої", де одні білі, інші чомусь чорні, ось тільки усі давно коричневі і це не колір шоколаду...
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04.01.2021 11:09 Відповісти
От токо не трынди "отримуючий зарплату у конверті" - совершает подвиг! ибо он не дает разворовать свои деньги чиновникам, а самолично отдает их врачам-учителям, а те предоставляют ему нужные услуги (а не те, которые им навязывают программами и методичками). Так что тут мимо, социалист гнилой
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04.01.2021 11:53 Відповісти
Цікаво... вночі, зимою він пішов і що, дружина з друзями не шукали? Гарна компанія...
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04.01.2021 08:44 Відповісти
Такие "добрые" комменты по поводу замерзания рядового прокурора из Офиса Венидиктовой. Что ж напишут, если "погода" не пощадит саму "Око государево".
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04.01.2021 09:47 Відповісти
То тело здохло от перепоя на НГ
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05.01.2021 13:42 Відповісти
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