На Чернігівщині виявлено тіло прокурора Офісу генпрокурора Котенка, - ЗМІ

Тіло прокурора Офісу генерального прокурора Євгена Котенка знайдено 1 січня у районі с. Бреч Чернігівської області, попередньою причиною смерті названо переохолодження.

Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень 1 січня охоронець елітного готельного комплексу в с. Бреч на Чернігівщині зателефонував у поліцію і повідомив, що знайшов на вулиці тіло прокурора Євгена Котенка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що начальника відділу звернень громадян Офісу генерального прокурора Котенка було знайдено за 500 метрів від еко-готелю "Бреч".

"За попередньою інформацією, прокурор святкував Новий рік у "Бречі" разом зі своєю дружиною Юлією і близько другої ночі з невідомих причин пішов до лісу, де пробув орієнтовно до п'ятої ранку", - сказано в повідомленні.

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Камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов із лісу, зупинився і зняв із себе одяг. Попередньою причиною смерті називають переохолодження.

Крім того, джерело видання в правоохоронних органах додає, що під час огляду тіла видимих тілесних ушкоджень фахівці не виявили, також не знайшли й слідів боротьби на місці смерті.

Зазначається, що Котенко раніше працював старшим помічником військового прокурора Анатолія Матіоса. Дружина померлого, Юлія Котенко, також є співробітницею Офісу генпрокурора. Вона працює головним спеціалістом відділу роботи з кадрами в ОГП.

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