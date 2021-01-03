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На Черниговщине обнаружено тело прокурора Офиса генпрокурора Котенко, – СМИ

На Черниговщине обнаружено тело прокурора Офиса генпрокурора Котенко, – СМИ

Тело прокурора Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко найдено 1 января в районе с.Бреч в Черниговской области, предварительной причиной смерти названо переохлаждение.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в с.Бреч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Котенко был найден в 500 метрах от эко-отеля "Бреч".

"По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Бреч" вместе со своей женой Юлией, и около 2:00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до 5:00", – сказано в сообщении.

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Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Указывается, что Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса генпрокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

Также смотрите: На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Черниговщина (1485) прокурор (1131) Матиос Анатолий (610) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+63
кловун-наркоман став президентом. Генеральним прокурором України стала людина, яка не змогла здати екзамен. Але, як каже "велика народна мудрість" - "Тільки не Порох!"
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03.01.2021 00:58
+59
Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду.Источник: https://censor.net/ru/n3240252

Мені цікаво, на адекватність якось перевіряють цих людей? Вони ж вершать долі інших?!
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03.01.2021 00:36
+51
Допился прокурор до полного изумления. И в борьбе с зеленым змием победил, конечно, змий. Аминь.
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03.01.2021 00:38
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Не допився. Це точно. Прийняв дозу. Завелику. Судячи з опису події, схоже на ЛСД або якийсь аналог.
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03.01.2021 16:57 Ответить
Надеюсь, эти комментарии прочтут остальные прокуроры, узнают, как их "любят" их в стране, а, возможно, кто-то из этих подонков и ублюдков даже начнет задумываться о том, правильно ли он живет.
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03.01.2021 16:59 Ответить
Горбатого тільки могила "виправить"...
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03.01.2021 17:26 Ответить
Звички шоу бізнеса прийшли у владу України - тут без алкоголя і наркотиків відпочинок неможливий
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03.01.2021 18:05 Ответить
"..видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили ..."
https://censor.net/ru/n3240252
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03.01.2021 18:38 Ответить
Если бы они еще с судьями там корпоратив устроили, то вообще бинго было бы.
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03.01.2021 19:12 Ответить
Сам нырнул в прорубь, ну бывает
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03.01.2021 19:12 Ответить
Наркота або коронавірус...
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03.01.2021 20:41 Ответить
Вот народ скорбит в комментах, отдает так сказать почести, по заслугам, вспоминает, какой человек был хороший, как и добрая половина топ-чиновников его уровня.
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03.01.2021 23:48 Ответить
цей народ ненавидить усіх. Їм кого не назви, вони лайном обіллють. Усі ненавидять усіх. Чому тут дивуватись? А враховуючи майнову нерівність, до якої більшість нині живучих привчали комуняки, то це й закономірно... Думаю що за ці свята, у нас десятки замерзлих на вулиці із перепою, десятки згоріли, розбились у дтп, просто померли від перепою, але це "вишня на торті", це народ буде смакувати. Бо він для них чужий. Решта "перепивших" то свої, а цей ні. Тому, їх радість цілком зрозуміло. Це рівень нашого ********* суспільства...
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04.01.2021 08:51 Ответить
Якщо ти про себе то можливо й так. Але назви хоча б одного прокурора, суддю, поліцейського, податківця, який би не був корупціонером чи хабарником і якого можна б було поважати. Там працювати можуть тільки одні покидьки, система не дозволяє там бути порядочним. Але те, що всі ненавидять всіх ти вже перебрав. Наприклад я і мої знайомі постіно пересилаємо адресно кошти нашим пораненим військовим, яких мородери при владі кинули і забули.
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04.01.2021 10:16 Ответить
Я не назву таких "прокурора, суддю, поліцейського, податківця", по одній простій причині. В цій країні я не назву ЖОДНОГО громадянина, який би поважав Закон і його виконував. Для мене що отримуючий зарплату у конверті, що податківець кришуючий подібні схеми - однакові.
Я знаю і суддів, і прокурорів і ментів, які також пересилали кошти та допомагали нашій армії. Коли ви вже зрозумієте просту річ? Корупція і патріотизм, можуть існувати поруч!!!
Ми це проходили на прикладі Афганців, яких повно і в прокуратурі і в судах, не говорячи про поліцію. Не допомагає це боротьбі із корупцією. Якщо ти ухилився від податків і паралельно допоміг нашій армії, то чим у біса ти відрізняєшся від мента, який отримав хабар і також допоміг нашій армії? Ви живете в уявному світі, де є "чужі і свої", де одні білі, інші чомусь чорні, ось тільки усі давно коричневі і це не колір шоколаду...
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04.01.2021 11:09 Ответить
От токо не трынди "отримуючий зарплату у конверті" - совершает подвиг! ибо он не дает разворовать свои деньги чиновникам, а самолично отдает их врачам-учителям, а те предоставляют ему нужные услуги (а не те, которые им навязывают программами и методичками). Так что тут мимо, социалист гнилой
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04.01.2021 11:53 Ответить
Цікаво... вночі, зимою він пішов і що, дружина з друзями не шукали? Гарна компанія...
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04.01.2021 08:44 Ответить
Такие "добрые" комменты по поводу замерзания рядового прокурора из Офиса Венидиктовой. Что ж напишут, если "погода" не пощадит саму "Око государево".
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04.01.2021 09:47 Ответить
То тело здохло от перепоя на НГ
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05.01.2021 13:42 Ответить
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