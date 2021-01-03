На Черниговщине обнаружено тело прокурора Офиса генпрокурора Котенко, – СМИ

Тело прокурора Офиса Генерального прокурора Евгения Котенко найдено 1 января в районе с.Бреч в Черниговской области, предварительной причиной смерти названо переохлаждение.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса в с.Бреч на Черниговщине позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице тело прокурора Евгения Котенко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник отдела обращений граждан Офиса Генерального прокурора Котенко был найден в 500 метрах от эко-отеля "Бреч".

"По предварительной информации, прокурор праздновал Новый год в "Бреч" вместе со своей женой Юлией, и около 2:00 по неизвестным причинам ушел в лес, где пробыл ориентировочно до 5:00", – сказано в сообщении.

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Камера видеонаблюдения одного из близлежащих домов зафиксировала, как прокурор вышел из леса, остановился и снял с себя одежду. Предварительной причиной смерти называют переохлаждение.

Кроме того, источник издания в правоохранительных органах добавляет, что при осмотре тела видимых телесных повреждений специалисты не обнаружили, также не нашли и следов борьбы на месте смерти.

Указывается, что Котенко ранее работал старшим помощником военного прокурора Анатолия Матиоса. Жена умершего, Юлия Котенко, также является сотрудницей Офиса генпрокурора. Она работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в ОГП.

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