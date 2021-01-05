Кононенка викликають на допит у НАБУ. ДОКУМЕНТ

Ексзаступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка викликають на допит у НАБУ як свідка. Бюро зазначає, що він вже неодноразово не з'являвся на допит без поважної причини.

Повістку на ім'я Кононенка опубліковано на сайті Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що він має з'явитися на допит як свідок о 10 ранку в понеділок, 11 січня.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича", - сказано в повідомленні.

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За даними видання "Лівий берег", йдеться про справу приватної фірми "Аркона Газ-Енергія", яка належить Вадиму Новинському.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в офісі компанії Smart Energy, що входить до "Смарт Холдингу" Новинського. Слідчі дії проводилися в межах провадження про законність видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія". Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить до групи Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.

Досудове розслідування детективи НАБУ проводять з березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія і журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").