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Кононенка викликають на допит у НАБУ. ДОКУМЕНТ

Кононенка викликають на допит у НАБУ. ДОКУМЕНТ

Ексзаступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка викликають на допит у НАБУ як свідка. Бюро зазначає, що він вже неодноразово не з'являвся на допит без поважної причини.

Повістку на ім'я Кононенка опубліковано на сайті Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що він має з'явитися на допит як свідок о 10 ранку в понеділок, 11 січня.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кононенко спростував своє затримання в "Борисполі": Я у Стамбулі, а стосовно рівня інсайдів Лещенка в мене давно немає ілюзій

За даними видання "Лівий берег", йдеться про справу приватної фірми "Аркона Газ-Енергія", яка належить Вадиму Новинському.

Нагадаємо, 31 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в офісі компанії Smart Energy, що входить до "Смарт Холдингу" Новинського. Слідчі дії проводилися в межах провадження про законність видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія". Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить до групи Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.

Досудове розслідування детективи НАБУ проводять з березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія і журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").

Кононенка викликають на допит у НАБУ 01

Автор: 

НАБУ (5088) допит (696) Кононенко (310)


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Топ коментарі
+20
Давно пора это решальщика за жопу взять. За Грановского ещё не забудьте, тот же фрукт
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05.01.2021 14:25
+11
Чому твоя команда зебілоїдів його досі не посадила? Ви ж так красиво брехали перед виборами...
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05.01.2021 14:31
+11
Свідка?
та да, Зелене правосуддя, воно дійсно зелене, по Фрейду.
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05.01.2021 14:37
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Давно пора это решальщика за жопу взять. За Грановского ещё не забудьте, тот же фрукт
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05.01.2021 14:25 Відповісти
НАБУ розслідує справи дуже повільно, роками. Це незадовільні результати! Скільки років існує НАБУ а ще жодного олігарха чи мільйонера не посадили за грати!
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05.01.2021 14:27 Відповісти
І не посадять. Навіть не сподівайтесь.
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05.01.2021 14:37 Відповісти
Поки буде у нас шмаркля -нікого не посадять.
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05.01.2021 19:00 Відповісти
Сажает суд. Создавать любые антикоррупционные органы без реформирования судебной системы - это сизифов труд. Вернее фикция для наших "заокеанских друзей".
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05.01.2021 14:57 Відповісти
Чому твоя команда зебілоїдів його досі не посадила? Ви ж так красиво брехали перед виборами...
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05.01.2021 14:31 Відповісти
Так и говорим, что зюзя стал как петрусь.
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05.01.2021 15:16 Відповісти
Та ні, бачу, що граєте лише в одні ворота.
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05.01.2021 15:17 Відповісти
На самом деле, видно, что ты говоришь , как *****
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05.01.2021 18:03 Відповісти
Ты с ним вместе решал, или как? Откуда такие сведения, с канала г+г? Есть приговор суда? Или может ты как "честнейший" бигус- назвездеть, а потом вы разгребайте брехню и киздеж годами? Что то я не слышал, чтобы ты так рвал жопу , осуждая опять же "честнейших" дерьмака с татаровым и других зеленогнойных тварей. А-а-а!!! понятно, ты тоже из зеленогнойных и кремледрочиров, которым папередники насрали в штаны. Замахали мрази с двойными стандартами- свои хай воруют миллиарды и решают все как надо, другие пусть сидят в тюрьме, бо вам так надо! В мухосранск вали, там нет папередников! там вечно твой ***** есть. Все как ты любишь
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05.01.2021 14:51 Відповісти
А по "зеленогнойным тварям" есть решение суда?
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05.01.2021 15:32 Відповісти
По зеленогнойным есть диагноз
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05.01.2021 15:40 Відповісти
Спамят, твари !
https://censor.net/ru/user/452194

Ты с ним вместе решал, или как? Откуда такие сведения, с канала г+г? Есть приговор суда? Или может ты как "честнейший" бигус- назвездеть, а потом вы разгребайте брехню и киздеж годами? Что то я не слышал, чтобы ты так рвал жопу , осуждая опять же "честнейших" дерьмака с татаровым и других зеленогнойных тварей. А-а-а!!! понятно, ты тоже из зеленогнойных и кремледрочиров, которым папередники насрали в штаны. Замахали мрази с двойными стандартами- свои хай воруют миллиарды и решают все как надо, другие пусть сидят в тюрьме, бо вам так надо! В мухосранск вали, там нет папередников! там вечно твой ***** есть. Все как ты любишь
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06.01.2021 00:38 Відповісти
За Беню не забудьте, то вже не фрукт, а фруктище. Тільки з Приватбанку вкрав 5,5 млрд.доларів США і де його справа? А скільки ще по Укртатнафті, Центренерго тощо.
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05.01.2021 16:35 Відповісти
його просто продоять...- нічого більше...
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05.01.2021 16:35 Відповісти
Нарешті почало рухатись слідство. Скільки років ще будемо чекати передачі справ в суд?
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05.01.2021 14:26 Відповісти
Що, ляшенко, не спите багато років через це, бо з БПП? А як же ви терпите єрмака, татарова і, нарешті. кломойського? Це вас зовсім не дратує?
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05.01.2021 17:49 Відповісти
Вони теж підуть під суд, у свій час.
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05.01.2021 17:51 Відповісти
Бюро указывает, что он уже неоднократно не являлся на допрос без уважительной причины

Так он же помещик , ему можно .
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05.01.2021 14:27 Відповісти
Потрібно було саджати його в СІЗО, тоді б він завжди являвся.
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05.01.2021 14:27 Відповісти
Потрібно було саджати його в СІЗО

Хто це робитиме , га ?
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05.01.2021 14:29 Відповісти
Свідка?
та да, Зелене правосуддя, воно дійсно зелене, по Фрейду.
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05.01.2021 14:37 Відповісти
Якщо свідок уникає допитів і приховує інформацію то він стає підрозрюваним та співучасником і сідає в СІЗО.
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05.01.2021 14:38 Відповісти
Пля, ну ты и тупорылый. Laпоть, в каком упк ты это вычитал?
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05.01.2021 15:42 Відповісти
в Зеленому
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05.01.2021 16:10 Відповісти
ідіот ти Ігор. Свідок взагалі може відмовитись свідчити за певних обставин, а може просто сказати - не пам'ятаю і нічого, ти йому не зробиш.
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05.01.2021 16:10 Відповісти
Це якщо свідок не замазаний участю в махінаціях, а Кононенко вже давно мав стати обвинувачуваним і сісти в тюрму.
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05.01.2021 16:15 Відповісти
А коломойський, ляшенко? Не мав би?
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05.01.2021 17:51 Відповісти
Згідно статті 63 Конституції України- особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
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05.01.2021 16:25 Відповісти
може відмовитись свідчити за певних обставин, а я що написав?
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05.01.2021 17:03 Відповісти
я відповів https://censor.net/ru/user/347491
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05.01.2021 17:17 Відповісти
Можно, но, рюзге лапоть как всегда соснет тунца
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05.01.2021 15:44 Відповісти
у них одна мантра: если ты не лижешь пятки сывочолому мессие, значит ты кремле-юле-зеле бот. А то, что человек может быть просто адекватным и выражать на форуме свое мнение, а не талдычить одно и то же как робот по методичке, этого они не допускают.
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05.01.2021 17:03 Відповісти
А вам в голову не приходить, що ТАЛДЫЧИТЬ можна і не відповідно методички, а просто, як ви пишете, бути адекватним і висловлювати свою думку на захист поки найкращого президента України Порошенка?
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05.01.2021 19:22 Відповісти
Одно дело высказываться в защиту, когда считаете это справедливым, и другое дело оправдывать любой ценой любой зашквар, выгораживать Кононенко, Гладковского, Розенблата, Нарика и лить грязь на Притулу, Садового, Бигуса без единого аргумента везде одним и тем же текстом, как под копирку, и одновременно, как шавки по команде за косточку.
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05.01.2021 21:24 Відповісти
Ви би краще телефон Коцюби замалювали
бо зараз як почнуть дзвонити...
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05.01.2021 14:36 Відповісти
В добрейший путь
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05.01.2021 14:37 Відповісти
на долгие года.
оно всегда так бывает. вот нареформировал ктото на чужом горе, и что.... реформы ведь возвращаются к самому реформатору.
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05.01.2021 14:39 Відповісти
Ти що,знову нік змінив,"миролюбнореформований"?
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05.01.2021 17:33 Відповісти
Бене пожелал бы отправиться в добрейший путь , вместе из Портновым !
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05.01.2021 15:51 Відповісти
Из википедии, для общего развития:
Игорю Кононенко принадлежит «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК"», с 2012 года он также является председателем его наблюдательного совета. Фонд владеет 7 компаниями в сферах строительства, гостиничного бизнеса, торговли и спортаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1-2 [2] , в 2014 году возглавлял наблюдательный совет страховой компании «Краина», а также - наблюдательный совет инвестфонда «ВИКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-BBC-3 [3] ».
Игорь Кононенко является ключевым бизнес-партнёром предпринимателя и президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенко и его соратникомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . В частности, являлся членом наблюдательного совета и работал в принадлежащих ему компаниях: ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» (член набсовета с 1994 по 2005 год, первый заместитель и гендиректор с 2009 по 2012 год), «Богдан Моторс», Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор» и Международного инвестиционного банка, в последнем Кононенко является миноритарным акционером (14,92 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%9B-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Совместно с Порошенко также владеет «Песковским заводом стеклоизделий» в Киевской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1-2 [2] .
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05.01.2021 14:43 Відповісти
Хочу получить от вас перечень предприятий , принадлежащих зеленогнойной братии - гринпоцу, бабломойского, боголюбова, шефира и прочей мрази. Вы же себя, как ни странно, искренне считаете борцом за справедливость, правда? Так вот будьте борцуном до конца! Список в студию, справделивый вы наш! а еще добавьте туда перечень, например, 93 предприятий, принадлежащик вашему кумиру мертветчуку! очень интересно будет услышать это именно от вас, кремлевской задроты!
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05.01.2021 14:59 Відповісти
Хачу! Сам ищи. Это тот мертвечук, которого петрусь считает лучшим профессиональным менеджером и кумом через сестру жены?
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05.01.2021 15:24 Відповісти
и що?в чем криминал?
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05.01.2021 15:08 Відповісти
Та нема никакого криминала , для помещиков в Украине криминал не предусмотрен, только для холопов .
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05.01.2021 15:23 Відповісти
а нельзя ли без бла-бла,конкретные факты?
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05.01.2021 15:54 Відповісти
У зебілів залишки розуму вкрав.
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05.01.2021 17:36 Відповісти
Что так долго запрягали? Так он же сбежал!
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05.01.2021 15:07 Відповісти
как же так? лучшего друга "гениальнейшего" и в...НАБу?? за что же боролась, не покладая ртов, "европейская" "солидарность"??????))))))))))))))))))))
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05.01.2021 15:15 Відповісти
Это не друзья, а подельники по коррупции и мародёрству.
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05.01.2021 15:17 Відповісти
Так общие дела и интересы делают друзьями, которым можно довериться, что и делал петрусь. Гладковский, грановский, кононенко и т.д.
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05.01.2021 15:30 Відповісти
это уже не дружба
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05.01.2021 15:48 Відповісти
Лапти, вы б так пердели на новости по татарову, так нет, в жопу по бутылке и пованиваете
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05.01.2021 15:50 Відповісти
щебень не хрюкай
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05.01.2021 16:13 Відповісти
а що тобі татаров, у штани насрав?
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05.01.2021 19:41 Відповісти
Портновские боты , что то сильно перевозбудились и не на шутку разбушевались 😂😂😂
видать бабло закончилось , праздники как - никак!
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05.01.2021 15:48 Відповісти
Проголодалися злидні,на мівіну заробляють.
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05.01.2021 17:37 Відповісти
давно нужно было .
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05.01.2021 15:48 Відповісти
Ква ква
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05.01.2021 15:52 Відповісти
Кстати ..... Где он?
Последнее что давно слышал - смылся за бугор.....
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05.01.2021 15:53 Відповісти
текст жирным шрифтом это: подчеркнуть радость или негодование? непонятно. в Украине тысячи воров, а внимание заостряется именно на этом лысом воре.
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05.01.2021 15:58 Відповісти
Для зелених ідіотів виклик Кононенка на допит, як свідка по справі Новінського є завершенним фактом(складом) його злочину? Нормальок. Скоріше всього він вже написав про відмову давати покази згідно ст.63 Конституції, але щоб підняти хвилю в ЗМІ та відволікти увагу від нерядового Татарова і Єрмака - кинули сканкопія повістки.
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05.01.2021 16:33 Відповісти
А вот упыря онанненка надо пощупать, за этим чертом ой как много дичи числится.
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05.01.2021 17:23 Відповісти
и побыстрее уже арестовать Порошенко..Пока и тот не ударился в бега,прикрываясь иными нражданствами
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05.01.2021 17:30 Відповісти
І тебе заодно,на всякий випадок.
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05.01.2021 17:39 Відповісти
Игорь Кононенко
Дізнався сьогодні зі ЗМІ про те, що НАБУ запрошує мене на допит як свідка 11 січня на 10:00.

Чому я про це дізнався зі ЗМІ, а не у передбачений законом спосiб?

Розголос у ЗМІ НАБУ пояснює "попередньою неявкою без поважних причин".

Відповідно до заданої НАБУ публічної риторики нашого спілкування, я вимушений відповідати теж публічно.

По-перше.

На жаль, я не отримував у жоден передбачений законом спосіб повістку про виклик мене як свідка у вказаному кримінальному провадженні.

По-друге.

На жаль, я не зможу прибути до НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров'я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому.

По-третє.

Без жодного сумніву, я би хотів повернутися якомога раніше і допомогти слідству у встановленні істини в питанні розслідування цього кримінального провадження, але через об'єктивні складнощі зробити це 11 січня я не зможу.

Я, як народний депутат 8 скликання, а також мої колеги зробили багато задля створення незалежних антикорупційних органів.

Поважаю роботу, яку виконує НАБУ, та готовий до співпраці зі слідством.

Я маю намір якнайшвидше укласти з адвокатом договір про надання правової допомоги та передати вам усі необхідні документи.

Ще раз з Новим роком, друзі!

Перепрошую, що турбую вашу святкову стрічку не святковими повідомленнями.
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06.01.2021 06:04 Відповісти
 
 