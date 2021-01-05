Кононенка викликають на допит у НАБУ. ДОКУМЕНТ
Ексзаступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка викликають на допит у НАБУ як свідка. Бюро зазначає, що він вже неодноразово не з'являвся на допит без поважної причини.
Повістку на ім'я Кононенка опубліковано на сайті Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що він має з'явитися на допит як свідок о 10 ранку в понеділок, 11 січня.
"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича", - сказано в повідомленні.
За даними видання "Лівий берег", йдеться про справу приватної фірми "Аркона Газ-Енергія", яка належить Вадиму Новинському.
Нагадаємо, 31 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в офісі компанії Smart Energy, що входить до "Смарт Холдингу" Новинського. Слідчі дії проводилися в межах провадження про законність видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів компанії "Аркона Газ-Енергія". Компанію придбала Enwell Energy (колишній Regal Petroleum, входить до групи Smart Energy) на Лондонській фондовій біржі в березні 2020 року.
Досудове розслідування детективи НАБУ проводять з березня 2018 року. Підставами для початку розслідування стали заява народного депутата Віталія Купрія і журналістські розслідування програми "Схеми" ("Новий газовий бізнес оточення Петра Порошенка") і "Бігус.інфо" ("Литієва лихоманка: як депутатське оточення захоплює державні надра").
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Ты с ним вместе решал, или как? Откуда такие сведения, с канала г+г? Есть приговор суда? Или может ты как "честнейший" бигус- назвездеть, а потом вы разгребайте брехню и киздеж годами? Что то я не слышал, чтобы ты так рвал жопу , осуждая опять же "честнейших" дерьмака с татаровым и других зеленогнойных тварей. А-а-а!!! понятно, ты тоже из зеленогнойных и кремледрочиров, которым папередники насрали в штаны. Замахали мрази с двойными стандартами- свои хай воруют миллиарды и решают все как надо, другие пусть сидят в тюрьме, бо вам так надо! В мухосранск вали, там нет папередников! там вечно твой ***** есть. Все как ты любишь
Так он же помещик , ему можно .
Хто це робитиме , га ?
та да, Зелене правосуддя, воно дійсно зелене, по Фрейду.
бо зараз як почнуть дзвонити...
оно всегда так бывает. вот нареформировал ктото на чужом горе, и что.... реформы ведь возвращаются к самому реформатору.
Игорю Кононенко принадлежит «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "ВИК"», с 2012 года он также является председателем его наблюдательного совета. Фонд владеет 7 компаниями в сферах строительства, гостиничного бизнеса, торговли и спортаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1-2 [2] , в 2014 году возглавлял наблюдательный совет страховой компании «Краина», а также - наблюдательный совет инвестфонда «ВИКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-BBC-3 [3] ».
Игорь Кононенко является ключевым бизнес-партнёром предпринимателя и президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Порошенко и его соратникомhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . В частности, являлся членом наблюдательного совета и работал в принадлежащих ему компаниях: ЗАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» (член набсовета с 1994 по 2005 год, первый заместитель и гендиректор с 2009 по 2012 год), «Богдан Моторс», Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор» и Международного инвестиционного банка, в последнем Кононенко является миноритарным акционером (14,92 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1%D0%9B-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Совместно с Порошенко также владеет «Песковским заводом стеклоизделий» в Киевской областиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A1-2 [2] .
видать бабло закончилось , праздники как - никак!
Последнее что давно слышал - смылся за бугор.....
Дізнався сьогодні зі ЗМІ про те, що НАБУ запрошує мене на допит як свідка 11 січня на 10:00.
Чому я про це дізнався зі ЗМІ, а не у передбачений законом спосiб?
Розголос у ЗМІ НАБУ пояснює "попередньою неявкою без поважних причин".
Відповідно до заданої НАБУ публічної риторики нашого спілкування, я вимушений відповідати теж публічно.
По-перше.
На жаль, я не отримував у жоден передбачений законом спосіб повістку про виклик мене як свідка у вказаному кримінальному провадженні.
По-друге.
На жаль, я не зможу прибути до НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров'я після сумнозвісного отруєння ртуттю кілька років тому.
По-третє.
Без жодного сумніву, я би хотів повернутися якомога раніше і допомогти слідству у встановленні істини в питанні розслідування цього кримінального провадження, але через об'єктивні складнощі зробити це 11 січня я не зможу.
Я, як народний депутат 8 скликання, а також мої колеги зробили багато задля створення незалежних антикорупційних органів.
Поважаю роботу, яку виконує НАБУ, та готовий до співпраці зі слідством.
Я маю намір якнайшвидше укласти з адвокатом договір про надання правової допомоги та передати вам усі необхідні документи.
Ще раз з Новим роком, друзі!
Перепрошую, що турбую вашу святкову стрічку не святковими повідомленнями.