Кононенко вызывают на допрос в НАБУ. ДОКУМЕНТ

Экс-замглавы фракции БПП Игоря Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в качестве свидетеля. Бюро указывает, что он уже неоднократно не являлся на допрос без уважительной причины.

Повестка на имя Кононенко опубликована на сайте Национального антикоррупционного бюро, информирует Цензор.НЕТ.

В документе указано, что он должен явиться на допрос в качестве свидетеля в 10 утра в понедельник, 11 января.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы, публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича", - сказано в сообщении.

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По данным издания "Левый берег", речь идет о деле частной фирмы "Аркона Газ-Энергия", которая принадлежит Вадиму Новинскому.

Напомним, 31 июля 2020 года детективы НАБУ провели обыски в офисе компании Smart Energy, входящей в "Смарт Холдинг" Новинского. Следственные действия проводились в рамках производства о законности выдачи в 2017 году специального разрешения на добычу углеводородов компании "Аркона Газ-Энергия". Компанию приобрела Enwell Energy (бывший Regal Petroleum, входит в группу Smart Energy) на Лондонской фондовой бирже в марте 2020 года.

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Досудебное расследование детективы НАБУ ведут с марта 2018 года. Основаниями для начала расследования стали заявление народного депутата Виталия Куприя и журналистские расследования программы "Схемы" ("Новый газовый бизнес окружения Петра Порошенко") и "Бигус.инфо" ("Литиевая лихорадка: как депутатское окружение захватывает государственные недрах").