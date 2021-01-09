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Новини
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Рятувальники попередили про загрозу сходження снігових лавин у Закарпатській області

Рятувальники попередили про загрозу сходження снігових лавин у Закарпатській області

У горах Закарпатської області спостерігається значна сніголавинна небезпека.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За даними "Укргідрометцентру", 9 січня у високогір'ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського туриста, який потрапив під лавину в горах Грузії, знайдено мертвим

Карпати (265) лавина (80) ДСНС (5163)


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Топ коментарі
+7
Украина замерла в надежде и ожидании
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09.01.2021 11:19 Відповісти
+6
Скорее наоборот. Зря бедоносца пустили в Карпаты.
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09.01.2021 11:22 Відповісти
+2
А... Э... Гм. Ну ежели очень точечно... так, чтобы люди не пострадали. Чтобы вместо люди - какой-то дурачок.
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09.01.2021 11:32 Відповісти
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Украина замерла в надежде и ожидании
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09.01.2021 11:19 Відповісти
и последний видосик с видеорегистратора https://www.google.com/search?client=opera&hs=7sY&sxsrf=ALeKk02OuhKueIxYSuHaTP8S1a5rWwBvgA:1610184961009&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiIh_60xo7uAhWIjosKHctjByIQkeECKAB6BAgFEDU запечатлевшее это Великое Событие
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09.01.2021 11:37 Відповісти
ну, шоб получилось!
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09.01.2021 11:57 Відповісти
Зеленский в опасности ?
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09.01.2021 11:19 Відповісти
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09.01.2021 11:20 Відповісти
Скорее наоборот. Зря бедоносца пустили в Карпаты.
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09.01.2021 11:22 Відповісти
Не с нашим счастьем ! Ах , как жаль 😢
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09.01.2021 11:30 Відповісти
не думаю, зная его трусливость скорее всего он уже в Омане
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09.01.2021 11:41 Відповісти
Хм-м-м... А чи не відрядити нашого Главклована до мацкви? Десь так тижні на два, щоб було з гарантією...
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09.01.2021 12:03 Відповісти
Этого - не надо! Никаких лавин, отвалите!
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09.01.2021 11:24 Відповісти
Одну можно. Люди ж надеются...
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09.01.2021 11:26 Відповісти
А... Э... Гм. Ну ежели очень точечно... так, чтобы люди не пострадали. Чтобы вместо люди - какой-то дурачок.
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09.01.2021 11:32 Відповісти
"лавина, наш компас земной......." (С) )))
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09.01.2021 11:32 Відповісти
А в Ивано-Франковской не ожидается?
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09.01.2021 11:29 Відповісти
жаль фуфлыжник улетел оттуда(
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09.01.2021 11:50 Відповісти
Що і слідувало очікувати - туди ж нєлох уханський прибув. А де воно - там всяка напасть
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09.01.2021 11:56 Відповісти
Ну вот - Боженька старается, но никак попасть не может...
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09.01.2021 11:59 Відповісти
Терпіння, друже, терпіння. На все свій час.
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09.01.2021 12:00 Відповісти
Я і не здивований. Після візиту людини-катаклізми - клована-нєлоха інакше і бути не може.
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09.01.2021 12:00 Відповісти
Там вдруг случайно отдыхающую Бубочку не присыплет??? Как-то переживаю за него.
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09.01.2021 15:48 Відповісти
 
 