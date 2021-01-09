Рятувальники попередили про загрозу сходження снігових лавин у Закарпатській області
У горах Закарпатської області спостерігається значна сніголавинна небезпека.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"За даними "Укргідрометцентру", 9 січня у високогір'ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.
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