Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области
В горах Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным "Укргидрометцентра", 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.
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