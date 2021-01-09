Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области

В горах Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным "Укргидрометцентра", 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели нашли заблудившегося при восхождении на Говерлу туриста из Херсона, - ГСЧС