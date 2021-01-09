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Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области

Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в Закарпатской области

В горах Закарпатской области наблюдается значительная снеголавинная опасность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным "Укргидрометцентра", 9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели нашли заблудившегося при восхождении на Говерлу туриста из Херсона, - ГСЧС

Карпаты (306) лавина (109) ГСЧС (5020)


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Топ комментарии
+7
Украина замерла в надежде и ожидании
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09.01.2021 11:19 Ответить
+6
Скорее наоборот. Зря бедоносца пустили в Карпаты.
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09.01.2021 11:22 Ответить
+2
А... Э... Гм. Ну ежели очень точечно... так, чтобы люди не пострадали. Чтобы вместо люди - какой-то дурачок.
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09.01.2021 11:32 Ответить
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Украина замерла в надежде и ожидании
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09.01.2021 11:19 Ответить
и последний видосик с видеорегистратора https://www.google.com/search?client=opera&hs=7sY&sxsrf=ALeKk02OuhKueIxYSuHaTP8S1a5rWwBvgA:1610184961009&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiIh_60xo7uAhWIjosKHctjByIQkeECKAB6BAgFEDU запечатлевшее это Великое Событие
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09.01.2021 11:37 Ответить
ну, шоб получилось!
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09.01.2021 11:57 Ответить
Зеленский в опасности ?
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09.01.2021 11:19 Ответить
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09.01.2021 11:20 Ответить
Скорее наоборот. Зря бедоносца пустили в Карпаты.
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09.01.2021 11:22 Ответить
Не с нашим счастьем ! Ах , как жаль 😢
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09.01.2021 11:30 Ответить
не думаю, зная его трусливость скорее всего он уже в Омане
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09.01.2021 11:41 Ответить
Хм-м-м... А чи не відрядити нашого Главклована до мацкви? Десь так тижні на два, щоб було з гарантією...
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09.01.2021 12:03 Ответить
Этого - не надо! Никаких лавин, отвалите!
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09.01.2021 11:24 Ответить
Одну можно. Люди ж надеются...
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09.01.2021 11:26 Ответить
А... Э... Гм. Ну ежели очень точечно... так, чтобы люди не пострадали. Чтобы вместо люди - какой-то дурачок.
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09.01.2021 11:32 Ответить
"лавина, наш компас земной......." (С) )))
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09.01.2021 11:32 Ответить
А в Ивано-Франковской не ожидается?
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09.01.2021 11:29 Ответить
жаль фуфлыжник улетел оттуда(
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09.01.2021 11:50 Ответить
Що і слідувало очікувати - туди ж нєлох уханський прибув. А де воно - там всяка напасть
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09.01.2021 11:56 Ответить
Ну вот - Боженька старается, но никак попасть не может...
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09.01.2021 11:59 Ответить
Терпіння, друже, терпіння. На все свій час.
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09.01.2021 12:00 Ответить
Я і не здивований. Після візиту людини-катаклізми - клована-нєлоха інакше і бути не може.
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09.01.2021 12:00 Ответить
Там вдруг случайно отдыхающую Бубочку не присыплет??? Как-то переживаю за него.
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09.01.2021 15:48 Ответить
 
 