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Спасатели нашли заблудившегося при восхождении на Говерлу туриста из Херсона, - ГСЧС

Спасатели нашли заблудившегося при восхождении на Говерлу туриста из Херсона, - ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли и сопроводили в безопасное место туриста, который около 11 утра воскресенья отправился на Говерлу и заблудился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

3 января в 15:50 к спасателям обратилась туристка из г. Херсон и сообщила, что ее муж около 11:00 отправился на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.

"В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" был найден заблудившийся турист. В медицинской помощи он не нуждался. В 17:45 осуществлено сопровождение мужчины на учебно-спортивную базу "Заросляк"", - сказано в сообщении.

Также читайте: В Яремче Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку

Отмечается, что в поисках участвовали четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения ГСЧС.

Автор: 

Карпаты (306) ГСЧС (5001) Ивано-Франковская область (926)


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Топ комментарии
+4
так ты еще несовершеннолетний на Говерле потерял невинность с кацапкой Ксенией?
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03.01.2021 20:12
+2
чимало різних бовдурів лізуть в гори чи до лісу погулять, ми що, про всіх ідіотів повинні отримувати повідомлення у центральній пресі?
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03.01.2021 19:50
+2
На Говерлу і ряд інших карпатських вершин маршрути як альпіністські певної категорії трудності зараховуються лише при сходженні взимку. Тому альпіністи для тренування ходять взимку ці маршрути. Але мова не про цього херсонця, який може в гори потрапив вперше в житті.
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03.01.2021 21:22
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того самого, хто має відбити російський напад на Херсонщину
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03.01.2021 19:48 Ответить
Это заробитчане-нелегалы из Чуехии
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03.01.2021 19:48 Ответить
чимало різних бовдурів лізуть в гори чи до лісу погулять, ми що, про всіх ідіотів повинні отримувати повідомлення у центральній пресі?
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03.01.2021 19:50 Ответить
Лазил я ту на Говерлу -- в августе 1977.

-- даже ничего трудного не заметил -- рядом Кацапочка с Питера была -- стрше меня на 3 года -- а в октябре, призвал меня Военкомат в СА.
Пару фоточек осталось с тех восхождений, спусков и улётов...*)
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03.01.2021 20:02 Ответить
так ты еще несовершеннолетний на Говерле потерял невинность с кацапкой Ксенией?
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03.01.2021 20:12 Ответить
-- ну, то ей слишком много счастья -- шо б я невинность в 17 лет с кацапкой потерял...

Я ж Киевлянин -- ...было какой Кыяночке, гораздо раньше подсуетиться... *)
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03.01.2021 20:18 Ответить
Рожденный ползать летать не может
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03.01.2021 20:03 Ответить
Я живу від Говерли 80км, був там і не тільки на цій горі, але не розумію, якого милого лізти туди зимою.
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03.01.2021 20:17 Ответить
туди і великий бджоляр взимку ніколи не лазив, то ваш допис цілком слушний
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03.01.2021 20:23 Ответить
На Говерлу і ряд інших карпатських вершин маршрути як альпіністські певної категорії трудності зараховуються лише при сходженні взимку. Тому альпіністи для тренування ходять взимку ці маршрути. Але мова не про цього херсонця, який може в гори потрапив вперше в житті.
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03.01.2021 21:22 Ответить
Та й влітку чого туди пертися?
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03.01.2021 21:47 Ответить
Чого туди пертись,не знаючи, що таке гори і яка мінлива там погода зимою. Але деякі хочуть поселфітись і похвалитись, що вони там були. А рятівникам потім робота шукати цих "туристів".
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03.01.2021 20:24 Ответить
Швидше б вже Гейтс чіпував таких туристів...
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03.01.2021 20:32 Ответить
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03.01.2021 20:59 Ответить
Це карма!
Хіба ж можна було не заблукати поблизу бази з чудернацькою назвою "Заросляк"?
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03.01.2021 20:29 Ответить
Кажуть, що там досі блукають НКВДисти, яких відправили встановлювати савєцкую власть.
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03.01.2021 21:50 Ответить
Та їх вже давно прикопали місцеві "рятувальники".
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03.01.2021 23:12 Ответить
 
 