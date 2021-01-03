Спасатели нашли заблудившегося при восхождении на Говерлу туриста из Херсона, - ГСЧС

В Карпатах спасатели нашли и сопроводили в безопасное место туриста, который около 11 утра воскресенья отправился на Говерлу и заблудился.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

3 января в 15:50 к спасателям обратилась туристка из г. Херсон и сообщила, что ее муж около 11:00 отправился на г. Говерла, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживается.

"В 16:50 спасателями в районе "Малой Говерлы" был найден заблудившийся турист. В медицинской помощи он не нуждался. В 17:45 осуществлено сопровождение мужчины на учебно-спортивную базу "Заросляк"", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в поисках участвовали четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения ГСЧС.