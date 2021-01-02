В Яремче Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку

В Яремче Ивано-Франковской области вечером 1 января спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 января в 19:40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 9 города Яремче поступило сообщение, что в районе горы Яворник села Микуличин Яремчанского горсовета потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в составе группы в одном из отелей. Туристка самостоятельно пошла на гору Яворник и потеряла ориентировку, поэтому нужна была помощь в ее поиске", - указывается в сообщении.

Спасатели с помощью мобильной связи установили ориентировочное местонахождение туристки. На выезд были направлены спасатели Яремчанского поисково-спасательного отделения в составе трех человек.

В 22:05 заблудившаяся туристка была найдена спасателями в районе горы Яворник и сопровождена до места временного проживания.

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