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В Яремче Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку

В Яремче Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку

В Яремче Ивано-Франковской области вечером 1 января спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"1 января в 19:40 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 9 города Яремче поступило сообщение, что в районе горы Яворник села Микуличин Яремчанского горсовета потерялась женщина, жительница Киевской области, которая отдыхала в составе группы в одном из отелей. Туристка самостоятельно пошла на гору Яворник и потеряла ориентировку, поэтому нужна была помощь в ее поиске", - указывается в сообщении.

Спасатели с помощью мобильной связи установили ориентировочное местонахождение туристки. На выезд были направлены спасатели Яремчанского поисково-спасательного отделения в составе трех человек.

В 22:05 заблудившаяся туристка была найдена спасателями в районе горы Яворник и сопровождена до места временного проживания.

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Автор: 

Карпаты (306) ГСЧС (5001) туристы (99)


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Топ комментарии
+7
Скільки себе пам"ятаю з дитинства - наші хлопці-гуцули завжди вишукували і знаходили в горах "заблудших туристок". І довго-довго прощалися...
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02.01.2021 14:35
+6
Ориентацию.
В отеле было полно мужиков и пришлось искать подругу в горах.
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02.01.2021 12:39
+3
не взяла смартфонс GPS (с пауэербанком для подзарядки и солнечную батарею) или вообще "курица" не знала как пользоватся современеыми технологиями. Безответственость одних требует героизма (ненужного) от других!
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02.01.2021 13:06
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Так ориентировку или ориентацию?
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02.01.2021 12:35 Ответить
В оригіналі "втратила орієнтування".
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02.01.2021 12:38 Ответить
Ориентацию.
В отеле было полно мужиков и пришлось искать подругу в горах.
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02.01.2021 12:39 Ответить
не взяла смартфонс GPS (с пауэербанком для подзарядки и солнечную батарею) или вообще "курица" не знала как пользоватся современеыми технологиями. Безответственость одних требует героизма (ненужного) от других!
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02.01.2021 13:06 Ответить
Впрямь как в сэсэре, искуственно создавали трудности, что бы в последствии их героически преодолевать.
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02.01.2021 13:10 Ответить
совок - концлагерь безответственеых рабов и Украина, к сожалению не очень далеко от него "отползла", большинство НАСЕЛЕНИЯ НЕДЕЕСПОСОБНО, но с формальным "правом голоса" на фарсе называемом "выборами" (манипуляцией голосами, тех у кого их по-хорошему и быть никогдам не должно)!
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02.01.2021 13:25 Ответить
Не повіриш: в Карпатах геть зовсім не так, як у нацпарку Йосеміти. Можна залізти на такий схил з буреломом або у жереп, що навіть знаючи де точно знаходишся вибрести назад дуже проблематично. Особливо коли взимку снігу по розвилку.
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02.01.2021 21:05 Ответить
Пощастило, що мобільний працював. Не ******* гори непідготовлених.
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02.01.2021 12:37 Ответить
"Туристка самостоятельно пошла на гору Яворник и потеряла ориентировку" - тупая дура!!!
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02.01.2021 12:41 Ответить
Бабы ...
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02.01.2021 12:55 Ответить
Полезть в гору по темноте и без подготовки... Мдааа...
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02.01.2021 13:01 Ответить
Сколько заплатит за спасение? Или нашару её искали?
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02.01.2021 13:50 Ответить
Скільки себе пам"ятаю з дитинства - наші хлопці-гуцули завжди вишукували і знаходили в горах "заблудших туристок". І довго-довго прощалися...
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02.01.2021 14:35 Ответить
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02.01.2021 16:52 Ответить
Яремча файне містечко. Не бачив там готелів, але багато людей здають кімнати. І відпочивати там суперово.
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02.01.2021 15:03 Ответить
готелі ближче до річки та "водоспаду" там їх повно
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02.01.2021 16:51 Ответить
 
 