Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС
На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине спасатели сняли с кресельного подъемника 74 туристов, которые застряли там из-за остановки подъемника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"По состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с кресельного подъемника сняли всех 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Работы завершены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГСЧС было привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча.
Как сообщалось, на горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами.
Топ комментарии
+6 nord west #475096
показать весь комментарий01.01.2021 17:25 Ссылка
+2 Andreas Root
показать весь комментарий01.01.2021 16:57 Ссылка
+2 Юрій Ан
показать весь комментарий01.01.2021 17:02 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Відпочивайте та гадьте за поребриком..
Найкраще в Гуантанамо!!
Педрозеприоти, мля..))