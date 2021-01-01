Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС

На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине спасатели сняли с кресельного подъемника 74 туристов, которые застряли там из-за остановки подъемника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с кресельного подъемника сняли всех 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Работы завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС было привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча.

Как сообщалось, на горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами.

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