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Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС

Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС

На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине спасатели сняли с кресельного подъемника 74 туристов, которые застряли там из-за остановки подъемника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 16:05 в пгт Славское Сколевского района с кресельного подъемника сняли всех 74 человек, из них 13 детей и 3 беременных женщины. Работы завершены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС было привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча.

Как сообщалось, на горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами.

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Автор: 

горы (103) ГСЧС (4997) Львовская область (2924)


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Топ комментарии
+6
За останні років сім це щонайменше другий випадок коли на Новий Рік у Славсько люди зависають на канатці. От тільки минулого разу знімали із Захара Беркута (Високий Верх). Ті кріселки вже давно списати пора. От сьогодні на Тростяні зависла кріселка, яка працює ще з радянських часів. Я ще у семидесяті нею на гору підіймався. Антикваріат. А посидіти на висоті у кріслі на морозі з вітром кілька годин, то лікуватимешся потім все життя. Не перебільшую нітрохи.
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01.01.2021 17:25
+2
Президент со свитой при этом событии тоже присутствовал?
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01.01.2021 16:57
+2
Я очень надеюсь, что отморозил себе яйца, чтобы подобные идиоты больше не размножались.
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01.01.2021 17:02
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Президент со свитой при этом событии тоже присутствовал?
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01.01.2021 16:57 Ответить
Я очень надеюсь, что отморозил себе яйца, чтобы подобные идиоты больше не размножались.
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01.01.2021 17:02 Ответить
Ну, зачем же так? Они могут еще вам пригодиться.
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01.01.2021 18:30 Ответить
катайтесь на Харьковской Швейцарии - там безопаснее ...
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01.01.2021 17:15 Ответить
На спуске в 3 секунды и очереди на бугельный подъемник по 20 минут )))))) давай сам)))
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01.01.2021 21:55 Ответить
..вот только про очередь в 20 минут и про 3 секунды пистеть не надо ))) -сразу видно шо ты настоящий говнолыжник..
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02.01.2021 00:23 Ответить
До яких фрік..тьфу..фракцій належали??
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01.01.2021 17:22 Ответить
Что молодцы, так молодцы
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01.01.2021 17:24 Ответить
За останні років сім це щонайменше другий випадок коли на Новий Рік у Славсько люди зависають на канатці. От тільки минулого разу знімали із Захара Беркута (Високий Верх). Ті кріселки вже давно списати пора. От сьогодні на Тростяні зависла кріселка, яка працює ще з радянських часів. Я ще у семидесяті нею на гору підіймався. Антикваріат. А посидіти на висоті у кріслі на морозі з вітром кілька годин, то лікуватимешся потім все життя. Не перебільшую нітрохи.
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01.01.2021 17:25 Ответить
Так романтично, на висоті ,без вірусів !Відмічали Новий рік ,і кляті рятувальники все зіпсували😇
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01.01.2021 17:25 Ответить
Сахраняйтє нашу Природу!!
Відпочивайте та гадьте за поребриком..
Найкраще в Гуантанамо!!
Педрозеприоти, мля..))
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01.01.2021 17:29 Ответить
Більше на Тростян не буду підніматись, дуже шкода бо там у хижі дуже смачну грибну юшку дають.
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01.01.2021 17:43 Ответить
Обізнані люди вже 30 років на центральні витяги їздять дорогою тягачами. Не варто відмовлятися від юшки.
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01.01.2021 19:45 Ответить
А що там є сніг, чи краєвидами насолоджувалися?
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01.01.2021 18:03 Ответить
Там очень красиво, но экстремально именно в том что можно застрять. Там обязательно нужен запасной генератор.
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01.01.2021 19:03 Ответить
Прочёл коменты, вывод.....дебилы аннулируют страну под названием Украина...сдохните просто.
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01.01.2021 18:10 Ответить
не они, а мы друг другу, вот и вы пожелали не кашлять
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01.01.2021 18:15 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3240150/na_gornolyjnom_kurorte_v_slavskom_ostanovilsya_kreselnyyi_podemnik_s_70yu_turistami_vedutsya_spasatelnye - "Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС" - 4 родили за время пребывания на подъёмнике.
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01.01.2021 19:42 Ответить
Эта )(уйня в стране когда нибудь прекратится? Хозяин подъёмника денег заработал, а затраты на эвакуация снова народ своими податками оплачивает...
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01.01.2021 20:10 Ответить
вона давно втомилась, бо тій кріселці товариства "Динамо" з одномісниміи кріслами, без перебільшення, років 50))
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01.01.2021 20:44 Ответить
 
 