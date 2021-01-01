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Рятувальники у Славському зняли з підйомника 74 туристів, - ДСНС

Рятувальники у Славському зняли з підйомника 74 туристів, - ДСНС

На гірськолижному курорті в Славському на Львівщині рятувальники зняли з крісельного підйомника 74 туристів, які застрягли там через зупинку підйомника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Станом на 16:05 в смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіх 74 осіб, із них 13 дітей і 3 вагітні жінки. Роботи завершено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС було залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників і 2 одиниці техніки з Дрогобича.

Як повідомлялося, на гірськолижному курорті в Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник із 70 туристами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС

Автор: 

гори (84) ДСНС (5136) Львівська область (2449)


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Топ коментарі
+6
За останні років сім це щонайменше другий випадок коли на Новий Рік у Славсько люди зависають на канатці. От тільки минулого разу знімали із Захара Беркута (Високий Верх). Ті кріселки вже давно списати пора. От сьогодні на Тростяні зависла кріселка, яка працює ще з радянських часів. Я ще у семидесяті нею на гору підіймався. Антикваріат. А посидіти на висоті у кріслі на морозі з вітром кілька годин, то лікуватимешся потім все життя. Не перебільшую нітрохи.
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01.01.2021 17:25
+2
Президент со свитой при этом событии тоже присутствовал?
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01.01.2021 16:57
+2
Я очень надеюсь, что отморозил себе яйца, чтобы подобные идиоты больше не размножались.
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01.01.2021 17:02
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Президент со свитой при этом событии тоже присутствовал?
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01.01.2021 16:57 Відповісти
Я очень надеюсь, что отморозил себе яйца, чтобы подобные идиоты больше не размножались.
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01.01.2021 17:02 Відповісти
Ну, зачем же так? Они могут еще вам пригодиться.
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01.01.2021 18:30 Відповісти
катайтесь на Харьковской Швейцарии - там безопаснее ...
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01.01.2021 17:15 Відповісти
На спуске в 3 секунды и очереди на бугельный подъемник по 20 минут )))))) давай сам)))
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01.01.2021 21:55 Відповісти
..вот только про очередь в 20 минут и про 3 секунды пистеть не надо ))) -сразу видно шо ты настоящий говнолыжник..
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02.01.2021 00:23 Відповісти
До яких фрік..тьфу..фракцій належали??
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01.01.2021 17:22 Відповісти
Что молодцы, так молодцы
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01.01.2021 17:24 Відповісти
За останні років сім це щонайменше другий випадок коли на Новий Рік у Славсько люди зависають на канатці. От тільки минулого разу знімали із Захара Беркута (Високий Верх). Ті кріселки вже давно списати пора. От сьогодні на Тростяні зависла кріселка, яка працює ще з радянських часів. Я ще у семидесяті нею на гору підіймався. Антикваріат. А посидіти на висоті у кріслі на морозі з вітром кілька годин, то лікуватимешся потім все життя. Не перебільшую нітрохи.
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01.01.2021 17:25 Відповісти
Так романтично, на висоті ,без вірусів !Відмічали Новий рік ,і кляті рятувальники все зіпсували😇
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01.01.2021 17:25 Відповісти
Сахраняйтє нашу Природу!!
Відпочивайте та гадьте за поребриком..
Найкраще в Гуантанамо!!
Педрозеприоти, мля..))
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01.01.2021 17:29 Відповісти
Більше на Тростян не буду підніматись, дуже шкода бо там у хижі дуже смачну грибну юшку дають.
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01.01.2021 17:43 Відповісти
Обізнані люди вже 30 років на центральні витяги їздять дорогою тягачами. Не варто відмовлятися від юшки.
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01.01.2021 19:45 Відповісти
А що там є сніг, чи краєвидами насолоджувалися?
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01.01.2021 18:03 Відповісти
Там очень красиво, но экстремально именно в том что можно застрять. Там обязательно нужен запасной генератор.
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01.01.2021 19:03 Відповісти
Прочёл коменты, вывод.....дебилы аннулируют страну под названием Украина...сдохните просто.
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01.01.2021 18:10 Відповісти
не они, а мы друг другу, вот и вы пожелали не кашлять
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01.01.2021 18:15 Відповісти
https://censor.net/ru/photo_news/3240150/na_gornolyjnom_kurorte_v_slavskom_ostanovilsya_kreselnyyi_podemnik_s_70yu_turistami_vedutsya_spasatelnye - "Спасатели в Славском сняли с подъемника 74 туриста, - ГСЧС" - 4 родили за время пребывания на подъёмнике.
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01.01.2021 19:42 Відповісти
Эта )(уйня в стране когда нибудь прекратится? Хозяин подъёмника денег заработал, а затраты на эвакуация снова народ своими податками оплачивает...
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01.01.2021 20:10 Відповісти
вона давно втомилась, бо тій кріселці товариства "Динамо" з одномісниміи кріслами, без перебільшення, років 50))
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01.01.2021 20:44 Відповісти
 
 