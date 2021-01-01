Рятувальники у Славському зняли з підйомника 74 туристів, - ДСНС

На гірськолижному курорті в Славському на Львівщині рятувальники зняли з крісельного підйомника 74 туристів, які застрягли там через зупинку підйомника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"Станом на 16:05 в смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіх 74 осіб, із них 13 дітей і 3 вагітні жінки. Роботи завершено", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС було залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників і 2 одиниці техніки з Дрогобича.

Як повідомлялося, на гірськолижному курорті в Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник із 70 туристами.

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