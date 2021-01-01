Рятувальники у Славському зняли з підйомника 74 туристів, - ДСНС
На гірськолижному курорті в Славському на Львівщині рятувальники зняли з крісельного підйомника 74 туристів, які застрягли там через зупинку підйомника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"Станом на 16:05 в смт Славське Сколівського району з крісельного підйомника зняли всіх 74 осіб, із них 13 дітей і 3 вагітні жінки. Роботи завершено", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що від ДСНС було залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників і 2 одиниці техніки з Дрогобича.
Як повідомлялося, на гірськолижному курорті в Славському на Львівщині зупинився крісельний підйомник із 70 туристами.
Топ коментарі
+6 nord west #475096
показати весь коментар01.01.2021 17:25 Посилання
+2 Andreas Root
показати весь коментар01.01.2021 16:57 Посилання
+2 Юрій Ан
показати весь коментар01.01.2021 17:02 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відпочивайте та гадьте за поребриком..
Найкраще в Гуантанамо!!
Педрозеприоти, мля..))