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Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС

Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС

У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують із гори Говерла групу туристів із малолітніми дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"25 липня о 13:45 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі г. Говерла під час проходження туристичного маршруту група відпочивальників із 13 осіб, серед яких шестеро дітей віком від 1,5 до 12 років, потрапила під сильну зливу і потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

До місця їхнього перебування було направлено чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

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О 16:45 рятувальна група зустрілася із туристами. Наразі співробітники ДСНС супроводжують шістьох дітей і двох жінок до транспортного засобу. Їх болотоходами "Богун" доставлять у с. Лазещина. Решта членів групи в супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.

Автор: 

Говерла (15) гори (84) Карпати (264) ДСНС (5143)


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Топ коментарі
+21
с мололетними детьми?
мыдалью за особую тупизну не забудьте наградить...
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25.07.2020 19:01
+14
Крыса кремля Захар Прилепин предложил Путлеру переселять дамбасцев с РАБссиянскими паспортами переселять на Колыму и Магаданскую область...Заслужили...
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25.07.2020 19:08
+9
Дітей шкода....
Це треба щоб так не пощастило - мати таких дебільних батьків.
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25.07.2020 19:09
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Плащ палатка солдатская складского хранения оригинал 655 гривен
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25.07.2020 19:00 Відповісти
в декатлоні дощовик з водонепроникнистю 10000 г / м2 коштує усього 299 грн.
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25.07.2020 20:24 Відповісти
НЕ ПУТАЙ ДОЖДЕВИК С ПЛАЩ-ПАЛАТКОЙ.
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25.07.2020 21:26 Відповісти
Інна В , не дай Бог Вам сунутись на Говерлу з дощовиком. Там його порве вітер за кілька секунд, як цуцик тапочки . Врахуйте і те, що температура дощовоі води біля одного -двох градусів. Було колись, теж на Говерлі почався дощ то мені прийшлось віддати свою куртку дівчині з Прибалтики, бо залізла на гору в шортиках. Я не один рятував цих "екстремалів", щоб не відморозили собі все, що мають.
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26.07.2020 10:07 Відповісти
с мололетними детьми?
мыдалью за особую тупизну не забудьте наградить...
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25.07.2020 19:01 Відповісти
Там нема нічого складного, просто не треба було в зливу йти. В мене онука в 7 років вже три раза була на Говерлі.
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25.07.2020 21:56 Відповісти
"детей в возрасте от полутора до 12 лет"
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25.07.2020 21:59 Відповісти
І що, я вперше туди попав в 6,5 років, моя онука в 5, акселерація.
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25.07.2020 22:01 Відповісти
Шото Ющера напам'ятало..
Організував..двоїх блискавкою вбило..
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25.07.2020 19:01 Відповісти
Таке знущання над мовою, безпомилково вказує на те, що Ви - кацап.
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25.07.2020 23:51 Відповісти
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26.07.2020 00:26 Відповісти
Полный бред. С такими маленькими детьми и неверием в прогноз погоды. Обещали на сегодня сильные дожди.
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25.07.2020 19:05 Відповісти
Ніколи не зрозумію тих хто в такі походи дітей малих бере... Ну якщо в самого клепки трохи нехватає, то при чому тут діти? Спасатели эвакуируют с Говерлы группу туристов с малолетними детьми, - МВД - Цензор.НЕТ 3397
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25.07.2020 19:06 Відповісти
Ви були на Говерлі? Там нема нічого екстремального. Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС - Цензор.НЕТ 946
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25.07.2020 21:58 Відповісти
На жаль не був. Але, якщо немає нічого екстримального то чого ж коли пройшов ливень нужно дітей евакуйовувати?
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25.07.2020 22:21 Відповісти
Не повірите! Був у цей вівторок. Доби не пройшло як повернувся з Франківщини.. З нами у групі, що дійшла до вершини, був хлопчик - 6 років, шило в сраці...
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25.07.2020 23:42 Відповісти
Погода мабуть буває екстремальна.
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26.07.2020 06:40 Відповісти
....буков. Нема нічого екстремального якщо сходити на гору з боку Ворохти, та ще в сонячну погоду. А от з боку Ясиня, та ще й коли дощ напівдороги почався, то екстрим тобі гарантований. А коли туман, то й з боку Ворохти краще не сунутись - з лівого боку маршруту обриви.
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26.07.2020 10:12 Відповісти
Крыса кремля Захар Прилепин предложил Путлеру переселять дамбасцев с РАБссиянскими паспортами переселять на Колыму и Магаданскую область...Заслужили...
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25.07.2020 19:08 Відповісти
Підтримую 100%.
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25.07.2020 19:12 Відповісти
предателей нигде не любят
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25.07.2020 21:27 Відповісти
Дітей шкода....
Це треба щоб так не пощастило - мати таких дебільних батьків.
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25.07.2020 19:09 Відповісти
Не туристів, а ДЯТЛІВ.
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25.07.2020 19:13 Відповісти
Ющенко снимать не обязательно.
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25.07.2020 19:20 Відповісти
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25.07.2020 19:42 Відповісти
Какими надо быть идиотами, чтоб брать с собой малолеток, полтора года ребёнку и потянуть его с собой. Это родители - убийцы, других слов просто нету!!!
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25.07.2020 19:28 Відповісти
Там не надто важкий підйом,при нормальних умовах чоловік з дитиною на плечах легко підніметься і зійде донизу...Дитині пам"ять на все життя,тільки от дійсно дивитись прогноз треба,зливи тепер в горах не те що років з тридцять тому...
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25.07.2020 20:04 Відповісти
Та добре хоч блискавкою не вбило. Там вони по дорозі на перемичку ще не одну пам'ятну табличку зустрінуть про таких, як самі, тільки яким менше пощастило. Племінниця от так свого малого водила в гарну погоду на Говерлу коли йому було чотири рочки. А я б так не робив. Що він в такому віці запам'ятає? А минулого літа вони вже цілком свідомо на Хом'як зайшли. Тепер вже молодшому було чотири, а старшому сім. Дітей можна в гори вести коли твоя страховка на 200% надійна і діти точно отримають задоволення. Це моя думка, інструктора альпінізму. А на грані фола, як ці сьогодні, то вже повний провал.
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25.07.2020 20:38 Відповісти
Только позавчера выписались, а я говорил, амбулаторный режим ещё месяц!
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25.07.2020 21:29 Відповісти
Умный в горы не пойдет... Умный гору обойдет.
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25.07.2020 19:34 Відповісти
Помнится одна дура на седьмом месяце и с мужем приперлась сплавляться по Днестру на плоту.

Все попытки отправить эту парочку идиотов домой заканчивались дикой истерикой.
Естествено, что схватки начались, когда плот находился вдалеке от населенных пунктов.
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25.07.2020 19:36 Відповісти
Чёрт понес безголовых "родителей". Пускай штраф теперь платят.
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25.07.2020 20:00 Відповісти
Шото здесь звиздешь какой-то,взбирался на эту горку пацаном где-то +/-1987,апрель,снег,скользко при подъеме до уусрачки,спуск-пешкодром со смехом...
P.S . Нереально эта описанная беда даже в гребанный климат нах на субтропики.... фейк?
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25.07.2020 20:18 Відповісти
А я вперше в 1975, в 7 років.
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25.07.2020 22:00 Відповісти
З 68-го?...Я теж...
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26.07.2020 11:29 Відповісти
прємію дарвіна цим виродкам! іти у гори без дощовика і з малими дітьми - це яким же потрібно бути довбойобом!
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25.07.2020 20:20 Відповісти
А от місцеві малі з тих гір не злазять. Влітку скот пасуть, гриби і ягоди збирають, а взимку на лижах гасають. Минулого літа над Квасами у Рахівському районі зустрів такого пастушка десь 8-9 років. Корів пас з іншими пастухами і сестрою (як він сказав) роки на два від нього старше. І це в любу погоду. Хвастався, що через тиждень йому заплатять за місяць роботи п'ять тисяч гривень, бо моторолер треба купити. А батьки їхні внизу в селі в той час по хазяйству залишилися. Ще бачив як мама ну геть мале дитя рочків два на схилі вчила чорницю збирати. Мала плаче, але куди дінешся. От так і живуть.
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25.07.2020 20:52 Відповісти
От саме там та саме в таких умовах з цих діточок виростуть справжні мужні українці, які в цьому житті не пропадуть.
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26.07.2020 01:35 Відповісти
Брати в гори півторарічних дітей -вершина дурості.
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25.07.2020 20:51 Відповісти
Панове, ви ж нє в курсє дєла, чому ці яжматєрі поперлися туди з дітьми. Це все заради фоток для інстаграму та заради лайків. Сама спостерігала за такою інстаграмщицею нещодавно. Прийшла вона з чоловіком та сином років 6 в басейн. Замість того, щоб прийняти душ та плавати, вона побігла до дзеркала та почала робити зачіску, а потім почалась фотосесія. Чоловік її фоткав в усіх позах та ракурсах, потім вони сіли відбирати фото та перефографовуватись. Потім знову переглядали та відбирали, сперечались, викладали їх в інстаграм. Весь цей час дитина з надувною качкою стояла біля басейну, бо мама йому заборонила туди самому заходити. Потім, коли чоловік вже втомився, вона почала робити селфі, і от саме тоді дозволила малому зайти у воду, бо селфі робила в дитячому лягушатнику. Все це дійство відбувалося протягом двох годин. Я за цей час наплавалась до знесилення, зробила гідромасаж всіх існуючих частин тіла та відправилась ловити форель. Ця курка десь через годину вже на дитячому майданчику не давала сину погратися, а примушувала його позувати для фото. Такі яжматері - хворі на голову люди.
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26.07.2020 00:56 Відповісти
Не пойму что интересного в этих горах!?
Смысл туда вообще идти?? Природа и климат и т.д типа для отдыхаючих.
Это ёще понятно, но зачем детей туда брать, логики ноль, я служил срочку в ВПС Деловое оттуда начинается маршрут на г. Поп Иван Мараморошский и что-то мне не -
в прикол было каждый день с автоматом, разгрузкой, 2 магазина по 30 патронов
дубинка, наручники, вещь мешок(хавчик, вода, каремат, бушлат) если холодно и это всё
тянуть с собой туда на 8 часов в наряд и идти по 5-6 км а иногда и на три сутки ходили там вообще надо было идти до стыка 364 п/зн г. Поп Иван там ещё больше груза и идти надо было в р-не 20 км по дозорке пока мы как ишаки "ішлисьме" це на закарпатському от 4 до 8 часов вверх как скалолазы по всяким ******* то местные которые ящики с сигаретами таскали за 2-3 часа и уже там были на поп Иване а румынов вверх машина вывозила а потом после наряда просто пешком спускались а мы как д*****
вверх пи******, крч суть в том к чему я веду что за полтора года службы мне эти горы и вся эта "природа" так надоела что я когда ишёл на дмб то бежал с заставы на автобус в Мукачево даже не озираясь назад....вообще ненавижу горы...и ходить туда смысла не вижу если туда идти то разве что на Буковель или где-то с**е в Турцию нормально полететь отдохнуть но не туда в Горы....
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26.07.2020 09:34 Відповісти
Интересно, а спасённые платят или спасение бесплатно?
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26.07.2020 10:55 Відповісти
 
 