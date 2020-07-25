Рятувальники евакуйовують із Говерли групу туристів із малолітніми дітьми, - МВС

У Рахівському районі Закарпатської області рятувальники евакуйовують із гори Говерла групу туристів із малолітніми дітьми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"25 липня о 13:45 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття надійшло повідомлення, що в районі г. Говерла під час проходження туристичного маршруту група відпочивальників із 13 осіб, серед яких шестеро дітей віком від 1,5 до 12 років, потрапила під сильну зливу і потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

До місця їхнього перебування було направлено чотирьох рятувальників і дві одиниці техніки гірського пошуково-рятувального відділення с. Лазещина.

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О 16:45 рятувальна група зустрілася із туристами. Наразі співробітники ДСНС супроводжують шістьох дітей і двох жінок до транспортного засобу. Їх болотоходами "Богун" доставлять у с. Лазещина. Решта членів групи в супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.