У Карпатах під час грози загинув турист, - ДСНС. ФОТО

В Івано-Франківській області під час грози в горах загинув турист зі Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

12 червня о 22:35 до Осмолодського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що під час сходження двох туристів зі Львова на гору Грофа в селищі Осмолода Рожнятівського району розпочалась гроза, внаслідок якої вони втратили між собою зв'язок і розійшлися. Один із них прибув у заздалегідь домовлене місце зустрічі, а іншого не було.

О 23:00 на проведення пошуково-рятувальних робіт направлено Осмолодське пошуково-рятувальне відділення у складі 5 осіб на 1 одиниці техніки та Івано-Франківське пошуково-рятувальне відділення з снігоболотоходом "Богун" (3 людини на 2 одиницях техніки).

13 червня о 07:30 рятувальники Осмолодського ПРВ на вершині гори Грофа виявили тіло чоловіка, 1993 р.н.без ознак життя.





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О 13:05 рятувальники здійснили заходи з транспортування тіла з вершини гора Грофа до селиша Осмолода Рожнятівського району на відстані 13 км (пішим ходом – 5 км, за допомогою снігоболотоходу "Богун" – 8 км.)