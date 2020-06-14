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Новини
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У Карпатах під час грози загинув турист, - ДСНС. ФОТО

В Івано-Франківській області під час грози в горах загинув турист зі Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Карпатах під час грози загинув турист, - ДСНС 01

12 червня о 22:35 до Осмолодського пошуково-рятувального відділення надійшло повідомлення про те, що під час сходження двох туристів зі Львова на гору Грофа в селищі Осмолода Рожнятівського району розпочалась гроза, внаслідок якої вони втратили між собою зв'язок і розійшлися. Один із них прибув у заздалегідь домовлене місце зустрічі, а іншого не було.
О 23:00 на проведення пошуково-рятувальних робіт направлено Осмолодське пошуково-рятувальне відділення у складі 5 осіб на 1 одиниці техніки та Івано-Франківське пошуково-рятувальне відділення з снігоболотоходом "Богун" (3 людини на 2 одиницях техніки).
13 червня о 07:30 рятувальники Осмолодського ПРВ на вершині гори Грофа виявили тіло чоловіка, 1993 р.н.без ознак життя.

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У Карпатах під час грози загинув турист, - ДСНС 02

О 13:05 рятувальники здійснили заходи з транспортування тіла з вершини гора Грофа до селиша Осмолода Рожнятівського району на відстані 13 км (пішим ходом – 5 км, за допомогою снігоболотоходу "Богун" – 8 км.)

гори (83) Карпати (261) смерть (6746) ДСНС (5104) Івано-Франківська область (949)


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Топ коментарі
+12
Випадки удару блискавкою в горах досить часті. На Чорногорі вздовж по хребту є кілька табличок про людей, що там загинули від блискавки. На Говерлі, наприклад, колись Ющенко вів богато людей на День Незалежності і блискавкою одного вбило. Є певні правила поводження в грозу, які не варто порушувати. Зокрема, обов'язково повністю відключіть від живлення мобільний телефон. Не тримайте в руках металеві речі: трекінгові палиці, льодоруб, тощо. Особливо, не піднімайте їх над собою. Не стійте під одиноким деревом чи на вершині гори або на хребті, приспустіться хоч трохи по схилу. А краще коли гроза насувається, мерщій у долину. Це я вам раджу як інструктор альпінізму, що вижив більше ніж як на 250 сходженнях на Кавказі, Памірі, Карпатах ...
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14.06.2020 16:55
+3
вполне возможно Такое уже было - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/07/16/4390266/
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14.06.2020 15:34
+3
Не звертайте уваги... "Лисяча собака" тільки і здатна, що "серонуть тихцем", або "із сраки кавелики виколупувать"...
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14.06.2020 15:58
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14.06.2020 15:26 Відповісти
Коронавірус косить ряди туристів.
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14.06.2020 15:26 Відповісти
Невже близкавка вбила ?
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14.06.2020 15:28 Відповісти
вполне возможно Такое уже было - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/07/16/4390266/
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14.06.2020 15:34 Відповісти
Цілком можливо. Взагалі-то це далеко не рідкість...
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14.06.2020 15:36 Відповісти
С
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14.06.2020 15:52 Відповісти
Не звертайте уваги... "Лисяча собака" тільки і здатна, що "серонуть тихцем", або "із сраки кавелики виколупувать"...
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14.06.2020 15:58 Відповісти
Це була блискавка, а не близкавка.
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14.06.2020 15:34 Відповісти
"близкавка" от слова близко, ну типа рядом епануло. а "блискавка" типа блеснуло вдалеке посмотрел и всё.
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14.06.2020 17:08 Відповісти
Близь-кавка: близько вдарило, аж кавкнув
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14.06.2020 18:10 Відповісти
Це результат непідготовленості та безпечної тупості туристів,даже сільські діти знають що в горах при тумані треба звязуватись мотузкою або триматись за руки.І як загиблого напарник непомітив що товариш щез?
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14.06.2020 15:46 Відповісти
При совке на Кавказ меньше чем четыре человека не"выпускали".
С одним что случись - двое на спас работах, третий за помощью.
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14.06.2020 16:22 Відповісти
Випадки удару блискавкою в горах досить часті. На Чорногорі вздовж по хребту є кілька табличок про людей, що там загинули від блискавки. На Говерлі, наприклад, колись Ющенко вів богато людей на День Незалежності і блискавкою одного вбило. Є певні правила поводження в грозу, які не варто порушувати. Зокрема, обов'язково повністю відключіть від живлення мобільний телефон. Не тримайте в руках металеві речі: трекінгові палиці, льодоруб, тощо. Особливо, не піднімайте їх над собою. Не стійте під одиноким деревом чи на вершині гори або на хребті, приспустіться хоч трохи по схилу. А краще коли гроза насувається, мерщій у долину. Це я вам раджу як інструктор альпінізму, що вижив більше ніж як на 250 сходженнях на Кавказі, Памірі, Карпатах ...
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14.06.2020 16:55 Відповісти
А также снимите с себя металлические цепочки, серьги, кольца и засуньте их себе в ж...
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14.06.2020 18:14 Відповісти
Похвально, молодец!
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14.06.2020 20:24 Відповісти
Дякую за інформацію.
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15.06.2020 08:31 Відповісти
збс.
орден Дарвіна йому! Прізвище сабжа має бути відоме, опублікуйте плз.

а де відео?
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14.06.2020 17:01 Відповісти
Совсем плохой? За что? Ты хоть прочти за что эту номинацию дают.
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14.06.2020 18:10 Відповісти
 
 