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В Карпатах во время грозы погиб турист, - ГСЧС. ФОТО

В Ивано-Франковской области во время грозы в горах погиб турист из Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Карпатах во время грозы погиб турист, - ГСЧС 01

12 июня в 22:35 спасателям поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов из Львова на гору Грофа в поселке Осмолода Рожнятовского района началась гроза, в результате которой они потеряли между собой связь и разошлись. Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было.

13 июня в 7:30 спасатели на вершине горы Грофа обнаружили тело мужчины, 1993 г.р. без признаков жизни.

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В Карпатах во время грозы погиб турист, - ГСЧС 02

В 13:05 спасатели осуществили меры по транспортировке тела с вершины гора к поселку Осмолода на расстояние13 км. (пешим ходом - 5 км., с помощью снегоболотохода "Богун" - 8 км.).

Смотрите также: Женщина погибла из-за непогоды во Львове. ФОТОрепортаж

Автор: 

горы (102) Карпаты (305) смерть (9218) ГСЧС (4965) Ивано-Франковская область (920)


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Топ комментарии
+12
Випадки удару блискавкою в горах досить часті. На Чорногорі вздовж по хребту є кілька табличок про людей, що там загинули від блискавки. На Говерлі, наприклад, колись Ющенко вів богато людей на День Незалежності і блискавкою одного вбило. Є певні правила поводження в грозу, які не варто порушувати. Зокрема, обов'язково повністю відключіть від живлення мобільний телефон. Не тримайте в руках металеві речі: трекінгові палиці, льодоруб, тощо. Особливо, не піднімайте їх над собою. Не стійте під одиноким деревом чи на вершині гори або на хребті, приспустіться хоч трохи по схилу. А краще коли гроза насувається, мерщій у долину. Це я вам раджу як інструктор альпінізму, що вижив більше ніж як на 250 сходженнях на Кавказі, Памірі, Карпатах ...
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14.06.2020 16:55
+3
вполне возможно Такое уже было - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/07/16/4390266/
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14.06.2020 15:34
+3
Не звертайте уваги... "Лисяча собака" тільки і здатна, що "серонуть тихцем", або "із сраки кавелики виколупувать"...
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14.06.2020 15:58
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Царствие небесное!
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14.06.2020 15:26 Ответить
Коронавірус косить ряди туристів.
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14.06.2020 15:26 Ответить
Невже близкавка вбила ?
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14.06.2020 15:28 Ответить
вполне возможно Такое уже было - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2005/07/16/4390266/
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14.06.2020 15:34 Ответить
Цілком можливо. Взагалі-то це далеко не рідкість...
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14.06.2020 15:36 Ответить
С
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14.06.2020 15:52 Ответить
Не звертайте уваги... "Лисяча собака" тільки і здатна, що "серонуть тихцем", або "із сраки кавелики виколупувать"...
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14.06.2020 15:58 Ответить
Це була блискавка, а не близкавка.
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14.06.2020 15:34 Ответить
"близкавка" от слова близко, ну типа рядом епануло. а "блискавка" типа блеснуло вдалеке посмотрел и всё.
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14.06.2020 17:08 Ответить
Близь-кавка: близько вдарило, аж кавкнув
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14.06.2020 18:10 Ответить
Це результат непідготовленості та безпечної тупості туристів,даже сільські діти знають що в горах при тумані треба звязуватись мотузкою або триматись за руки.І як загиблого напарник непомітив що товариш щез?
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14.06.2020 15:46 Ответить
При совке на Кавказ меньше чем четыре человека не"выпускали".
С одним что случись - двое на спас работах, третий за помощью.
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14.06.2020 16:22 Ответить
Випадки удару блискавкою в горах досить часті. На Чорногорі вздовж по хребту є кілька табличок про людей, що там загинули від блискавки. На Говерлі, наприклад, колись Ющенко вів богато людей на День Незалежності і блискавкою одного вбило. Є певні правила поводження в грозу, які не варто порушувати. Зокрема, обов'язково повністю відключіть від живлення мобільний телефон. Не тримайте в руках металеві речі: трекінгові палиці, льодоруб, тощо. Особливо, не піднімайте їх над собою. Не стійте під одиноким деревом чи на вершині гори або на хребті, приспустіться хоч трохи по схилу. А краще коли гроза насувається, мерщій у долину. Це я вам раджу як інструктор альпінізму, що вижив більше ніж як на 250 сходженнях на Кавказі, Памірі, Карпатах ...
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14.06.2020 16:55 Ответить
А также снимите с себя металлические цепочки, серьги, кольца и засуньте их себе в ж...
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14.06.2020 18:14 Ответить
Похвально, молодец!
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14.06.2020 20:24 Ответить
Дякую за інформацію.
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15.06.2020 08:31 Ответить
збс.
орден Дарвіна йому! Прізвище сабжа має бути відоме, опублікуйте плз.

а де відео?
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14.06.2020 17:01 Ответить
Совсем плохой? За что? Ты хоть прочти за что эту номинацию дают.
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14.06.2020 18:10 Ответить
 
 