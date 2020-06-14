В Карпатах во время грозы погиб турист, - ГСЧС. ФОТО

В Ивано-Франковской области во время грозы в горах погиб турист из Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

12 июня в 22:35 спасателям поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов из Львова на гору Грофа в поселке Осмолода Рожнятовского района началась гроза, в результате которой они потеряли между собой связь и разошлись. Один из них прибыл в заранее условленное место встречи, а другого не было.

13 июня в 7:30 спасатели на вершине горы Грофа обнаружили тело мужчины, 1993 г.р. без признаков жизни.

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В 13:05 спасатели осуществили меры по транспортировке тела с вершины гора к поселку Осмолода на расстояние13 км. (пешим ходом - 5 км., с помощью снегоболотохода "Богун" - 8 км.).

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