Змея заползла в квартиру на 7-м этаже в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Жительница многоквартирного дома в Днепре обнаружила у себя дома живую змею. Ей пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли ей избавиться от пресмыкающегося.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Вызов поступил из квартиры на 7 этаже дома, расположенного на улице Юрия Савченко Чечеловского района.

Змею, длиной примерно 1 метр, обнаружили на кухне квартиры. Используя специальное устройство, спасатели поймали ее и выпустили на волю за пределами города.

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