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Змея заползла в квартиру на 7-м этаже в Днепре. ВИДЕО+ФОТО

Жительница многоквартирного дома в Днепре обнаружила у себя дома живую змею. Ей пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли ей избавиться от пресмыкающегося.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Вызов поступил из квартиры на 7 этаже дома, расположенного на улице Юрия Савченко Чечеловского района.

Змею, длиной примерно 1 метр, обнаружили на кухне квартиры. Используя специальное устройство, спасатели поймали ее и выпустили на волю за пределами города.

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Змея заползла в квартиру на 7-м этаже в Днепре 01

Днепр (4418) змеи (20) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+36
По любому это змея соседей
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08.06.2020 11:33
+31
Кто-то подбросил. Змеи хоть и ядовиты, но как все звери сторонятся человека, поэтому на 7 этаж её могли только принести.
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08.06.2020 11:41
+27
Putin - h*ylo !
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08.06.2020 11:33
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По любому это змея соседей
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08.06.2020 11:33 Ответить
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08.06.2020 11:56 Ответить
та то вужик!
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08.06.2020 12:07 Ответить
фотка темна, але по кольору - південноукраїнська гадюка
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14.06.2020 20:26 Ответить
Putin - h*ylo !
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08.06.2020 11:33 Ответить
а шо так стіснітєльно-іносказатєльно? Хіба не мона по-людські? путін - *****!
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08.06.2020 12:09 Ответить
"путін" мона упустіть - і так ясно о чьом рєчь
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08.06.2020 12:09 Ответить
Глисты походу завелись у кого то
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08.06.2020 11:36 Ответить
Кацап заполз.Они наглые,их в дверь,а они по этажам лезут.
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08.06.2020 11:36 Ответить
Кто-то подбросил. Змеи хоть и ядовиты, но как все звери сторонятся человека, поэтому на 7 этаж её могли только принести.
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08.06.2020 11:41 Ответить
Зятек мабуть посприяв
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08.06.2020 11:46 Ответить
В любом доме есть комуникационный стояк из подвала на чердак с выходом по-сути в каждую квартиру. Трубы, куча проводов. Там может жить и ползать что угодно.
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08.06.2020 11:47 Ответить
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08.06.2020 12:00 Ответить
Согласен, но змеи нет или их должно быть в том регионе "перенаселение" и они полезли к человеку за писчей, а значит в домах должно быть "перенаселение" крыс, мышей и крупных тараканов.
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08.06.2020 12:07 Ответить
за писчей -- пищей
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08.06.2020 13:32 Ответить
та воно, вопше, сєло неасфальтіроване - борхєса в подліннікє не читало
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08.06.2020 13:43 Ответить
Мыкола, ты дурачёк?
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08.06.2020 14:11 Ответить
в такому срачі як в пані на столі, тамне тільки змії заведуться!
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08.06.2020 11:43 Ответить
Может змея там завтракала.
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08.06.2020 11:49 Ответить
вона там вилупилась на столі
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08.06.2020 13:58 Ответить
У такой хУзяйки и динозавр может завестись, она его тоже не сразу заметит в своём сраче.
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08.06.2020 15:17 Ответить
вона назад приповзе . в нас скільки курячих яєць ці тварюки зїли . заморися сасателей викликати . злазяться на вкусненьке
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08.06.2020 11:43 Ответить
Заведіть котів. Вони ******* ловити змій і вужів
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08.06.2020 11:47 Ответить
Мангусты змей ловят, неужели и коты тоже?
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08.06.2020 12:08 Ответить
Вони й мишей не ловлять.
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08.06.2020 12:16 Ответить
коти не для грязной работи!!!

***

Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би для красоти тримала
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08.06.2020 13:46 Ответить
Коти народилися для того щоб їсти і спати.
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08.06.2020 13:52 Ответить
а в мартобрє у ніх фєстіваль
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08.06.2020 13:55 Ответить
коту обов"язково раз-два на тиждень тра давати щілбан по яйцях, інакше він главний і може усім ссяти в тапки
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14.06.2020 20:29 Ответить
Из парка или реки вылезла
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08.06.2020 11:44 Ответить
Не смогли они в одной квартире вместе,не ужились.
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08.06.2020 11:47 Ответить
главное, что не в холодильник.....
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08.06.2020 11:48 Ответить
из телевизора ***** выползла.....
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08.06.2020 11:48 Ответить
С "г+г"
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08.06.2020 12:09 Ответить
а там, шо не включишь, сплошное г+г.....
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08.06.2020 12:28 Ответить
Невже мосійчучка?
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08.06.2020 13:27 Ответить
Після ВМК каналу "раша тудей" що завгодно с ящіка вилізе
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08.06.2020 12:11 Ответить
что за змея ?
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08.06.2020 11:48 Ответить
надо было её бензином облить и поджечь
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08.06.2020 11:51 Ответить
я так всегда делаю, у нас на чердаке их много живёт
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08.06.2020 11:52 Ответить
Ти відчуваєш при цьому сексуальне збудження?
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08.06.2020 12:17 Ответить
да, а как вы догадались ?
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08.06.2020 12:23 Ответить
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08.06.2020 12:26 Ответить
Маю медичну освіту. Курс нервових та психічних хвороб у нас обов'язковий.
Дайте вгадаю, Ви ж ще і за Зеленського голосували?
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08.06.2020 12:26 Ответить
во втором туре, это лечится ?
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08.06.2020 17:26 Ответить
Тільки евтаназія.
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08.06.2020 18:35 Ответить
сЭня -редкостный дебил,наверное,лугандонец или балалаечник
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08.06.2020 15:22 Ответить
если вы поможете
, я бы попробовал исправиться
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08.06.2020 17:28 Ответить
і чєрдаков, похоже, в достаткє
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08.06.2020 13:47 Ответить
На других новостных сайтах пишут что это был уж...
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08.06.2020 11:53 Ответить
так і тут в кіно показували
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08.06.2020 13:49 Ответить
На ужа похожа. Но может быть и гадюка.
Уж таких размеров тоже может грызнуть. И дырки такие же как от гадюки
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08.06.2020 11:55 Ответить
Вот дура - деликатесное мясо само на кухню приползло, а она спасателей вызвала.
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08.06.2020 11:52 Ответить
боже, збав від дібанутих сусідів!
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08.06.2020 11:54 Ответить
То ЗЕлені змії розповзаються від влади та відповідальності!
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08.06.2020 11:57 Ответить
з восьмого спустилась
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08.06.2020 12:01 Ответить
тьотка обнагліла - на кухні не готує, а жере фаст-фуд із макдональса. А потім ходять як бегемотіхі і їм змії на кухню заповзають. Пральна - хіба мужики за бєгємотіхой поповзуть?
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08.06.2020 12:07 Ответить
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08.06.2020 13:35 Ответить
а ти струнка?
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08.06.2020 13:50 Ответить
Тещу сбагрил МЧСникам.
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08.06.2020 12:09 Ответить
Хорошо шо не тараканы!
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08.06.2020 12:29 Ответить
Я куплю себе змею. Или черепаху.
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08.06.2020 12:58 Ответить
а шо ж прєрвал на самом інтірєсном мєстє?
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08.06.2020 13:51 Ответить
Извините!
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08.06.2020 14:00 Ответить
ну УЖ нєт! Йа трєбую сатісфакції!
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08.06.2020 14:06 Ответить
Я не брал вашу сатисфакцию. Может Зинка?
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08.06.2020 14:09 Ответить
Гадюка та Зінка: шо тільки запримітить - всьо в рот тяне. Прям як дітьо малойє
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08.06.2020 14:21 Ответить
Завтрак приполз сам, а они МЧС.
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08.06.2020 12:59 Ответить
це змія держрезерву
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08.06.2020 13:25 Ответить
Який срач на кухні, караул! 🤢
Де вона знаходить місце на цьому столі, щоб поставити тарілку? 🤮
Зміючку хтось підкинув, сама вона ніяк би не впоралась з такою пригодою.
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08.06.2020 13:35 Ответить
теща навестила .
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08.06.2020 13:39 Ответить
там тьотка сама. На турбо-дієті
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08.06.2020 13:53 Ответить
Змея какой породы? Нифига не видно!
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08.06.2020 13:40 Ответить
уруская подколодная
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08.06.2020 13:52 Ответить
Видать жительница квартиры - язва еще та ..., если соседи не поскупились на ужика сбросится...
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08.06.2020 13:44 Ответить
сусіди глухуюваті - вона просила мужика, а вони принесли ужика
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08.06.2020 14:00 Ответить
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08.06.2020 14:28 Ответить
....змею звали НАТАХОЙ , она заползла после ВЕЧЕРИНКИ к своему другу , а друг оказался ЖЕНАТЫМ (((
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08.06.2020 14:43 Ответить
 
 