Змея заползла в квартиру на 7-м этаже в Днепре. ВИДЕО+ФОТО
Жительница многоквартирного дома в Днепре обнаружила у себя дома живую змею. Ей пришлось вызывать спасателей, чтобы они помогли ей избавиться от пресмыкающегося.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Вызов поступил из квартиры на 7 этаже дома, расположенного на улице Юрия Савченко Чечеловского района.
Змею, длиной примерно 1 метр, обнаружили на кухне квартиры. Используя специальное устройство, спасатели поймали ее и выпустили на волю за пределами города.
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Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би для красоти тримала
Дайте вгадаю, Ви ж ще і за Зеленського голосували?
, я бы попробовал исправиться
Уж таких размеров тоже может грызнуть. И дырки такие же как от гадюки
Де вона знаходить місце на цьому столі, щоб поставити тарілку? 🤮
Зміючку хтось підкинув, сама вона ніяк би не впоралась з такою пригодою.