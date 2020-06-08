Змія заповзла в квартиру на 7-му поверсі в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТО
Мешканка багатоквартирного будинку в Дніпрі виявила у себе вдома живу змію. Їй довелося викликати рятувальників, щоб вони допомогли їй позбутися плазуна.
Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
Виклик надійшов з квартири на 7 поверсі будинку, розташованого по вулиці Юрія Савченка Чечелівського району.
Змію, довжиною приблизно 1 метр, виявили на кухні квартири. Використовуючи спеціальний пристрій, рятувальники зловили її і випустили на волю за межами міста.
Топ коментарі
+36 Андрей Левый1
показати весь коментар08.06.2020 11:33
+31 Олег Анатолиевич
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+27 Hulio
показати весь коментар08.06.2020 11:33
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Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би для красоти тримала
Дайте вгадаю, Ви ж ще і за Зеленського голосували?
, я бы попробовал исправиться
Уж таких размеров тоже может грызнуть. И дырки такие же как от гадюки
Де вона знаходить місце на цьому столі, щоб поставити тарілку? 🤮
Зміючку хтось підкинув, сама вона ніяк би не впоралась з такою пригодою.