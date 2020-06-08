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Змія заповзла в квартиру на 7-му поверсі в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТО

Мешканка багатоквартирного будинку в Дніпрі виявила у себе вдома живу змію. Їй довелося викликати рятувальників, щоб вони допомогли їй позбутися плазуна.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Виклик надійшов з квартири на 7 поверсі будинку, розташованого по вулиці Юрія Савченка Чечелівського району.

Змію, довжиною приблизно 1 метр, виявили на кухні квартири. Використовуючи спеціальний пристрій, рятувальники зловили її і випустили на волю за межами міста.

Також читайте: За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 людей, на водних об'єктах - 19, - ДСНС

Змія заповзла в квартиру на 7-му поверсі в Дніпрі 01

Автор: 

Дніпро (3274) змії (12) ДСНС (5106)


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Топ коментарі
+36
По любому это змея соседей
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08.06.2020 11:33
+31
Кто-то подбросил. Змеи хоть и ядовиты, но как все звери сторонятся человека, поэтому на 7 этаж её могли только принести.
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08.06.2020 11:41
+27
Putin - h*ylo !
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08.06.2020 11:33
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По любому это змея соседей
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08.06.2020 11:33 Відповісти
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08.06.2020 11:56 Відповісти
та то вужик!
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08.06.2020 12:07 Відповісти
фотка темна, але по кольору - південноукраїнська гадюка
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14.06.2020 20:26 Відповісти
Putin - h*ylo !
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08.06.2020 11:33 Відповісти
а шо так стіснітєльно-іносказатєльно? Хіба не мона по-людські? путін - *****!
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08.06.2020 12:09 Відповісти
"путін" мона упустіть - і так ясно о чьом рєчь
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08.06.2020 12:09 Відповісти
Глисты походу завелись у кого то
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08.06.2020 11:36 Відповісти
Кацап заполз.Они наглые,их в дверь,а они по этажам лезут.
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08.06.2020 11:36 Відповісти
Кто-то подбросил. Змеи хоть и ядовиты, но как все звери сторонятся человека, поэтому на 7 этаж её могли только принести.
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08.06.2020 11:41 Відповісти
Зятек мабуть посприяв
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08.06.2020 11:46 Відповісти
В любом доме есть комуникационный стояк из подвала на чердак с выходом по-сути в каждую квартиру. Трубы, куча проводов. Там может жить и ползать что угодно.
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08.06.2020 11:47 Відповісти
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08.06.2020 12:00 Відповісти
Согласен, но змеи нет или их должно быть в том регионе "перенаселение" и они полезли к человеку за писчей, а значит в домах должно быть "перенаселение" крыс, мышей и крупных тараканов.
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08.06.2020 12:07 Відповісти
за писчей -- пищей
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08.06.2020 13:32 Відповісти
та воно, вопше, сєло неасфальтіроване - борхєса в подліннікє не читало
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08.06.2020 13:43 Відповісти
Мыкола, ты дурачёк?
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08.06.2020 14:11 Відповісти
в такому срачі як в пані на столі, тамне тільки змії заведуться!
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08.06.2020 11:43 Відповісти
Может змея там завтракала.
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08.06.2020 11:49 Відповісти
вона там вилупилась на столі
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08.06.2020 13:58 Відповісти
У такой хУзяйки и динозавр может завестись, она его тоже не сразу заметит в своём сраче.
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08.06.2020 15:17 Відповісти
вона назад приповзе . в нас скільки курячих яєць ці тварюки зїли . заморися сасателей викликати . злазяться на вкусненьке
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08.06.2020 11:43 Відповісти
Заведіть котів. Вони ******* ловити змій і вужів
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08.06.2020 11:47 Відповісти
Мангусты змей ловят, неужели и коты тоже?
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08.06.2020 12:08 Відповісти
Вони й мишей не ловлять.
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08.06.2020 12:16 Відповісти
коти не для грязной работи!!!

***

Я б йому робити не дала, не дала,
Лиш би для красоти тримала
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08.06.2020 13:46 Відповісти
Коти народилися для того щоб їсти і спати.
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08.06.2020 13:52 Відповісти
а в мартобрє у ніх фєстіваль
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08.06.2020 13:55 Відповісти
коту обов"язково раз-два на тиждень тра давати щілбан по яйцях, інакше він главний і може усім ссяти в тапки
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14.06.2020 20:29 Відповісти
Из парка или реки вылезла
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08.06.2020 11:44 Відповісти
Не смогли они в одной квартире вместе,не ужились.
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08.06.2020 11:47 Відповісти
главное, что не в холодильник.....
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08.06.2020 11:48 Відповісти
из телевизора ***** выползла.....
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08.06.2020 11:48 Відповісти
С "г+г"
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08.06.2020 12:09 Відповісти
а там, шо не включишь, сплошное г+г.....
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08.06.2020 12:28 Відповісти
Невже мосійчучка?
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08.06.2020 13:27 Відповісти
Після ВМК каналу "раша тудей" що завгодно с ящіка вилізе
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08.06.2020 12:11 Відповісти
что за змея ?
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08.06.2020 11:48 Відповісти
надо было её бензином облить и поджечь
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08.06.2020 11:51 Відповісти
я так всегда делаю, у нас на чердаке их много живёт
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08.06.2020 11:52 Відповісти
Ти відчуваєш при цьому сексуальне збудження?
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08.06.2020 12:17 Відповісти
да, а как вы догадались ?
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08.06.2020 12:23 Відповісти
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08.06.2020 12:26 Відповісти
Маю медичну освіту. Курс нервових та психічних хвороб у нас обов'язковий.
Дайте вгадаю, Ви ж ще і за Зеленського голосували?
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08.06.2020 12:26 Відповісти
во втором туре, это лечится ?
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08.06.2020 17:26 Відповісти
Тільки евтаназія.
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08.06.2020 18:35 Відповісти
сЭня -редкостный дебил,наверное,лугандонец или балалаечник
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08.06.2020 15:22 Відповісти
если вы поможете
, я бы попробовал исправиться
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08.06.2020 17:28 Відповісти
і чєрдаков, похоже, в достаткє
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08.06.2020 13:47 Відповісти
На других новостных сайтах пишут что это был уж...
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08.06.2020 11:53 Відповісти
так і тут в кіно показували
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08.06.2020 13:49 Відповісти
На ужа похожа. Но может быть и гадюка.
Уж таких размеров тоже может грызнуть. И дырки такие же как от гадюки
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08.06.2020 11:55 Відповісти
Вот дура - деликатесное мясо само на кухню приползло, а она спасателей вызвала.
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08.06.2020 11:52 Відповісти
боже, збав від дібанутих сусідів!
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08.06.2020 11:54 Відповісти
То ЗЕлені змії розповзаються від влади та відповідальності!
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08.06.2020 11:57 Відповісти
з восьмого спустилась
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08.06.2020 12:01 Відповісти
тьотка обнагліла - на кухні не готує, а жере фаст-фуд із макдональса. А потім ходять як бегемотіхі і їм змії на кухню заповзають. Пральна - хіба мужики за бєгємотіхой поповзуть?
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08.06.2020 12:07 Відповісти
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08.06.2020 13:35 Відповісти
а ти струнка?
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08.06.2020 13:50 Відповісти
Тещу сбагрил МЧСникам.
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08.06.2020 12:09 Відповісти
Хорошо шо не тараканы!
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08.06.2020 12:29 Відповісти
Я куплю себе змею. Или черепаху.
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08.06.2020 12:58 Відповісти
а шо ж прєрвал на самом інтірєсном мєстє?
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08.06.2020 13:51 Відповісти
Извините!
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08.06.2020 14:00 Відповісти
ну УЖ нєт! Йа трєбую сатісфакції!
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08.06.2020 14:06 Відповісти
Я не брал вашу сатисфакцию. Может Зинка?
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08.06.2020 14:09 Відповісти
Гадюка та Зінка: шо тільки запримітить - всьо в рот тяне. Прям як дітьо малойє
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08.06.2020 14:21 Відповісти
Завтрак приполз сам, а они МЧС.
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08.06.2020 12:59 Відповісти
це змія держрезерву
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08.06.2020 13:25 Відповісти
Який срач на кухні, караул! 🤢
Де вона знаходить місце на цьому столі, щоб поставити тарілку? 🤮
Зміючку хтось підкинув, сама вона ніяк би не впоралась з такою пригодою.
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08.06.2020 13:35 Відповісти
теща навестила .
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08.06.2020 13:39 Відповісти
там тьотка сама. На турбо-дієті
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08.06.2020 13:53 Відповісти
Змея какой породы? Нифига не видно!
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08.06.2020 13:40 Відповісти
уруская подколодная
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08.06.2020 13:52 Відповісти
Видать жительница квартиры - язва еще та ..., если соседи не поскупились на ужика сбросится...
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08.06.2020 13:44 Відповісти
сусіди глухуюваті - вона просила мужика, а вони принесли ужика
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08.06.2020 14:00 Відповісти
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08.06.2020 14:28 Відповісти
....змею звали НАТАХОЙ , она заползла после ВЕЧЕРИНКИ к своему другу , а друг оказался ЖЕНАТЫМ (((
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08.06.2020 14:43 Відповісти
 
 