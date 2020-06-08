Змія заповзла в квартиру на 7-му поверсі в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТО

Мешканка багатоквартирного будинку в Дніпрі виявила у себе вдома живу змію. Їй довелося викликати рятувальників, щоб вони допомогли їй позбутися плазуна.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Виклик надійшов з квартири на 7 поверсі будинку, розташованого по вулиці Юрія Савченка Чечелівського району.

Змію, довжиною приблизно 1 метр, виявили на кухні квартири. Використовуючи спеціальний пристрій, рятувальники зловили її і випустили на волю за межами міста.

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