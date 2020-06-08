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Новини Пожежі в Україні
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За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 людей, на водних об'єктах - 19, - ДСНС

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 20 людей, на водних об'єктах - 19, - ДСНС

Протягом тижня надзвичайних ситуацій в Україні не виникло. Зареєстровано 1 тис. 309 випадків (за попередній тиждень 1 тис. 99).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 21 особу.

Ліквідовано 747 пожеж (за попередній тиждень - 641), врятовано на пожежах 17 осіб і не допущено знищення вогнем 302 будівлі та 32 од. техніки. Під час пожеж загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки за оперативними даними, становлять 3 млн 824 тис. грн.

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 360 виїздів (за попередній тиждень - 236), в ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 466 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об'єктах загинули 19 осіб.

Автор: 

пожежа (4316) ДСНС (5096) вода (1176)


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це якби об'єдєніть брєнди, то всі п вижили
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08.06.2020 11:02 Відповісти
тиждень тепла і 20 потонули... жах!
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08.06.2020 11:22 Відповісти
Тепло пришло--рост случаев пожаро вирусов, водно вирусов ....
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08.06.2020 13:21 Відповісти
 
 