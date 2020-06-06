Взуттєва фабрика горить у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Зайнялася чотириповерхова будівля взуттєвої фабрики "Міда" на околиці міста.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 061.ua.
Інформація про спалах надійшла рятувальникам о 15.42. Зайнявся чотириповерховий будинок фабрики на вул. Східній. Пожежа сталася на 3 поверсі цеху з виробництва гумової підошви. Вогонь охопив площу в 400 квадратних метрів.
Полум'я гасили 60 рятувальників. Вони задіяли 9 автоцистерн, 2 пожежні драбини, автомобіль газодимозахисної служби.
О 16.55 пожежу вдалося локалізувати. Зараз пожежники проливають конструкції, щоб не виникло повторне загоряння.
Причини пожежі поки невідомі.
Топ коментарі
+28 rock-n-roll
показати весь коментар06.06.2020 18:30
+12 Петро Такой
показати весь коментар06.06.2020 18:35
+10 dtrscnij grsrt
показати весь коментар06.06.2020 18:50
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Ну десь «МІДА».перейшла дорогу підарашці.
Нічого Підарашки приходять і уходят.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
Но, рас....во, это да, этого много тоже
Интересно, а страхование было?
Также до войны купил их зимние ботинки «зимоходы», это когда в подошве откидывающие противоледные шипы. Гарная вещь. К сожалению в ДыРе таким сейчас не торгуют. Но купил к прошлой зиме днепропетровские. Нормально.
после этого зарёкся покупать,
знал штемпа с этой фабрики, сказал в полиуретан одни вторяки ,
лучше экко покупать, чем с мокрыми ногами ходить,
если дорого, то рейкер, отличная обувь, очень рекомендую,
что до тимберленда не носил, но не очень привлекают,
катерпиллар макасины есть, а кроссовки пришлось подарить обувному мастеру, текли с первого дня, так что как то так