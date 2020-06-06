Взуттєва фабрика горить у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зайнялася чотириповерхова будівля взуттєвої фабрики "Міда" на околиці міста.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на 061.ua.

Інформація про спалах надійшла рятувальникам о 15.42. Зайнявся чотириповерховий будинок фабрики на вул. Східній. Пожежа сталася на 3 поверсі цеху з виробництва гумової підошви. Вогонь охопив площу в 400 квадратних метрів.

Полум'я гасили 60 рятувальників. Вони задіяли 9 автоцистерн, 2 пожежні драбини, автомобіль газодимозахисної служби.

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О 16.55 пожежу вдалося локалізувати. Зараз пожежники проливають конструкції, щоб не виникло повторне загоряння.

Причини пожежі поки невідомі.















