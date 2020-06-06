Обувная фабрика горит в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Загорелось четырехэтажное здание обувной фабрики "Мида" на окраине города.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 061.ua.
Информация о возгорании поступила спасателям в 15.42. Загорелось 4-х этажное здание фабрики на ул. Восточной. Пожар произошел на 3 этаже цеха по производству резиновой подошвы. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.
Пламя гасили 60 спасателей. Они задействовали 9 автоцистерн, 2 пожарные лестницы, автомобиль газодымозащитной службы.
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В 16.55 пожар удалось локализовать. Сейчас пожарные проливают конструкции, чтобы не возникло повторное возгорание.
Причины пожара пока неизвестны.
Топ комментарии
+28 rock-n-roll
показать весь комментарий06.06.2020 18:30
+12 Петро Такой
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+10 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий06.06.2020 18:50
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Ну десь «МІДА».перейшла дорогу підарашці.
Нічого Підарашки приходять і уходят.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
Но, рас....во, это да, этого много тоже
Интересно, а страхование было?
Также до войны купил их зимние ботинки «зимоходы», это когда в подошве откидывающие противоледные шипы. Гарная вещь. К сожалению в ДыРе таким сейчас не торгуют. Но купил к прошлой зиме днепропетровские. Нормально.
после этого зарёкся покупать,
знал штемпа с этой фабрики, сказал в полиуретан одни вторяки ,
лучше экко покупать, чем с мокрыми ногами ходить,
если дорого, то рейкер, отличная обувь, очень рекомендую,
что до тимберленда не носил, но не очень привлекают,
катерпиллар макасины есть, а кроссовки пришлось подарить обувному мастеру, текли с первого дня, так что как то так