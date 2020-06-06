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Обувная фабрика горит в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Загорелось четырехэтажное здание обувной фабрики "Мида" на окраине города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 061.ua.

Информация о возгорании поступила спасателям в 15.42. Загорелось 4-х этажное здание фабрики на ул. Восточной. Пожар произошел на 3 этаже цеха по производству резиновой подошвы. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Пламя гасили 60 спасателей. Они задействовали 9 автоцистерн, 2 пожарные лестницы, автомобиль газодымозащитной службы.

Также на Цензор.НЕТ: Приют для животных горел в Одессе: удалось спасти 40 котов и 350 собак. ФОТО

В 16.55 пожар удалось локализовать. Сейчас пожарные проливают конструкции, чтобы не возникло повторное возгорание.

Причины пожара пока неизвестны.

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Автор: 

Запорожье (2651) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+28
Я в последние лет 15 только обувь "Миды" и покупал.
Теперь подорожает...
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06.06.2020 18:30
+12
Конкуренты, которые китайские вонючки возят и подожгли
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06.06.2020 18:35
+10
Я теж ношу «МІДУ».
Ну десь «МІДА».перейшла дорогу підарашці.
Нічого Підарашки приходять і уходят.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
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06.06.2020 18:50
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Я в последние лет 15 только обувь "Миды" и покупал.
Теперь подорожает...
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06.06.2020 18:30 Ответить
да как бы то же мидовскую все время покупал - но последняя пара кроссовок что то разочаровала да и цены у них как для отечественного производителя не очень и низкие - хотя с другой стороны по соотношению цена / качество у них на нашем рынке конкурентов наверно и нет
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06.06.2020 18:42 Ответить
может и так - я спорить не буду
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06.06.2020 19:18 Ответить
Це називається "конкуренція".
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07.06.2020 08:02 Ответить
я тоже их ношу. жалко....немногое шо делают у нас для нас
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06.06.2020 18:43 Ответить
Я теж ношу «МІДУ».
Ну десь «МІДА».перейшла дорогу підарашці.
Нічого Підарашки приходять і уходят.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
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06.06.2020 18:50 Ответить
согражданин, ты гонишь. давай не будем упорываться вправо и влево и будем просто оставаться людьми
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06.06.2020 19:43 Ответить
Підарашки приходять і уходят.
А «МІДА», НАЗАВЖДИ.
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06.06.2020 19:45 Ответить
Впервые увидел эту обувь в 1999г. Хорошо тогда скопировали мужские *Тимберленды* рантованые. А себе купил лет с 9 назад тоже редкость---зимоходы---никто кроме них так и не наладил подобного. Зимой на старости лет просто класс. Но недавно узнал что первый кто затеял и наладил---вроде вынуждено продал всё и право производить, в смысле бренд. И с семьёй уехал за кордон. С год назад. Жаль. Наверно правильно сделал. Теперь хана полная. Как кстати и водке *Немиров*.
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06.06.2020 21:15 Ответить
Конкуренты, которые китайские вонючки возят и подожгли
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06.06.2020 18:35 Ответить
Да какие "конкуренты" - обычное рас..во смены выходного дня. "Ведь мы все крутые посоны и с нами ничего случиться не может, а должностные инструкции и по охране труда написаны лохами для лохов".
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06.06.2020 18:40 Ответить
Не не не, я жил в Запорожье, там разборки по крутому, шмяк по темечку и в карьер балки средней или ещё куда подальше.
Но, рас....во, это да, этого много тоже
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06.06.2020 18:49 Ответить
В выходной, обычно, кроме начальника смены, из ИТР нет никого.
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06.06.2020 18:53 Ответить
Та хрен ща разберёшь, когда выходной, когда работают с утра до ночи на заказы...
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06.06.2020 19:00 Ответить
Точно,только кроме инструкций надо ещё финансовые вливания, типа пожарной сигнализации, а ее нет практически нигде, а если есть то как правило не работает
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06.06.2020 19:25 Ответить
Раныше продавали по 1200 пару, тепер буде по 2500 грн.
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06.06.2020 18:37 Ответить
один а за пару 5000.
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06.06.2020 18:40 Ответить
Наши МАЗики все потушат.
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06.06.2020 18:46 Ответить
это наши. http://autoconsulting.ua/article.php?sid=38943 В Украине запустили в производство новую модель грузовика
Взуттєва фабрика горить у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9313
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08.06.2020 08:49 Ответить
"экономисты" ленты-все подоражает!!! б..я,зебилов подвезли?и не орите,что за него не голосовали,зебил-это не только выбор,но и общее развитие
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06.06.2020 18:46 Ответить
Бывает...
Интересно, а страхование было?
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06.06.2020 18:47 Ответить
Только сегодня о них думал, что в дыныре сейчас такое купить сложно и дорого. А то г-но что лепят рашысские чючмеки даже покойники надевать брезгуют.
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06.06.2020 18:52 Ответить
Восени об'їздив три магазини Міди у Донецьку. Торгують залишками. Тільки назва залишилась.
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06.06.2020 19:52 Ответить
Всегда считал что цена в 50$ достаточна для покупки нормальной обуви. При Украине это работало, однако дырявые приволокли от "побратимов" из дагестана кучу дорогой и рассыпучей обуви и моя система рухнула. Думаю, теперь нужно ориентироваться на цену 100 долл.
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07.06.2020 08:03 Ответить
Я такое Г не одену!
Взуттєва фабрика горить у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2243
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06.06.2020 19:09 Ответить
Качественная обувь. Купил две пары демисезонных ботинок еще до войны. До сих пор не сносил даже одну пару. Ничего не отклеилось, внутри ничего не потерлось-не порвалось, только подошву подремонтировал.
Также до войны купил их зимние ботинки «зимоходы», это когда в подошве откидывающие противоледные шипы. Гарная вещь. К сожалению в ДыРе таким сейчас не торгуют. Но купил к прошлой зиме днепропетровские. Нормально.
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06.06.2020 19:18 Ответить
Взуттєва фабрика горить у Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4720
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06.06.2020 19:21 Ответить
Почему не горят офисы каломойши и ахметова? Почему горит производство?!
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06.06.2020 19:29 Ответить
А патамушта!
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06.06.2020 22:08 Ответить
Неплохая обувь ... была .
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06.06.2020 19:36 Ответить
нормальні шкари ця міда робить. Мої черевики які я купив ще у 12 році й досі на ходу, тільки шкіра трохи потерлася.
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06.06.2020 19:41 Ответить
Продавець, у якого я раніше купував, сказав мені що зараз стали гірші, нібито там на фабрику прийшли китайці.
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06.06.2020 19:49 Ответить
Ничего хорошего в этом нет, плохо только.
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06.06.2020 20:07 Ответить
Калоші горять.
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06.06.2020 20:08 Ответить
Желаю быстрей восстановиться!
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06.06.2020 20:43 Ответить
Рюзгє разом із зеленими ліквідують конкурентів
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06.06.2020 21:15 Ответить
Инвестиционные Няни работают
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06.06.2020 21:29 Ответить
Причина пожара,на спонсорских условиях поддержки экономики Украины выступила Али экспресс.Вы чуваки больше ходу давайте инвестициям.Бо они ждать не хотят
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06.06.2020 22:08 Ответить
покупал их обувь, было дело, году в 2003ем, подошва лопнула через пару месяцев,
после этого зарёкся покупать,
знал штемпа с этой фабрики, сказал в полиуретан одни вторяки ,
лучше экко покупать, чем с мокрыми ногами ходить,
если дорого, то рейкер, отличная обувь, очень рекомендую,
что до тимберленда не носил, но не очень привлекают,
катерпиллар макасины есть, а кроссовки пришлось подарить обувному мастеру, текли с первого дня, так что как то так
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06.06.2020 22:37 Ответить
Была у меня последняя пара мида, но подошва не долго выдержала, хотя до этого покупал, всё было норм.
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06.06.2020 23:49 Ответить
 
 