Обувная фабрика горит в Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Загорелось четырехэтажное здание обувной фабрики "Мида" на окраине города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 061.ua.

Информация о возгорании поступила спасателям в 15.42. Загорелось 4-х этажное здание фабрики на ул. Восточной. Пожар произошел на 3 этаже цеха по производству резиновой подошвы. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Пламя гасили 60 спасателей. Они задействовали 9 автоцистерн, 2 пожарные лестницы, автомобиль газодымозащитной службы.

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В 16.55 пожар удалось локализовать. Сейчас пожарные проливают конструкции, чтобы не возникло повторное возгорание.

Причины пожара пока неизвестны.















