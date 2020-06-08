За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 20 человек, на водных объектах - 19, - ГСЧС

В течение недели чрезвычайных ситуаций в Украине не возникло. Зарегистрировано 1 тыс. 309 происшествий (за предыдущую неделю 1 тыс. 99).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 21 человек.

Ликвидировано 747 пожаров (за предыдущую неделю - 641), спасены на пожарах 17 человек и не допущено уничтожение огнем 302 здания и 32 ед. техники. Во время пожаров погибли 20 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 824 тыс. грн.

С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 360 выездов (за предыдущую неделю - 236), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 466 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 19 человек.