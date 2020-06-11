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Женщина погибла из-за непогоды во Львове. ФОТОрепортаж

На ее дачный домик в пригороде Львова рухнуло поваленное ветром дерево. 28-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета. Трагедия произошла в пгт. Брюховичи, который входит в состав Львова.

"Из-за урагана и шквального ветра в Брюховичах на ул. Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась девушка 1992 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте", — сказано в сообщении.

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Буря пронеслась по Львову вечером 11 июня. За 2 часа в городе выпала 1/4 часть месячной нормы осадков.

Также на Цензор.НЕТ: Ураган в Чернигове вырывал деревья с корнями и повредил автомобили. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Из-за сильного ветра и урагана повреждены более 20 кровель крыш, где произошла протечка, 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Также в городе ветром повалено около 40 деревьев. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали", — сообщили в пресс-службе горсовета.

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Женщина погибла из-за непогоды во Львове 15

Автор: 

Львов (4589) непогода (817) смерть (9232)


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Топ комментарии
+11
Жаль молодую женщину, царство ей небесное, соболезнование родным и близким.
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11.06.2020 23:02
+5
Жінка загинула через негоду у Львові - Цензор.НЕТ 3921
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11.06.2020 23:17
+2
Оце так штормило
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11.06.2020 22:30
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Оце так штормило
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11.06.2020 22:30 Ответить
Жінка загинула через негоду у Львові - Цензор.НЕТ 3921
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11.06.2020 23:17 Ответить
...у нас таке на вечір п'ятниці запрогнозували
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11.06.2020 22:34 Ответить
та, у вас буде хуже...но в дачнім будиночку під високим деревом заночуй...
якщо більше тебе тут не почитаємо, значить таке вдалося)))
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11.06.2020 22:41 Ответить
шо не кажи- а ти таки добрый...
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11.06.2020 23:17 Ответить
може воно дроти інтернету порве навсігда
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11.06.2020 23:23 Ответить
...а зараз довбе сусідський Полацк - http://uk.***********.org/live_dynamic_maps2.php?map=17
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11.06.2020 22:39 Ответить
якщо роздовбе нафтан у сусідському новополацку, бензин підскочить у ціні вдвічі
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11.06.2020 22:42 Ответить
А че, у них отливов для стока воды нет? или это специально чтобы вода в одном месте собиралась? Есть во Львове "крепкие хохяйственники"?
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11.06.2020 22:42 Ответить
Угу, сегодня под ровно отловили самосвал мусора.
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11.06.2020 22:45 Ответить
там бы - озеро, но попередники австрийцы с поляками и москальские комуно-совиты оставили такое наследство...
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11.06.2020 23:27 Ответить
И за 30 лет просто времени нет это исправить...
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11.06.2020 23:43 Ответить
такие, как ты в ссср поворачивали северные реки вспять...это природа, данность, наследство...
немедленно отремонтируй зубы...это пора исправить
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11.06.2020 23:50 Ответить
МЧС дурака валяет не занимаясь профилактикой.
А нашем дворе тополь выгнал уже метров 30. При этом корни у тополей практически на поверхности, метра полтора.
Каждый раз жду, что на автостоянку упадет или на прохожих
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11.06.2020 22:43 Ответить
Дерева зрізають районні комбінати благоустрою, а не МЧС, ЗСУ чи ДБР...
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11.06.2020 23:04 Ответить
МЧС должен сделать предписание такому умному, как ты, работнику Жека.
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11.06.2020 23:07 Ответить
От коли кого придавить дерево, то виїжджає МНС
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11.06.2020 23:05 Ответить
Дом должен быть очень крепкий, как в поучительной сказке Три поросёнка.
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11.06.2020 22:56 Ответить
Жаль молодую женщину, царство ей небесное, соболезнование родным и близким.
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11.06.2020 23:02 Ответить
 
 