Женщина погибла из-за непогоды во Львове. ФОТОрепортаж

На ее дачный домик в пригороде Львова рухнуло поваленное ветром дерево. 28-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета. Трагедия произошла в пгт. Брюховичи, который входит в состав Львова.

"Из-за урагана и шквального ветра в Брюховичах на ул. Макаренко на дачный дом упало дерево. В это время в доме находилась девушка 1992 года рождения. От полученных травм девушка скончалась на месте", — сказано в сообщении.

Буря пронеслась по Львову вечером 11 июня. За 2 часа в городе выпала 1/4 часть месячной нормы осадков.

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"Из-за сильного ветра и урагана повреждены более 20 кровель крыш, где произошла протечка, 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Также в городе ветром повалено около 40 деревьев. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали", — сообщили в пресс-службе горсовета.

























