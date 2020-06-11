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Жінка загинула через негоду у Львові. ФОТОрепортаж

На її дачний будиночок у передмісті Львова впало повалене вітром дерево. 28-річна жінка померла на місці від травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради. Трагедія сталася в смт Брюховичі, яке входить до складу Львова.

"Через ураган і шквальний вітер у Брюховичах на вул. Макаренка на дачний будинок впало дерево. У цей час у будинку була дівчина 1992 року народження. Від травм вона померла на місці", - сказано в повідомленні.

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Буря пронеслася по Львову ввечері 11 червня. За 2 години у місті випала 1/4 частина місячної норми опадів.

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"Через сильний вітер і буревій пошкоджено понад 20 покрівель дахів, де відбулось протікання, 10 мереж зовнішнього освітлення, на 9 локаціях магістральних доріг утворилося значне скупчення води. Також у місті вітром повалено близько 40 дерев. Більшість пошкоджень комунальні служби міста вже ліквідували", - повідомили в пресслужбі міськради.

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Автор: 

Львів (3075) негода (758) смерть (6757)


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Топ коментарі
+11
Жаль молодую женщину, царство ей небесное, соболезнование родным и близким.
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11.06.2020 23:02
+5
Жінка загинула через негоду у Львові - Цензор.НЕТ 3921
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11.06.2020 23:17
+2
Оце так штормило
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11.06.2020 22:30
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Оце так штормило
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11.06.2020 22:30 Відповісти
Жінка загинула через негоду у Львові - Цензор.НЕТ 3921
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11.06.2020 23:17 Відповісти
...у нас таке на вечір п'ятниці запрогнозували
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11.06.2020 22:34 Відповісти
та, у вас буде хуже...но в дачнім будиночку під високим деревом заночуй...
якщо більше тебе тут не почитаємо, значить таке вдалося)))
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11.06.2020 22:41 Відповісти
шо не кажи- а ти таки добрый...
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11.06.2020 23:17 Відповісти
може воно дроти інтернету порве навсігда
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11.06.2020 23:23 Відповісти
...а зараз довбе сусідський Полацк - http://uk.***********.org/live_dynamic_maps2.php?map=17
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11.06.2020 22:39 Відповісти
якщо роздовбе нафтан у сусідському новополацку, бензин підскочить у ціні вдвічі
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11.06.2020 22:42 Відповісти
А че, у них отливов для стока воды нет? или это специально чтобы вода в одном месте собиралась? Есть во Львове "крепкие хохяйственники"?
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11.06.2020 22:42 Відповісти
Угу, сегодня под ровно отловили самосвал мусора.
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11.06.2020 22:45 Відповісти
там бы - озеро, но попередники австрийцы с поляками и москальские комуно-совиты оставили такое наследство...
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11.06.2020 23:27 Відповісти
И за 30 лет просто времени нет это исправить...
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11.06.2020 23:43 Відповісти
такие, как ты в ссср поворачивали северные реки вспять...это природа, данность, наследство...
немедленно отремонтируй зубы...это пора исправить
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11.06.2020 23:50 Відповісти
МЧС дурака валяет не занимаясь профилактикой.
А нашем дворе тополь выгнал уже метров 30. При этом корни у тополей практически на поверхности, метра полтора.
Каждый раз жду, что на автостоянку упадет или на прохожих
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11.06.2020 22:43 Відповісти
Дерева зрізають районні комбінати благоустрою, а не МЧС, ЗСУ чи ДБР...
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11.06.2020 23:04 Відповісти
МЧС должен сделать предписание такому умному, как ты, работнику Жека.
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11.06.2020 23:07 Відповісти
От коли кого придавить дерево, то виїжджає МНС
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11.06.2020 23:05 Відповісти
Дом должен быть очень крепкий, как в поучительной сказке Три поросёнка.
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11.06.2020 22:56 Відповісти
Жаль молодую женщину, царство ей небесное, соболезнование родным и близким.
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11.06.2020 23:02 Відповісти
 
 