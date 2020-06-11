Жінка загинула через негоду у Львові. ФОТОрепортаж

На її дачний будиночок у передмісті Львова впало повалене вітром дерево. 28-річна жінка померла на місці від травм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міськради. Трагедія сталася в смт Брюховичі, яке входить до складу Львова.

"Через ураган і шквальний вітер у Брюховичах на вул. Макаренка на дачний будинок впало дерево. У цей час у будинку була дівчина 1992 року народження. Від травм вона померла на місці", - сказано в повідомленні.

Буря пронеслася по Львову ввечері 11 червня. За 2 години у місті випала 1/4 частина місячної норми опадів.

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"Через сильний вітер і буревій пошкоджено понад 20 покрівель дахів, де відбулось протікання, 10 мереж зовнішнього освітлення, на 9 локаціях магістральних доріг утворилося значне скупчення води. Також у місті вітром повалено близько 40 дерев. Більшість пошкоджень комунальні служби міста вже ліквідували", - повідомили в пресслужбі міськради.























