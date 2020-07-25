Спасатели эвакуируют с Говерлы группу туристов с малолетними детьми, - МВД
В Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуируют с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"25 июля в 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе г. Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попали под сильный ливень и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
К месту их пребывания были направлены четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с.Лазещина.
В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их болотоходом "Богун" доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.
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мыдалью за особую тупизну не забудьте наградить...
Організував..двоїх блискавкою вбило..
Це треба щоб так не пощастило - мати таких дебільних батьків.
Все попытки отправить эту парочку идиотов домой заканчивались дикой истерикой.
Естествено, что схватки начались, когда плот находился вдалеке от населенных пунктов.
P.S . Нереально эта описанная беда даже в гребанный климат нах на субтропики.... фейк?
Смысл туда вообще идти?? Природа и климат и т.д типа для отдыхаючих.
Это ёще понятно, но зачем детей туда брать, логики ноль, я служил срочку в ВПС Деловое оттуда начинается маршрут на г. Поп Иван Мараморошский и что-то мне не -
в прикол было каждый день с автоматом, разгрузкой, 2 магазина по 30 патронов
дубинка, наручники, вещь мешок(хавчик, вода, каремат, бушлат) если холодно и это всё
тянуть с собой туда на 8 часов в наряд и идти по 5-6 км а иногда и на три сутки ходили там вообще надо было идти до стыка 364 п/зн г. Поп Иван там ещё больше груза и идти надо было в р-не 20 км по дозорке пока мы как ишаки "ішлисьме" це на закарпатському от 4 до 8 часов вверх как скалолазы по всяким ******* то местные которые ящики с сигаретами таскали за 2-3 часа и уже там были на поп Иване а румынов вверх машина вывозила а потом после наряда просто пешком спускались а мы как д*****
вверх пи******, крч суть в том к чему я веду что за полтора года службы мне эти горы и вся эта "природа" так надоела что я когда ишёл на дмб то бежал с заставы на автобус в Мукачево даже не озираясь назад....вообще ненавижу горы...и ходить туда смысла не вижу если туда идти то разве что на Буковель или где-то с**е в Турцию нормально полететь отдохнуть но не туда в Горы....