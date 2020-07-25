Спасатели эвакуируют с Говерлы группу туристов с малолетними детьми, - МВД

В Раховском районе Закарпатской области спасатели эвакуируют с горы Говерла группу туристов с малолетними детьми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"25 июля в 13:45 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе г. Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попали под сильный ливень и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

К месту их пребывания были направлены четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения с.Лазещина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах во время грозы погиб турист, - ГСЧС. ФОТО

В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их болотоходом "Богун" доставят в с. Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.