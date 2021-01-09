Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії COVID. На сьогодні країна має йти до зниження рівня захворюваності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила в зверненні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.
"Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії", - заявила Меркель.
Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження кількості заражень до рівня літа-осені 2020 року.
Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.
"Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями", - заявила Меркель.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня.
Також було названо ще одного можливого наступника Меркель на посту канцлера Німеччини.
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Напомним, в прошлом году президент Украины встретил Новый год с семьей тоже в Карпатах - в государственной резиденции Гута в Ивано-Франковской области,
после чего вылетел в Оман.
Курорты в Карпатах продолжат работать в объявленный локдаун, - они не подпадают под его действие, несмотря на то, что год назад по Европе коронавирус начал свое распространение как раз с горнолыжных курортов: многие туристы привезли домой COVID-19 после зимних каникул, проведенных на лыжах в горах. Из-за этого сначала в Германии новый вирус и называли «лыжным
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неужели и следующая пандемия будет зависить исключительно от пищевого пристрастия какого-то китайца )))
ну позвоните зеленскому, степанову.. ну мендель на конец (по шо это я?))) а в конце концов)))
и они вас научат как нарид любить...
Это ей господь Бог поведал или экстрасексы?