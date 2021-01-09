УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13044 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 880 22

Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії, - Меркель

Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії COVID. На сьогодні країна має йти до зниження рівня захворюваності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це вона заявила в зверненні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

"Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії", - заявила Меркель.

Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження кількості заражень до рівня літа-осені 2020 року.

Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.

"Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями", - заявила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня.

Також було названо ще одного можливого наступника Меркель на посту канцлера Німеччини.

Німеччина (7484) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
О, еще одна баба Ванга вылезла из своего бункера...
показати весь коментар
09.01.2021 13:48 Відповісти
+5
Та Вам, тьотю, на Буковель треба, там ніякі віруси-шміруси не ходють, їх Бубочка злякав.
показати весь коментар
09.01.2021 13:46 Відповісти
+3
В Украине ковид отступает по словам Степанова и Ляшка.
показати весь коментар
09.01.2021 13:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та Вам, тьотю, на Буковель треба, там ніякі віруси-шміруси не ходють, їх Бубочка злякав.
показати весь коментар
09.01.2021 13:46 Відповісти
Начало локдауна президент Владимир Зеленский встретил на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Напомним, в прошлом году президент Украины встретил Новый год с семьей тоже в Карпатах - в государственной резиденции Гута в Ивано-Франковской области,
после чего вылетел в Оман.
Курорты в Карпатах продолжат работать в объявленный локдаун, - они не подпадают под его действие, несмотря на то, что год назад по Европе коронавирус начал свое распространение как раз с горнолыжных курортов: многие туристы привезли домой COVID-19 после зимних каникул, проведенных на лыжах в горах. Из-за этого сначала в Германии новый вирус и называли «лыжным
показати весь коментар
09.01.2021 14:26 Відповісти
Зеля щас тоже себе алиби устраивает,фоткается с отдыхающими,а после,по новогодней традиции отбудет в Оман с докладом Патрушеву о проделанной работе за год.
показати весь коментар
10.01.2021 00:08 Відповісти
О, еще одна баба Ванга вылезла из своего бункера...
показати весь коментар
09.01.2021 13:48 Відповісти
В Украине ковид отступает по словам Степанова и Ляшка.
показати весь коментар
09.01.2021 13:48 Відповісти
министерство спорта Украины по ковиду поможет уличшить статистику заболеваемости. они в таких делах летуючую мышь сьели! )
показати весь коментар
09.01.2021 13:55 Відповісти
как в анекдоте -
***
неужели и следующая пандемия будет зависить исключительно от пищевого пристрастия какого-то китайца )))
показати весь коментар
09.01.2021 13:58 Відповісти
)) я написал, потом понял, шо правильнее было б "летучую собаку сьели"
показати весь коментар
09.01.2021 14:02 Відповісти
тю...перестаньте тесты делать... и карантинные каникулы запустите...
ну позвоните зеленскому, степанову.. ну мендель на конец (по шо это я?))) а в конце концов)))
и они вас научат как нарид любить...
показати весь коментар
09.01.2021 13:57 Відповісти
и баба меркель туда же. нострадамус.
показати весь коментар
09.01.2021 14:01 Відповісти
Пани Меркель, мы центр Европы, вам пора сюда и вам нечего будет беспокоится.
показати весь коментар
09.01.2021 14:11 Відповісти
ох и параноики.. прям как в "обитель зла" попал...
показати весь коментар
09.01.2021 14:12 Відповісти
Мировое правительство,сговорившись с Китаем, проводит первый(потом будет и второй.третий) пробный эксперемент по уменьшению населения земли.Никто не ругает и НЕ ПРОВЕРЯЕТ Китай из-за искуственно созданного и выпущенного дракона-вируса.ВСЕ МОЛЧАТ???В Италии сразу убили стариков в домах престарелых и сейчас каждый день говорят о новых штамах(кто их запускает) в Европе,где сильно ЭТО МИРОВОЕ.ОНИ НАС ХОТЯТ УБИТЬ ЭТИМ ВИРУСОМ? БОГ ИХ ПОКАРАЕТ РАНЬШЕ.
показати весь коментар
09.01.2021 14:24 Відповісти
Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии, - Меркель

Это ей господь Бог поведал или экстрасексы?
показати весь коментар
09.01.2021 14:29 Відповісти
Це вона просто попередила, можна сказати - пригрозила.
показати весь коментар
09.01.2021 16:22 Відповісти
чем ближе уход , тем больше ,тяжелую фазу Меркель натянет не только на Германию ,но и на весь ЕС,
показати весь коментар
09.01.2021 14:49 Відповісти
И только ЗеДегенерат во время своего же локдауна устраивает селфач-фесты в буковелях, записывает сказочные видосики, а вся борьба с ковидом заключается в запрете на покупку носков, мочалок и мусорных пакетов.
показати весь коментар
09.01.2021 15:02 Відповісти
а у нас все на катках, крытый футбол, ходят семьями без масок, ржут с друзьями - как будто ниче не происходит, а степашка носки запретил зато
показати весь коментар
09.01.2021 18:47 Відповісти
И лампочки. От них особый вред. А засунутой в носок лампочкой можно запроста уничтожить полмира.
показати весь коментар
10.01.2021 08:59 Відповісти
Можна занотувати ? Бо на весну ви ж муците нову пугалку придумати ?
показати весь коментар
09.01.2021 23:26 Відповісти
От дурна баба... Ковид побежден в Украине! Степанова спросите, он победил вирус силой своего гения. И еще, немцы, запомните: чем больше денег спижжено из фонда борьбы с ковид-19, тем скорее наступает победа над пандемией. Ковид терпеть не может коррупции. Так что вы обречены, немцы!
показати весь коментар
10.01.2021 08:57 Відповісти
 
 