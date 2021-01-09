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Новости Коронавирус и карантин
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Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии, - Меркель

Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID. На сегодня страна должна стремиться к снижению уровня заболеваемости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом она заявила в обращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии", - заявила Меркель.

Она также отметила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.

Канцлер также призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия продлила общенациональный локдаун до конца января

"Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями", - заявила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия продлевает жесткий карантин до конца января.

Также был назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии.

Германия (7074) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
О, еще одна баба Ванга вылезла из своего бункера...
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09.01.2021 13:48 Ответить
+5
Та Вам, тьотю, на Буковель треба, там ніякі віруси-шміруси не ходють, їх Бубочка злякав.
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09.01.2021 13:46 Ответить
+3
В Украине ковид отступает по словам Степанова и Ляшка.
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09.01.2021 13:48 Ответить
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Та Вам, тьотю, на Буковель треба, там ніякі віруси-шміруси не ходють, їх Бубочка злякав.
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09.01.2021 13:46 Ответить
Начало локдауна президент Владимир Зеленский встретил на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.
Напомним, в прошлом году президент Украины встретил Новый год с семьей тоже в Карпатах - в государственной резиденции Гута в Ивано-Франковской области,
после чего вылетел в Оман.
Курорты в Карпатах продолжат работать в объявленный локдаун, - они не подпадают под его действие, несмотря на то, что год назад по Европе коронавирус начал свое распространение как раз с горнолыжных курортов: многие туристы привезли домой COVID-19 после зимних каникул, проведенных на лыжах в горах. Из-за этого сначала в Германии новый вирус и называли «лыжным
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09.01.2021 14:26 Ответить
Зеля щас тоже себе алиби устраивает,фоткается с отдыхающими,а после,по новогодней традиции отбудет в Оман с докладом Патрушеву о проделанной работе за год.
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10.01.2021 00:08 Ответить
О, еще одна баба Ванга вылезла из своего бункера...
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09.01.2021 13:48 Ответить
В Украине ковид отступает по словам Степанова и Ляшка.
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09.01.2021 13:48 Ответить
министерство спорта Украины по ковиду поможет уличшить статистику заболеваемости. они в таких делах летуючую мышь сьели! )
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09.01.2021 13:55 Ответить
как в анекдоте -
***
неужели и следующая пандемия будет зависить исключительно от пищевого пристрастия какого-то китайца )))
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09.01.2021 13:58 Ответить
)) я написал, потом понял, шо правильнее было б "летучую собаку сьели"
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09.01.2021 14:02 Ответить
тю...перестаньте тесты делать... и карантинные каникулы запустите...
ну позвоните зеленскому, степанову.. ну мендель на конец (по шо это я?))) а в конце концов)))
и они вас научат как нарид любить...
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09.01.2021 13:57 Ответить
и баба меркель туда же. нострадамус.
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09.01.2021 14:01 Ответить
Пани Меркель, мы центр Европы, вам пора сюда и вам нечего будет беспокоится.
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09.01.2021 14:11 Ответить
ох и параноики.. прям как в "обитель зла" попал...
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09.01.2021 14:12 Ответить
Мировое правительство,сговорившись с Китаем, проводит первый(потом будет и второй.третий) пробный эксперемент по уменьшению населения земли.Никто не ругает и НЕ ПРОВЕРЯЕТ Китай из-за искуственно созданного и выпущенного дракона-вируса.ВСЕ МОЛЧАТ???В Италии сразу убили стариков в домах престарелых и сейчас каждый день говорят о новых штамах(кто их запускает) в Европе,где сильно ЭТО МИРОВОЕ.ОНИ НАС ХОТЯТ УБИТЬ ЭТИМ ВИРУСОМ? БОГ ИХ ПОКАРАЕТ РАНЬШЕ.
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09.01.2021 14:24 Ответить
Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии, - Меркель

Это ей господь Бог поведал или экстрасексы?
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09.01.2021 14:29 Ответить
Це вона просто попередила, можна сказати - пригрозила.
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09.01.2021 16:22 Ответить
чем ближе уход , тем больше ,тяжелую фазу Меркель натянет не только на Германию ,но и на весь ЕС,
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09.01.2021 14:49 Ответить
И только ЗеДегенерат во время своего же локдауна устраивает селфач-фесты в буковелях, записывает сказочные видосики, а вся борьба с ковидом заключается в запрете на покупку носков, мочалок и мусорных пакетов.
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09.01.2021 15:02 Ответить
а у нас все на катках, крытый футбол, ходят семьями без масок, ржут с друзьями - как будто ниче не происходит, а степашка носки запретил зато
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09.01.2021 18:47 Ответить
И лампочки. От них особый вред. А засунутой в носок лампочкой можно запроста уничтожить полмира.
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10.01.2021 08:59 Ответить
Можна занотувати ? Бо на весну ви ж муците нову пугалку придумати ?
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09.01.2021 23:26 Ответить
От дурна баба... Ковид побежден в Украине! Степанова спросите, он победил вирус силой своего гения. И еще, немцы, запомните: чем больше денег спижжено из фонда борьбы с ковид-19, тем скорее наступает победа над пандемией. Ковид терпеть не может коррупции. Так что вы обречены, немцы!
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10.01.2021 08:57 Ответить
 
 