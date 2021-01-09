Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID. На сегодня страна должна стремиться к снижению уровня заболеваемости.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом она заявила в обращении, опубликованном на сайте правительства Германии.
"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии", - заявила Меркель.
Она также отметила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.
Канцлер также призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.
"Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями", - заявила Меркель.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия продлевает жесткий карантин до конца января.
Также был назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии.
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Напомним, в прошлом году президент Украины встретил Новый год с семьей тоже в Карпатах - в государственной резиденции Гута в Ивано-Франковской области,
после чего вылетел в Оман.
Курорты в Карпатах продолжат работать в объявленный локдаун, - они не подпадают под его действие, несмотря на то, что год назад по Европе коронавирус начал свое распространение как раз с горнолыжных курортов: многие туристы привезли домой COVID-19 после зимних каникул, проведенных на лыжах в горах. Из-за этого сначала в Германии новый вирус и называли «лыжным
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неужели и следующая пандемия будет зависить исключительно от пищевого пристрастия какого-то китайца )))
ну позвоните зеленскому, степанову.. ну мендель на конец (по шо это я?))) а в конце концов)))
и они вас научат как нарид любить...
Это ей господь Бог поведал или экстрасексы?