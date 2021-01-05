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Германия продлила общенациональный локдаун до конца января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила во вторник о продлении общенационального режима самоизоляции до 31 января 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об эт ом сообщает Интерфакс-Украина.
Кроме того, по сообщению европейских СМИ, она приняла решение ужесточить некоторые ограничительные меры.
"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам после встречи с руководителями федеральных земель.
Изначально планировалось, что локдаун, решение о котором власти приняли в конце 2020 года, продлится до 10 января.
В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.
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Пам*ятаєш, "борці-експерти" з введенням жорсткого карантину у вересні, закриттям ресторанів, кінотеатрів, музеїв, джимів, басейнів та ін + Ботанічного Саду верещали, щоб досягнути к-ті позитивно тестованих (з достатнім відсотком фальшивих результатів) в день менше 1000 ? То все продовжувалося, тепер локдаун з 25,12., школи закриті з 17-го грудня, якщо не раніше, коледжі і універи давно на дистанційці, найняті працівники рахують к-ть людей, яких впускають в магазин - на дверях написаний дозволений макс, купа людей працює з дому ще з березня-квітня, б-ть мають авта, транспорт не забитий, без маски і антисептика - нікуди. Результат - 2300, 2500 в день. "Здобули".
Просто хочеться вилаятися. Але, крім, f*** нічого не вмію.
Ґвалт стоїть до неба, що щеплення повільно йдуть, не встигаєм за чемпіоном світу - Ізраїлем.
Притулили новину про санітара, який помер вдома сам. Захворів 24.12. і був на ізоляції. Але маніпулятивно (інакше не заплатять) роблять наголос на відсутності "чарівного" щеплення, а не на тому, чому ж його не лікували і ніхто до самотнього хворого не навідався-не подзвонив.
Б - "боротьба". Про тих онкохворих, кому вони відмовляють в операції (знову була стаття про жінку, матір трьох дітей, яку мали прооперувати до 25.12., але перенесли на невідомий термін) - не дбають. Жахіття !
Дуже лиха. Мордують людей. Не знаю, на скільки цього їм вистачить. Бо люди змучені і злі.
Я з тобою цілком згодна: ми про це пишемо уже багато місяців.
Тримаймося. Зберігаємо спокій, здоровий глузд і оптимізм.
Піду перейдуся, поки ще не ввели комендантську годину і дивитимусь молодіжний фінал Канада-Штати.
Ти ж за Канаду, правда ?
С колокольни х машем, розганяем облака.
Золотые и главные слова
Кому должны?
Почему эти маразматики в Минздраве озабочены запретами продажи непродовольственных товаров, если в одной маршрутке на двух квадратных метрах едут 20 человек одновременно и это никому "не мешает" ???
Или на почтах, в аптеках, СТО и салонах красоты "кармановирус" не работает ???
Или вирус работает только по выходным и по будням после 22:00 ?????
Не всех наши деды повесили в Нюрнберге из тех кого надо было.
После ареста, Степанов всё расскажет.
Чисто случайно зашла на канал одной девушки, проживающей в Германии (она про свой канал рассказала на одном из рукодельных каналов, заходите, мол, я и решила одним глазом глянуть, чем там живут тевтоны).
Пролистала я список видео, а среди них видео о том, как подорожали продукты в Германии.
На видео деушка закупалась в Лидл (супермаркет низкой ценовой категории, как Альди, то есть без выкрутасов), и рассказывает, что вот сливы аналогичные год назад стоили в два раза дешевле, рыбу замороженную с креветками она теперь не покупает, ибо сильно выросли цены, и, наконец, подходит к молоку, и говорит: а посмотрю, сколько сегодня молоко стоит, вчера было 65 центов а сегодня уже 66.
А вы знаете, что такое рост цен на молоко на цент в день?
А гиперинфляция.
P.S. Видео девушкой было снято осенью, как там сейчас с ценами на молоко у тевтонов, я не в курсе, да и все равно мне, это же им экономить, а не мне. Я то о том, что такая роскошь, как непрерывный локдаун, когда власти не могут справится с инфекцией, обходится дорого, очень дорого. Но, раз ковид победить неспособны, то на доброе, как говорится, здоровье, а молоко, вообще, вредно, в нем жЫр.
У Норвегії повідомили про смерть двох вакцинованих від COVID-19. Зв'язку між щепленням і смертю поки не проводять
https://hromadske.ua/authors/Oleg-Pavlyuk
Медичне агентство Норвегії повідомило про смерть двох мешканців будинку для людей похилого віку, яких до того вакцинували від COVID-19 препаратом Pfizer / BioNTEch. Влада наразі з'ясовує, чи не була викликана смерть людей щепленням.
Агентство не уточнює віку померлих, а також коли саме вони отримали щеплення від COVID-19. Воно, втім, зазначає, що дані, на основі яких вакцину було схвалено для екстреного використання, не включають результати досліджень на людях віком від 85 років.
«Таким чином, про те, як побічні ефекти вакцинування вплинуть на найстарше населення, нам відомо дуже мало. Припускається, що вони будуть такі ж самі, як і для молодшого населення», - додає відомство.
Медичне агентство Норвегії також додає, що щотижня в країні в будинках для людей похилого віку помирають близько 400 людей. Тому говорити про взаємозв'язок вакцинування і смерті людей зарано - це питання будуть вивчати.
Це не перше повідомлення про смерть людей, вакцинованих від COVID-19. Минулого тижня у Швейцарії повідомляли про смерть 91-річної жінки, яку до того щепили від коронавірус, але тоді зв'язок між цими двома подіями https://www.dw.com/en/coronavirus-switzerland-denies-rumors-of-covid-vaccine-causing-death/a-56099469 не підтвердили .
дані, на основі яких вакцину було схвалено для екстреного використання, не включають результати досліджень на людях віком від 85 років.
«Таким чином, про те, як побічні ефекти вакцинування вплинуть на найстарше населення, нам відомо дуже мало.
І при цьому вони їх щеплюють. Ефекту не знають, результатів досліджень для такої групи людей нема, але їм впарюють "чарівну вакцинку" з вереском про "турботу і спасіння".
А рідні у цих людей є ?
Все как в лугандонии,только власти бежать будет некуда и помщи ждать не приходится. Одна надежда на природную украинскую самоорганизацию при анархии в стране.