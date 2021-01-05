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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до кінця січня

Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до кінця січня

Канцлерка ФРН Ангела Меркель оголосила у вівторок продовження загальнонаціонального режиму самоізоляції до 31 січня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, за повідомленням європейських ЗМІ, вона прийняла рішення посилити деякі обмежувальні заходи.

"Ми маємо жорстко і якомога більше обмежувати контакти між людьми", - сказала вона журналістам після зустрічі з керівниками федеральних земель.

Спочатку планувалося, що локдаун, рішення про який влада ухвалила наприкінці 2020 року, триватиме до 10 січня.

У ФРН за час пандемії COVID-19 виявили майже 1,8 млн випадків зараження коронавірусом, 35,6 тис. пацієнтів померли.

Читайте також: Загальна вакцинація розпочнеться у Німеччині з середини 2021 року, - міністр охорони здоров'я Шпан

Автор: 

Німеччина (7471) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+9
Давно уже нашли. В Новосибирске.
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05.01.2021 21:54
+7
В нас битком набито людей в АТБ,а інші магазини закривають.Хіба є десь логіка.І це стосується світу.Там також забороняли продавати непродовольчі товари.Це ж схоже дійсно на змову.І не пишіть мені за чіпування,5G і тд.Вірус є,але все це що роблять,дурня.
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05.01.2021 21:48
+7
Немцы - дураки. Могли бы сделать как команда "величайшего политика современности": весь короновирусный фонд распределить на стройки, снизить в сотни раз тестирование и записывать в свидетельства о смерти причины, типа: сердечный приступ или воспаление легких. И короновирус был бы побежден. Шах и мат тупые фрицы.
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05.01.2021 22:13
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В нас битком набито людей в АТБ,а інші магазини закривають.Хіба є десь логіка.І це стосується світу.Там також забороняли продавати непродовольчі товари.Це ж схоже дійсно на змову.І не пишіть мені за чіпування,5G і тд.Вірус є,але все це що роблять,дурня.
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05.01.2021 21:48 Відповісти
атб треба відмінить , - рошен треба . ))
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05.01.2021 22:19 Відповісти
В Рошені теж людей повно і всі порохоботи. Сам бачив.
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05.01.2021 22:31 Відповісти
Все жрут рошен, даже сепары.
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05.01.2021 22:39 Відповісти
Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до кінця січня - Цензор.НЕТ 9422Брехня. Вони топтались по його канхветах.
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05.01.2021 22:49 Відповісти
Правду кажу. То в них ейфорія була.
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05.01.2021 22:53 Відповісти
Жрут,ведь заграничное всегда вкуснее для совка ,но оглядуются на всякий случай ,что бы пушилин не взял за сраку с поличным и не привлекли
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05.01.2021 23:06 Відповісти
Привіт. У нас - дурдом. На завтра місцеві "отці нації" анонсували оголошення нових заборон і обмежень о 17:00 (уже "рекомендують" не виходити здому. Розбіглася ... ). І сьогодні зранку всі на нервах. Ти в курсі: я розказувала, як все протікає.
Пам*ятаєш, "борці-експерти" з введенням жорсткого карантину у вересні, закриттям ресторанів, кінотеатрів, музеїв, джимів, басейнів та ін + Ботанічного Саду верещали, щоб досягнути к-ті позитивно тестованих (з достатнім відсотком фальшивих результатів) в день менше 1000 ? То все продовжувалося, тепер локдаун з 25,12., школи закриті з 17-го грудня, якщо не раніше, коледжі і універи давно на дистанційці, найняті працівники рахують к-ть людей, яких впускають в магазин - на дверях написаний дозволений макс, купа людей працює з дому ще з березня-квітня, б-ть мають авта, транспорт не забитий, без маски і антисептика - нікуди. Результат - 2300, 2500 в день. "Здобули".
Просто хочеться вилаятися. Але, крім, f*** нічого не вмію.
Ґвалт стоїть до неба, що щеплення повільно йдуть, не встигаєм за чемпіоном світу - Ізраїлем.
Притулили новину про санітара, який помер вдома сам. Захворів 24.12. і був на ізоляції. Але маніпулятивно (інакше не заплатять) роблять наголос на відсутності "чарівного" щеплення, а не на тому, чому ж його не лікували і ніхто до самотнього хворого не навідався-не подзвонив.
Б - "боротьба". Про тих онкохворих, кому вони відмовляють в операції (знову була стаття про жінку, матір трьох дітей, яку мали прооперувати до 25.12., але перенесли на невідомий термін) - не дбають. Жахіття !
Дуже лиха. Мордують людей. Не знаю, на скільки цього їм вистачить. Бо люди змучені і злі.
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06.01.2021 01:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Вже навіть прихильники цього локдауну не в захваті.Як може заборона продавати не продовольчі товари перерве ланцюжок захворюваності? Далі буде ще якась маячня.Ще тільки почали вакцинувати,а смерті від вакцини є.А як вона вплине в майбутньому на організм,невідомо.Ті хто хотів вакцинуватися,тепер задумаються.В мене є знайомі,які наче перехворіли.Але тестів не робили,а ті хто робив 100 відсотків не можна сказати,що це саме ковід.По симптомах подібно до того.що кажуть. Ті хто без симптомів,як кажуть хворів,їх ж мільйони в Україні вже,а може десятки мільйонів.
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06.01.2021 01:49 Відповісти
Тут в коментах бачила, люди написали, що є 6 смертей від щеплення в Тунісі.

Я з тобою цілком згодна: ми про це пишемо уже багато місяців.
Тримаймося. Зберігаємо спокій, здоровий глузд і оптимізм.

Піду перейдуся, поки ще не ввели комендантську годину і дивитимусь молодіжний фінал Канада-Штати.

Ти ж за Канаду, правда ?
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06.01.2021 02:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Я за за Москальщину. Вчора ти писала.що вони вилетіли,це горе.
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06.01.2021 02:55 Відповісти
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06.01.2021 03:43 Відповісти
тих ,хто розповсюджує цю корону і в якій лабораторії її розмножують,не пробували знайти? Інтерпол,наприклад,цим не міг би зайнятись?
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05.01.2021 21:48 Відповісти
Давно уже нашли. В Новосибирске.
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05.01.2021 21:54 Відповісти
це шо ми з вами підозрюємо про новосибірський вектор,то це одне.катєріна тіхонова-дочка путіна,схоже,також осторонь не стояла.вакцина .
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05.01.2021 22:01 Відповісти
Разведка США недавно заявила о утечке из лаборатории в Ухани, никакой подтвержденной инфы про Новосибирск нет, одни байки.
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05.01.2021 22:02 Відповісти
Перед вспышкой в Ухани, уханьские военные химики были на совместных учениях под Новосибирском, после чего там была вспышка атипичной пневмонии (раньше, чем в Ухани).
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05.01.2021 22:04 Відповісти
Никаких подтверждений этому нет, а у меня больше веры военным разведкам чем неким слухам.
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05.01.2021 22:08 Відповісти
Подтверждения этому есть, кроме прочего, даже в СМИ самой па-рашки.
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05.01.2021 22:09 Відповісти
Нужна официальная инфа а не слухи в желтой прессе.
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05.01.2021 22:19 Відповісти
Ты ж сам говорил, что веришь военным разведкам. А у них есть вся инфа. Или ты только кацапским военным разведкам веришь?
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05.01.2021 22:20 Відповісти
Где эта инфа, только пару дней назад было обвинение США в адрес Китая. Где наконец хоть один писк от Китая в оправдание что их люди привезли этот вирус из рашки.
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05.01.2021 22:28 Відповісти
А ты хочешь, чтоб тебе персонально разведка выложила все нарытые ими факты? Напиши им письмо - они ответят.
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05.01.2021 22:29 Відповісти
Передайте нашим -- шо мы пашем! *)
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05.01.2021 21:51 Відповісти
Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака
С колокольни х машем, розганяем облака.
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05.01.2021 22:36 Відповісти
Поэт, ты тоже пенсионер? ))
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05.01.2021 22:45 Відповісти
В Великой превеликой Британии уже третий раз объявляют локдаун...Первые два помогли?
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05.01.2021 21:51 Відповісти
Помогли чему? Все карантинные меры применяются только для того, чтоб снять внезапную чрезмерную нагрузку на лечебные учреждения - растянуть приток больных во времени.
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05.01.2021 21:58 Відповісти
прервать цепочку передачи, как сказал министр, а значить и роста заболеваемости...
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05.01.2021 22:04 Відповісти
В современном мире прервать цепочку передачи практически не возможно. Можно лишь замедлить распространение.
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05.01.2021 22:05 Відповісти
скажи это министру и локдаунистам Великой британии...
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05.01.2021 22:06 Відповісти
Они знают.
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05.01.2021 22:08 Відповісти
В Германии это тоже третье усиление. Первое ввели 2 ноября, и в течении 3-х недель число заболевших было стабильно на 15-17 тыс в день, а с начала декабря снова стало расти. 16 декабря - второе усиление, закрыли школы и промтоварные магазины, кое-где ввели комендантский час и пр. К этому моменту места в реанимациях почти закончились. Число заболевших доходило до 33 тыс в день, сейчас снизили до уровня ноября, за 5.01 - 18 тыс. Так что действие локдаунов есть.
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06.01.2021 10:58 Відповісти
Меркелю дружбан порадив.
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05.01.2021 21:56 Відповісти
-- тв херрово нам... -- вы ж, даже не сомневайтесь! *)
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05.01.2021 21:58 Відповісти
...весь мир может учиться у наших зевластей борьбе с короновирусом: всего лишь маленькая манипуляция со статистикой - и дело в шляпе (вернее, в клоунском колпаке)
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05.01.2021 21:57 Відповісти
Моя Украина -- страна без бананов!
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05.01.2021 22:00 Відповісти
слухай, тебе на работу не пора:? если ты работаешь.., конечно. Сомневаюсь, т.к. читать твои перлы просто на голову не налазит. В каждой теме по 10 раз отметился бессвязными репликами. Впечатление что у тебя с головой что-то не в порядке, либо из запоя не вышел , честное слово
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05.01.2021 22:23 Відповісти
Не нравится -- не кушай.
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05.01.2021 22:51 Відповісти
Слабаки. Пусть у наших учатся. Статистику скрыли, деньги попиляли и все в шоколаде...
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05.01.2021 22:02 Відповісти
"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам.
Золотые и главные слова

Кому должны?
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05.01.2021 22:02 Відповісти
а как крепостных контролировать? тока так!
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05.01.2021 22:05 Відповісти
...что делают с маленьким ребенком, который какает мимо горшка?
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05.01.2021 22:06 Відповісти
Пусть эти тв@ри объяснят, какая разница при столпотворении на кассе в АТБ, что купит человек - молоко с хлебом или батарейки с мылом и туалетной бумагой ???
Почему эти маразматики в Минздраве озабочены запретами продажи непродовольственных товаров, если в одной маршрутке на двух квадратных метрах едут 20 человек одновременно и это никому "не мешает" ???
Или на почтах, в аптеках, СТО и салонах красоты "кармановирус" не работает ???
Или вирус работает только по выходным и по будням после 22:00 ?????
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05.01.2021 22:07 Відповісти
Сейчас уже поздно искать логику в действиях шутов. Два года назад мы говорили: "думайТЕ", но населению хотелось приколов.
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05.01.2021 22:15 Відповісти
По вашему шуты сидят в правительстве большинства стран?
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05.01.2021 22:18 Відповісти
да именно они и сидят, бездумные марионетки
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05.01.2021 23:15 Відповісти
Это делается во всех странах, уменьшают риски заражения но с возможностью купить продукты и лекаства, то без чего не обойтись, что непонятного то.
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05.01.2021 22:16 Відповісти
Немцы - дураки. Могли бы сделать как команда "величайшего политика современности": весь короновирусный фонд распределить на стройки, снизить в сотни раз тестирование и записывать в свидетельства о смерти причины, типа: сердечный приступ или воспаление легких. И короновирус был бы побежден. Шах и мат тупые фрицы.
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05.01.2021 22:13 Відповісти
Вся разница между немцами и другими цивилизованными странами и нами это то что гос-во дорожит своими гражданами. Гражданин платит налоги, они поступают в бюджет и дальше идут по назначению, львиная часть которых идёт на жизнеобеспечения этого гражданина. Эта система работает и при любом сбое, ответственный министр или правящее правительство уходит в отставку. При чем происходит это без каких либо майданов. У нас приходят на определенный срок и гражданин гос-ву похер, это объект за счёт которого правящая партия и правительство обогащается. У каждого есть план Б, паспорт другого гос-ва. Нынешний гидрант даже заблаговременно распродал недвижимость... так что логично после таких мер в Германии ожидать объявления массовых гуляний на Рождество и 500 инфицированных в сутки в статистике МОЗ.
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05.01.2021 22:14 Відповісти
все цивилизованные страны дорожат своими налогоплательщиками. А страна где население овцы - заслуживает скоткого обращения к ним.
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05.01.2021 22:17 Відповісти
Согласен, выбирать зэка, наркошу или бандоса и ждать от него человеческого отношения это глупо...
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05.01.2021 22:21 Відповісти
Забыл ещё написать, что многие европейские политики считают что чем богаче граждане, тем больше налогов они будут платить. Они то не в курсе что у нас богатые вообще ничего не платят!
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05.01.2021 22:18 Відповісти
и только в Украине заболеваемость резко уходила "на нет" )
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05.01.2021 22:25 Відповісти
Тут майстри спорту по боротьбі з короною. Одна лише Мандель чого варта.
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05.01.2021 22:40 Відповісти
Это понятно. Есть приказ Ротшильдов: убить мелкие и средние бизнесы, параллельно убив часть населения с помощью "вакцинаций".
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05.01.2021 22:36 Відповісти
Шото кажется, шо вакцине этой уже лет-лет, а пандемия - для ее массового использования.
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05.01.2021 22:42 Відповісти
Запросто.
Не всех наши деды повесили в Нюрнберге из тех кого надо было.
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05.01.2021 22:45 Відповісти
ВОЗ в 19-м спрогнозировал эпидемию ВИЧ. Или будет вакцина, аналогичная этой, или эта вкцина как-то связана с ВИЧ.
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05.01.2021 22:49 Відповісти
Я думаю что "статистика" от "института Джона Хопкинса" - фикция от начала до конца, равно как и постановочные кадры больниц, "захлёбывающихся от наплыва пациентов".
После ареста, Степанов всё расскажет.
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05.01.2021 22:55 Відповісти
Степианов может и не успеть рассказать. Такие люди обладают синдромом Чечетова - завидным свойством вовремя выпадать из окон
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05.01.2021 23:03 Відповісти
А вот это очень жаль. Такие кадры надо беречь, для публичного процесса.
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05.01.2021 23:05 Відповісти
Фикция - не фикция, но старикашек угробили.
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05.01.2021 23:03 Відповісти
Taк это и было запланировано.
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05.01.2021 23:04 Відповісти
Нашим, можно сказать, повезло - у нас нет такого количества домов престарелых и помещают в них только в крайних случаях.
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05.01.2021 23:14 Відповісти
Так.
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05.01.2021 23:21 Відповісти
Локдауни не працюють. Люди все одно хворіють та помирають. Може китайці потихеньку у кожній країні цей ковід розповсюджують втихушку, а ми як ті дурні з ним боремося. Може краще боротися з китайцями, заборонити їм в'їзд в усі країни світу. А потім подивитись, чи піде захворюваність на спад.
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06.01.2021 01:44 Відповісти
правильно.
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06.01.2021 03:12 Відповісти
Ну, что скажу.
Чисто случайно зашла на канал одной девушки, проживающей в Германии (она про свой канал рассказала на одном из рукодельных каналов, заходите, мол, я и решила одним глазом глянуть, чем там живут тевтоны).
Пролистала я список видео, а среди них видео о том, как подорожали продукты в Германии.
На видео деушка закупалась в Лидл (супермаркет низкой ценовой категории, как Альди, то есть без выкрутасов), и рассказывает, что вот сливы аналогичные год назад стоили в два раза дешевле, рыбу замороженную с креветками она теперь не покупает, ибо сильно выросли цены, и, наконец, подходит к молоку, и говорит: а посмотрю, сколько сегодня молоко стоит, вчера было 65 центов а сегодня уже 66.

А вы знаете, что такое рост цен на молоко на цент в день?
А гиперинфляция.

P.S. Видео девушкой было снято осенью, как там сейчас с ценами на молоко у тевтонов, я не в курсе, да и все равно мне, это же им экономить, а не мне. Я то о том, что такая роскошь, как непрерывный локдаун, когда власти не могут справится с инфекцией, обходится дорого, очень дорого. Но, раз ковид победить неспособны, то на доброе, как говорится, здоровье, а молоко, вообще, вредно, в нем жЫр.
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06.01.2021 05:46 Відповісти
https://hromadske.ua/posts/u-norvegiyi-povidomili-pro-smert-dvoh-vakcinovanih-vid-covid-19-zvyazku-mizh-sheplennyam-i-smertyu-poki-ne-provodyat

У Норвегії повідомили про смерть двох вакцинованих від COVID-19. Зв'язку між щепленням і смертю поки не проводять

https://hromadske.ua/authors/Oleg-Pavlyuk

Медичне агентство Норвегії повідомило про смерть двох мешканців будинку для людей похилого віку, яких до того вакцинували від COVID-19 препаратом Pfizer / BioNTEch. Влада наразі з'ясовує, чи не була викликана смерть людей щепленням.

Агентство не уточнює віку померлих, а також коли саме вони отримали щеплення від COVID-19. Воно, втім, зазначає, що дані, на основі яких вакцину було схвалено для екстреного використання, не включають результати досліджень на людях віком від 85 років.
«Таким чином, про те, як побічні ефекти вакцинування вплинуть на найстарше населення, нам відомо дуже мало. Припускається, що вони будуть такі ж самі, як і для молодшого населення», - додає відомство.
Медичне агентство Норвегії також додає, що щотижня в країні в будинках для людей похилого віку помирають близько 400 людей. Тому говорити про взаємозв'язок вакцинування і смерті людей зарано - це питання будуть вивчати.
Це не перше повідомлення про смерть людей, вакцинованих від COVID-19. Минулого тижня у Швейцарії повідомляли про смерть 91-річної жінки, яку до того щепили від коронавірус, але тоді зв'язок між цими двома подіями https://www.dw.com/en/coronavirus-switzerland-denies-rumors-of-covid-vaccine-causing-death/a-56099469 не підтвердили .

дані, на основі яких вакцину було схвалено для екстреного використання, не включають результати досліджень на людях віком від 85 років.



«Таким чином, про те, як побічні ефекти вакцинування вплинуть на найстарше населення, нам відомо дуже мало.



І при цьому вони їх щеплюють. Ефекту не знають, результатів досліджень для такої групи людей нема, але їм впарюють "чарівну вакцинку" з вереском про "турботу і спасіння".
А рідні у цих людей є ?
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06.01.2021 06:58 Відповісти
Когда степаша отменяет своим постановлением Закон ,О правах споживачив' и об этом никто не говорит,то становится ясно куда мы котимся. К Праву по понятиям око за око, зуб за зуб. Сначала война дворцам , а потом востребованая мисцева диктатура отаманов.
Все как в лугандонии,только власти бежать будет некуда и помщи ждать не приходится. Одна надежда на природную украинскую самоорганизацию при анархии в стране.
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06.01.2021 08:58 Відповісти
 
 