Німеччина продовжила загальнонаціональний локдаун до кінця січня

Канцлерка ФРН Ангела Меркель оголосила у вівторок продовження загальнонаціонального режиму самоізоляції до 31 січня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, за повідомленням європейських ЗМІ, вона прийняла рішення посилити деякі обмежувальні заходи.

"Ми маємо жорстко і якомога більше обмежувати контакти між людьми", - сказала вона журналістам після зустрічі з керівниками федеральних земель.

Спочатку планувалося, що локдаун, рішення про який влада ухвалила наприкінці 2020 року, триватиме до 10 січня.

У ФРН за час пандемії COVID-19 виявили майже 1,8 млн випадків зараження коронавірусом, 35,6 тис. пацієнтів померли.

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