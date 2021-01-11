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У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ

У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ

Володимир Зеленський анонсував зниження урядом тарифів на природний газ для населення, які стали причиною регіональних акцій протесту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – цитує пресслужба слова глави держави.

Під час наради в Офісі президента тво міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, на січень 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

Автор: 

Кабмін (14163) Тарифи на газ (1060) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+37
Кінець епохи відосиків, початок епохи планів)
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11.01.2021 15:24 Відповісти
+37
И.о министра энергетики Витренко представил план по существенному снижению тарифов на газ для населения, - ОП - Цензор.НЕТ 8749
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11.01.2021 15:29 Відповісти
+30
Сначала надо создать проблему, а потом "геройски" её решить наполовину и будет вам счастье! Сцуки ***.
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11.01.2021 15:30 Відповісти
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Всегда есть план Б.Его даже придумывать не надо. Называется "Фраер здал назад"
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11.01.2021 19:55 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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11.01.2021 15:44 Відповісти
Шоу, веди себя культурно!
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11.01.2021 15:48 Відповісти
розбійник.
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11.01.2021 15:53 Відповісти
так ты гений
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11.01.2021 15:46 Відповісти
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11.01.2021 16:13 Відповісти
Стоимость десятка яиц может дойти до 40 гривен.
Такой прогноз сделала эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/7104-v-ukraine-podorozhaet-populyarnyy-produkt-ozvuchen-prognoz-kogda-i-na-skolko в эфире телеканала "Украина 24".
Эксперт мотивирует рост цен ростом себестоимости производства из-за подорожания кормов.
"Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 гривен за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 гривен и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 гривен, а сейчас уже наблюдаем 34-36 гривен на полках в магазинах", - рассказала эксперт.
"Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - отметила она.
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11.01.2021 15:46 Відповісти
Мне доктор запрети есть яйца
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11.01.2021 15:47 Відповісти
Але ж не чухати..))
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11.01.2021 15:51 Відповісти
мойся почаще и чухатся не будешь
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11.01.2021 15:56 Відповісти
Только ленивый часто моетца шоб не чухатися!!
КрымКрыш риалити..))
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11.01.2021 16:19 Відповісти
мойся почаще и чухатся не будешь
===

Тогда будешь чухаться из-за платёжек на воду, газ, электричество. Или ты морж и моешься холодной?
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12.01.2021 09:53 Відповісти
до речі якось це питання оминуло держрегулювання,негайно запровадити податок на моржування!
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12.01.2021 10:31 Відповісти
Газ по гривні за куб…

Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…

Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…

Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…

В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
😁
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Виолончелист?
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11.01.2021 15:57 Відповісти
Пофигист..))
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11.01.2021 16:20 Відповісти
Автор стиха.
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11.01.2021 23:40 Відповісти
Виділи та погугли...
Не знаю..років з чотири,може, з форуму скачав...Не цікавився..
А кака разнитца??
))
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11.01.2021 23:46 Відповісти
Та Я ж і погуглив, подумав може твій вірш.
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12.01.2021 09:01 Відповісти
Зеленая плесень, если вы не способны управлять государством, то потихоньку уйдите.
Будьте мужиками. Хотя, кому я это говорю.
Дождетесь беды на свою голову.
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11.01.2021 15:49 Відповісти
Потихоньку уходить не хотят. Хотят с помпой - на лафетах, под духовой оркестр, с венками, цветами....
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11.01.2021 21:11 Відповісти
За пол часа, в турборежиме, молниеносно, подняли тарифы в 1,5 раза.
А теперь, громко и героически, в новостях и видосиках, будут пол года бороться за снижение тарифов на 30%...
Нормально - зе-тыпилы СХАВАЮТ!!!
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11.01.2021 15:49 Відповісти
снизят к концу отопительного сезона,а осенью опять повысят
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11.01.2021 22:08 Відповісти
план може бути лише про те, як вивести облгази із під контролю хвірташа та його посіпак, і передати на баланс в комунальну власність.
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11.01.2021 15:50 Відповісти
Хтось змушує годувати облгаззбути? Чому не перейти на іншого постачальника?
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11.01.2021 16:25 Відповісти
А, точно! Не буду кормити хвірташа, піду куплю у льовочкіна, чи шухріча. Оце на@бав, так на@бав.
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11.01.2021 17:29 Відповісти
Та ти шо і як дуже просто перейти громадянам до іншого постачальника, не кажу вже за 70+?
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12.01.2021 09:03 Відповісти
Є наприклад сервіс https://gasoteka.ua-energy.org/ Газотека! , на якому можна подивитися ціну і навіть подати заявку. "за 70+" - або хай розбираються, або переплочують, ніхто нікому нічого не винен.
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12.01.2021 10:14 Відповісти
Без подкола, поделитесь опытом успешного перехода, как облгазы расстаются с дойными коровами.
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12.01.2021 10:19 Відповісти
А про електроенергію забули
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11.01.2021 15:53 Відповісти
грабящие ,на полную катушку украинский народ, планируют ,уменьшением грабежа , делая громкие заявления по ушам ограбленных украинцев ,и совместно с планированием уменьшения ,продолжают и дальше реальный плановый грабеж,,,
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11.01.2021 15:57 Відповісти
Опять нассали в глаза нариду.
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11.01.2021 16:00 Відповісти
В.о міністра енергетики Вітренко представив план щодо суттєвого зниження тарифів на газ для населення, - ОП - Цензор.НЕТ 8810
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11.01.2021 16:01 Відповісти
Слава богу , что бени на картинке нет , а то и так кроме как Украины некуда податься , везде тюрьма ждёт
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11.01.2021 16:10 Відповісти
На тобі "беню"!!!
В.о міністра енергетики Вітренко представив план щодо суттєвого зниження тарифів на газ для населення, - ОП - Цензор.НЕТ 7187
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11.01.2021 16:19 Відповісти
какой цирк, какая показуха...
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11.01.2021 16:01 Відповісти
цікаво-а зиму СН переживуть...?)
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12.01.2021 00:58 Відповісти
Ти чмо спочатку зроби , а понім мели язиком.Ми вже відчули від вас покращення.Щоб ви виздихали.
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11.01.2021 16:07 Відповісти
А где план снижения стоимости полетов на МАРС? КОЗЕЛ, Ты уже не в нафтогазе.Ты уже мудак электрикой торгуешь и как видно успешно.Скоро премию себе быпишишь на пару лимонов баксов.
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11.01.2021 16:13 Відповісти
"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - подчеркивается в сообщении.

"-- Хорошо излагает, собака,-шепнул Остап на ухо Ипполиту
Матвеевичу,-учитесь. " (с)


Тарифы конечно понизят , но --- сразу после отопительного сезона ... ( бюджет-мюджет - если сейчас , то может наступить "финансовый дисбалланс" )
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11.01.2021 16:14 Відповісти
Ну правильно, весной газ подешевеет и зелёнки торжественно отчитаться о победе
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11.01.2021 20:46 Відповісти
Бандитський план дуже простий: спочатку тобі пропонують купити "кирпич" за 500 доларів. Ти не погоджуєшся. Тебе *******. Ти не погоджуєшся. Тебе ще ******* і пропонують купити "кирпич" уже за 300 доларів. Ти купуєш зі "знижкою". Усі щасливі - і ти і бандити. ПС. Пояснення для ЗЕвиборця: "кирпич" бандити знайшли на твоєму подвір'ї і він ніХуа для них не коштує...
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11.01.2021 16:16 Відповісти
Спочатку «купити цапа», а тепер «продати цапа»... - І лохторат буде задоволений...
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11.01.2021 16:17 Відповісти
кто понял шо воно прогундосило?
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11.01.2021 16:23 Відповісти
Цензор, чому не розказуєте читачам, що можна заощадити, змінивши постачальника газу?
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11.01.2021 16:26 Відповісти
та легше ж "зраду" на шпальтах розігнать (за неї більше грошей дають), чим людям розповісти про зміну постачальника...
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11.01.2021 16:36 Відповісти
Так ти розкажи, а люди послухають.
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11.01.2021 17:00 Відповісти
Ціна на газ складається з 2-х складових: 1)одна - за розподіл(тут без варіантів - треба платити міськгазу), визначається НКРЕКП, в різних регіонах різна ;

2)Друга - за сам газ, який можна купити у будь-якого з пару десятків постачальників.
Є наприклад сервіс https://gasoteka.ua-energy.org/ Газотека! , на якому можна подивитися ціни, і можливо, щось підібрати.
Ще є стаття на https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajinci-povstali-proti-novih-tarifiv-chi-je-shans-jih-zniziti-729519.html Главком
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11.01.2021 19:55 Відповісти
Ну тепер будуть люди знати де дешево і без протестів.
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11.01.2021 20:01 Відповісти
.. є така маленька птичка НЕпи.чка .. ГНУС ...
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11.01.2021 17:03 Відповісти
Анатолий , а кто тебе расскажет , да никто , труба на улице одна , в дом приходит одна , и на куток тож приходит одна - вот и выбирай
транспортировка и все че связано с газом , давно и надежно монополизированно , выставляют на продажу только утиль или очень нерентабельные обьекты
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11.01.2021 17:24 Відповісти
Що саме цікаво трубу купили, закопали за кошт платників податків ще в часи совку. А деякі села самотужки вели цю трубу в село, а платіжка за транспортування одна! Розводять як хотять.
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11.01.2021 18:36 Відповісти
Понятно, ты какой то продвиженец определенного поставщика газа!
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11.01.2021 19:32 Відповісти
Тарифные протесты всё таки влияют на власть имущих.Платёжки январские придут в Феврале,но декабрьские уже напечатаны.Пусть власть подмывается, как следует,если будет потакать аппетитам Фирташей,Ахметовых,Аваковых,Порошенко.,Медведчуков и Коломойских.,Бахматюков и иже с ними..Против стариков с кастрюлями аваковских ненасытных человечков не пошлёшь.Смолоскиповцы и активисты всех мастей языки в одно место попрятали.
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11.01.2021 16:28 Відповісти
А я правильно понимаю теперь пользуешься или не пользуешься газом все равно заплатишь за 315 кубометров (или за газораспределение 315 кубометров) если у тебя котел отопительный в доме имеется?
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11.01.2021 16:50 Відповісти
Правильно
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11.01.2021 19:34 Відповісти
зекнутиком и зепряником пролитариев имеють
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11.01.2021 16:56 Відповісти
Якби всі побачили повішеного на Хрещатику Вітренка з табличкою на шиї "ТАРИФИ" - це був би найкращий захід по зниженню тарифів...Це не заклики,просто гіпотетичні роздуми...про всяк випадок...
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11.01.2021 17:16 Відповісти
Це - не роздуми, а мрії українців, пане Романчук.
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11.01.2021 17:46 Відповісти
як видно, план заключається як крісла розставити на подіумі та договоритись, яка модель і за ким буде виходити на авансцену і як піпл буде оплачувати це дійство. . "оцініть красоту гри" як казав один ІКАР з бувшої Партії Регіонів і полетів на зустріч до Сонця.
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11.01.2021 17:19 Відповісти
А думал ... в пекло...
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12.01.2021 01:54 Відповісти
А для теплосетей?
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11.01.2021 17:34 Відповісти
Все лето заливали что купили много газа по минимальным ценам, а наступила зима цена на хабе выросла и наш дешево купленный газ срочно стал дорогим.Мошейническая схема при которой зарабатывают не на прценты а в разы, и платить за это должен наро которому запрещают работать и ничего не делают в принципе чтобы работа появилась, а именно - коррупция процветает, судьи вообще чувствуют себя богами и воруют и обогащаються в открытую , ит.д.
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11.01.2021 17:41 Відповісти
Бла-бла-бла. А ціни на електрику, збільшену в 2 рази???
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11.01.2021 17:41 Відповісти
А когда г-н Зеленскийто подписывал повышение, о чем думал? Надеялся, что проконает, как раньше? Все мало, все хочется побольше, пожирнее?
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11.01.2021 18:26 Відповісти
Треба зробити щє штаб по виклику ВОВКА до суду, а також штаб по державному фінансуванню відпочинку Тупицького!!
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11.01.2021 18:49 Відповісти
А от з цього місця детальніше, будь-ласка, я записую. Так хто там у нас впливає на тарифи? Жим-жим? Доки жареного півня нарід не запустив, ніхто і не зачухався. А зараз різко страхч напав?!
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11.01.2021 19:21 Відповісти
Весна прийде тарифи посадимо: Тарифи зросли через баригу ПОРОШЕНКА. ЗЕ вас зробили.
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11.01.2021 19:22 Відповісти
Хто не давав дешевий влітку газ закачувати в підземні газосховища? Напевно так і робили, а тепер впарюють нам за зимовими цінами.
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11.01.2021 20:23 Відповісти
вони закачували...але поцікавтеся -кому передали...там цікава історія...
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12.01.2021 00:57 Відповісти
зеля прямує тим самим шляхом, що і петрик...у політичну Лєту.
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11.01.2021 20:30 Відповісти
у растов він прямує...а Петрик ще своє покаже...
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12.01.2021 00:56 Відповісти
у нього вже був час.
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12.01.2021 09:58 Відповісти
Ну есть же альтернатива (https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a33/1802/09/2a60104cbff6.jpg/htm ссылка )
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11.01.2021 20:36 Відповісти
Зашибись, зелень зеленеет
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11.01.2021 20:53 Відповісти
А знаете сколько в оккупированном Донецке стоит куб газа? 68копеек! Это кто в окупации мы или Донецк?!
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11.01.2021 21:09 Відповісти
Согласен с Вами на даунбасе райская жизнь.... Вы уже вывезли туда свою семью? Или Вы оттуда хвастаетесь?
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11.01.2021 22:31 Відповісти
гнусавое чмо
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11.01.2021 21:20 Відповісти
Цензор Ю, проверяйте что пишите ! Тариф 9.88 без доставки ! . в моей Закарпатской обл еще + 2.20 за доставку и того 12 **** гривен
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11.01.2021 21:52 Відповісти
так ви ж не Буковель...це там все -"на шару"...бо "сваи"-100%...
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12.01.2021 00:55 Відповісти
********-пинать постоянно нужно.😁
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11.01.2021 22:53 Відповісти
У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 8645
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12.01.2021 00:10 Відповісти
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2487461118225491?__tn__=K-R Зеленский по традиции начинает год с адских зашкваров . При этом действуя по тем же самым лекалам, что и полтора, и два года назад, во время предвыборной кампании и первых своих шагов на посту главы государства. Только тогда эти лекала работали, потому что социальная температура позволяла и даже благоволила. Можно было сдавать анализы массажисту и актеру «Сватов» в клинике Пальчевского, обещать 4 тысячи долларов учителям и распускать Верховную Раду, не имея законных оснований, а Конституционный суд тогда послушно подмахивал.
Тогда народу все это казалось альтернативой, новациями и свежей струей. Сейчас ровно те же ходы начинают вызывать уже не обожание, а ненависть. Ненависть и стыд, который пришел вместе с пониманием того, что струя, конечно, свежая, но это совсем не божья роса и бьет эта струя - прямо в лицо и ежедневно. Писающий на свой народ мальчик - возможно, такой памятник стоит поставить Зеленскому по результатам его правления.
В зашкварах нет ничего нового, и мальчик тот же. Нам по-прежнему показывают своего парня, который о народе думает. Победителя. Но температура за бортом поменялась, и понятно, что не думает: ни о народе, ни вообще, и не победитель. И теперь информация о том, что нанимал детей за 500 гривен для ночных съемок в своем новогоднем ролике уже вызывает не умиление, а ярость и резонанс, и результате Мише Подоляку приходится оправдываться, что, мол, в результате съемок президентского видосика ни один ребенок не пострадал. Хотя еще полтора года назад никто бы и внимания не обратил на такую информацию, а ее публикацию бы сочли фейком порохоботов.
Поездка в Буковель … сейчас кажется дикостью на фоне локдауна; … получилась сегрегация: президенту - Буковель, холопам - локдаун.
И Степанов жарку подкинул, носками впрок надо было запасаться, смерды! Ну просто французская классика в украинской трактовке: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Марию-Антуанетту, которой приписывается афоризм, гильотинировали, но министр Степанов, видимо, верит в гуманизм украинского народа. Вместо того, чтобы прямо признать, что локдаун, который они придумали - дерзкий вызов здравому смыслу. Как и 90% всего, что они делают. Когда горнолыжным курортам, гостиницам, зоомагазинам, общественному транспорту можно работать, а вот носки с трусами - это извините: повышенная опасность.
И вроде бы и делают ребята все правильно. И даже новые формы освоили. С некоторых пор Офис президента в телеграме и реже в Фейсбуке выпускает таблички с цитатами двух выдающихся умов современности - Зеленского и Ермака. Это уже даже не маоизм, хотя похоже на «Красную книжечку» Великого Кормчего. Это скрижали с заповедями от фарисея с Банковой, которые спускает, как с горы Синай, в офисный телеграм-каналов сммщик Миши Подоляка.
Вот, например, из последнего телеграмного. «Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован». Владимир Зеленский. Так сказать, живая репетиция диалога с Байденом, который, если доживет, будет бить аккуратно, но сильно. Технологично? Технологично. Папередников пнули, а нас тут не стояло. Но зрители уже не верят.
Хотя реформа, начатая прошлой властью, пусть не идеально, но состоялась. Первый этап. А второй вы же и завалили. И все реформы при вас были продолжением реформ папередников - от медицинской до антикоррупционной и децентрализации. Сами вы ничего так и не запустили. И жаловаться на медреформу людям, которые оказались неспособны закупить вакцину, когда ее смогли закупить даже Ливан и Панама - ей богу, грех. Придерживались тактики, озвученной Зеленским в интервью Гардиан «как-то пропетляем». Не пропетляли. И теперь приходится закупать небольшую партию дорого у китайцев. И быть сладкой мишенью для Кремля, продвигающего свой не фармацевтический, а политический проект «Спутник V» и Медведчука с его СМИ.
Возвращаясь к нашим баранам: вот начинающиеся тарифные протесты с перекрытиями дорог говорят о том, что гармошка уже никогда не заиграет, как прежде. И очень вероятно, что приглашённые гости скоро ее вообще, извините, порвут. И лихорадочные попытки устроить пришествие Зеленского на белом коне, который отменит повышение тарифов в пику проклятым буржуинам из МВФ - уже не зайдет. Пепел Марии Антуанетты уже стучится в доброе сердце Владимира Ссаныча. И никакие бабели звук этот приглушить не смогут.

Автор: «Страсти» на Facebook (скорочено)
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12.01.2021 00:14 Відповісти
ЧМО! ПОДНЯЛО САМО В 3 РАЗА ! а снизит на 10 % ! хе-хе
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12.01.2021 00:53 Відповісти
та невже...?! невже наш Найрейтинговіший "снизошли" до долі народу...?!
коли вже півень клювати почав...?! бо рейтинг вже по-під плінтусом...?
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12.01.2021 00:53 Відповісти
на акции протеста у зеленьського отреагировали, а на заявление дебилоида арестовича нет... интересно, сколько еще продержится лабательнапианине-синьор-геноцид... зима заканчивается...
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12.01.2021 05:50 Відповісти
Жесть вони не зрозуміли що мітингують клієнти облгазів, а не нафтогазу.
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12.01.2021 09:32 Відповісти
Зеленотарифы накрыли Украину,
Олигархи с Вовой Украину поделили...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
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12.01.2021 09:47 Відповісти
Во время совещания в Офисе президента врио министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план Источник: https://censor.net/ru/n3241086

План такий,треба просто перестати палити газ до закінчення зими!
Тому ,що "газ растет на рынке из-за погодных условий и хотелок олигархов"
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12.01.2021 10:38 Відповісти
дебилизм как состояние ума этой власти.
В гробу карманов нет! Сходите к гепе на могилу и спросите у него.
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12.01.2021 12:08 Відповісти
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
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12.01.2021 12:51 Відповісти
Решения... предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности

У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 3345
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12.01.2021 13:02 Відповісти
Лицемер, блин... В "доброго царя и нерадивых бояр" играется... Из этих игр абсолютно понятно, какого он призрительного мнения о гражданах УКраины, если думает, что они поведутся на такие примитивные разводки.
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12.01.2021 15:53 Відповісти
Буковельский (фуф)лыжник отреагировал ниКАК.
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14.01.2021 19:43 Відповісти
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