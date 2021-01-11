У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ

Володимир Зеленський анонсував зниження урядом тарифів на природний газ для населення, які стали причиною регіональних акцій протесту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента.

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – цитує пресслужба слова глави держави.

Під час наради в Офісі президента тво міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - наголосили в Офісі президента.

Нагадаємо, на січень 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.