У Зеленського відреагували на акції протесту проти тарифів на газ
Володимир Зеленський анонсував зниження урядом тарифів на природний газ для населення, які стали причиною регіональних акцій протесту.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента.
"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – цитує пресслужба слова глави держави.
Під час наради в Офісі президента тво міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.
"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку та допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - наголосили в Офісі президента.
Нагадаємо, на січень 2021 року "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без врахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.
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як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
Такой прогноз сделала эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ярина Бойко https://ukraina24.segodnya.ua/dengi-news/7104-v-ukraine-podorozhaet-populyarnyy-produkt-ozvuchen-prognoz-kogda-i-na-skolko в эфире телеканала "Украина 24".
Эксперт мотивирует рост цен ростом себестоимости производства из-за подорожания кормов.
"Это является причиной роста и себестоимости полученной продукции. Если раньше она была 14 гривен за 10 яиц по себестоимости, сегодня уже выросла до 22 гривен и растет дальше. Соответственно, мы видели цену до 30 гривен, а сейчас уже наблюдаем 34-36 гривен на полках в магазинах", - рассказала эксперт.
"Сокращается предложение яиц, а спрос, особенно с новогодними праздниками, остается на том же уровне. Поэтому, скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", - отметила она.
КрымКрыш риалити..))
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Тогда будешь чухаться из-за платёжек на воду, газ, электричество. Или ты морж и моешься холодной?
Газ по гривні за куб…
Рак знайшли у *****…
Стінг приіхав у клюб,
заробити бабла…
Бакс упав до восьми…
П'ять копійок - метро…
У ставку є соми…
Президент - не Петро…
Не вивозять кругляк…
У тюрмі "бепепе"…
У ***** знову рак…
Теща вже не хропе…
В вихідні - на Балі…
"риги" видохли, ***…
Таки файна в селі
цьогоріч конопля…
😁
Не знаю..років з чотири,може, з форуму скачав...Не цікавився..
А кака разнитца??
))
Будьте мужиками. Хотя, кому я это говорю.
Дождетесь беды на свою голову.
А теперь, громко и героически, в новостях и видосиках, будут пол года бороться за снижение тарифов на 30%...
Нормально - зе-тыпилы СХАВАЮТ!!!
"-- Хорошо излагает, собака,-шепнул Остап на ухо Ипполиту
Матвеевичу,-учитесь. " (с)
Тарифы конечно понизят , но --- сразу после отопительного сезона ... ( бюджет-мюджет - если сейчас , то может наступить "финансовый дисбалланс" )
2)Друга - за сам газ, який можна купити у будь-якого з пару десятків постачальників.
Є наприклад сервіс https://gasoteka.ua-energy.org/ Газотека! , на якому можна подивитися ціни, і можливо, щось підібрати.
Ще є стаття на https://glavcom.ua/economics/finances/ukrajinci-povstali-proti-novih-tarifiv-chi-je-shans-jih-zniziti-729519.html Главком
транспортировка и все че связано с газом , давно и надежно монополизированно , выставляют на продажу только утиль или очень нерентабельные обьекты
Тогда народу все это казалось альтернативой, новациями и свежей струей. Сейчас ровно те же ходы начинают вызывать уже не обожание, а ненависть. Ненависть и стыд, который пришел вместе с пониманием того, что струя, конечно, свежая, но это совсем не божья роса и бьет эта струя - прямо в лицо и ежедневно. Писающий на свой народ мальчик - возможно, такой памятник стоит поставить Зеленскому по результатам его правления.
В зашкварах нет ничего нового, и мальчик тот же. Нам по-прежнему показывают своего парня, который о народе думает. Победителя. Но температура за бортом поменялась, и понятно, что не думает: ни о народе, ни вообще, и не победитель. И теперь информация о том, что нанимал детей за 500 гривен для ночных съемок в своем новогоднем ролике уже вызывает не умиление, а ярость и резонанс, и результате Мише Подоляку приходится оправдываться, что, мол, в результате съемок президентского видосика ни один ребенок не пострадал. Хотя еще полтора года назад никто бы и внимания не обратил на такую информацию, а ее публикацию бы сочли фейком порохоботов.
Поездка в Буковель … сейчас кажется дикостью на фоне локдауна; … получилась сегрегация: президенту - Буковель, холопам - локдаун.
И Степанов жарку подкинул, носками впрок надо было запасаться, смерды! Ну просто французская классика в украинской трактовке: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!». Марию-Антуанетту, которой приписывается афоризм, гильотинировали, но министр Степанов, видимо, верит в гуманизм украинского народа. Вместо того, чтобы прямо признать, что локдаун, который они придумали - дерзкий вызов здравому смыслу. Как и 90% всего, что они делают. Когда горнолыжным курортам, гостиницам, зоомагазинам, общественному транспорту можно работать, а вот носки с трусами - это извините: повышенная опасность.
И вроде бы и делают ребята все правильно. И даже новые формы освоили. С некоторых пор Офис президента в телеграме и реже в Фейсбуке выпускает таблички с цитатами двух выдающихся умов современности - Зеленского и Ермака. Это уже даже не маоизм, хотя похоже на «Красную книжечку» Великого Кормчего. Это скрижали с заповедями от фарисея с Банковой, которые спускает, как с горы Синай, в офисный телеграм-каналов сммщик Миши Подоляка.
Вот, например, из последнего телеграмного. «Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован». Владимир Зеленский. Так сказать, живая репетиция диалога с Байденом, который, если доживет, будет бить аккуратно, но сильно. Технологично? Технологично. Папередников пнули, а нас тут не стояло. Но зрители уже не верят.
Хотя реформа, начатая прошлой властью, пусть не идеально, но состоялась. Первый этап. А второй вы же и завалили. И все реформы при вас были продолжением реформ папередников - от медицинской до антикоррупционной и децентрализации. Сами вы ничего так и не запустили. И жаловаться на медреформу людям, которые оказались неспособны закупить вакцину, когда ее смогли закупить даже Ливан и Панама - ей богу, грех. Придерживались тактики, озвученной Зеленским в интервью Гардиан «как-то пропетляем». Не пропетляли. И теперь приходится закупать небольшую партию дорого у китайцев. И быть сладкой мишенью для Кремля, продвигающего свой не фармацевтический, а политический проект «Спутник V» и Медведчука с его СМИ.
Возвращаясь к нашим баранам: вот начинающиеся тарифные протесты с перекрытиями дорог говорят о том, что гармошка уже никогда не заиграет, как прежде. И очень вероятно, что приглашённые гости скоро ее вообще, извините, порвут. И лихорадочные попытки устроить пришествие Зеленского на белом коне, который отменит повышение тарифов в пику проклятым буржуинам из МВФ - уже не зайдет. Пепел Марии Антуанетты уже стучится в доброе сердце Владимира Ссаныча. И никакие бабели звук этот приглушить не смогут.
Автор: «Страсти» на Facebook (скорочено)
коли вже півень клювати почав...?! бо рейтинг вже по-під плінтусом...?
Олигархи с Вовой Украину поделили...
Продолжение тут...
https://youtu.be/s-9ZIWVavzM
План такий,треба просто перестати палити газ до закінчення зими!
Тому ,що "газ растет на рынке из-за погодных условий и хотелок олигархов"
В гробу карманов нет! Сходите к гепе на могилу и спросите у него.
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.