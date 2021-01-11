У Зеленского отреагировали на акции протеста против тарифов на газ

Владимир Зеленский анонсировал снижение правительством ставших причиной региональных акций протеста тарифов на природный газ для населения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.



"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан ", - цитирует пресс-служба слова главы государства.



Во время совещания в Офисе президента врио министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.



"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - отметили в Офисе президента.



Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.





