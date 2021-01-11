Джерела в НАБУ вважають, що справу Микитася сфальсифіковано, щоб врятувати Татарова від відповідальності, - Бутусов

Справу ексголови компанії "Укрбуд" Максима Микитася можна розслідувати об'єктивно, тільки якщо передати її назад в НАБУ.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що сьогодні на засідання суду, який мав розглядати апеляцію на арешт Микитася, не з'явилися прокурори.

"Тобто вночі під Новий рік прокурорів для затримання зібрали, а коли вранці через 11 днів після Нового року їм треба було детально розповісти про звинувачення проти Микитася, жоден з 12 прокурорів у справі не знайшов часу представити позицію держави! Оце так дивина - як це прокурори можуть пропустити перше ж засідання по суті справи ?! Що з ними сталося?", - написав Бутусов.

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За його даними, джерела в НАБУ вважають, що справу поліції сфальсифіковано, щоб врятувати Татарова від відповідальності.

"Єдиний варіант розслідувати справу Микитася об'єктивно - це повернути справу в НАБУ, об'єднати всі звинувачення в руках Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишити Микитася під контролем НАБУ. Інакше Татаров зробить усе, щоб руками своїх підручних поліцейських ліквідувати небезпечного свідка - з яким вони все робили разом" , - підсумував Бутусов.