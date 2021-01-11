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Новини Справа заступника глави ОП Татарова
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Джерела в НАБУ вважають, що справу Микитася сфальсифіковано, щоб врятувати Татарова від відповідальності, - Бутусов

Джерела в НАБУ вважають, що справу Микитася сфальсифіковано, щоб врятувати Татарова від відповідальності, - Бутусов

Справу ексголови компанії "Укрбуд" Максима Микитася можна розслідувати об'єктивно, тільки якщо передати її назад в НАБУ.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він нагадав, що сьогодні на засідання суду, який мав розглядати апеляцію на арешт Микитася, не з'явилися прокурори.

"Тобто вночі під Новий рік прокурорів для затримання зібрали, а коли вранці через 11 днів після Нового року їм треба було детально розповісти про звинувачення проти Микитася, жоден з 12 прокурорів у справі не знайшов часу представити позицію держави! Оце так дивина - як це прокурори можуть пропустити перше ж засідання по суті справи ?! Що з ними сталося?", - написав Бутусов.

Читайте також: Микитась повідомив про перенесення розгляду апеляції на його арешт через неявку сторони обвинувачення

За його даними, джерела в НАБУ вважають, що справу поліції сфальсифіковано, щоб врятувати Татарова від відповідальності.

"Єдиний варіант розслідувати справу Микитася об'єктивно - це повернути справу в НАБУ, об'єднати всі звинувачення в руках Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та залишити Микитася під контролем НАБУ. Інакше Татаров зробить усе, щоб руками своїх підручних поліцейських ліквідувати небезпечного свідка - з яким вони все робили разом" , - підсумував Бутусов.

Автор: 

НАБУ (5098) Бутусов Юрій (3618) Максим Микитась (291) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+21
тоже самое чувство..

Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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11.01.2021 22:44 Відповісти
+17
Не называйте Зелю клоуном. Это опасный, сознательный враг Украины и агент }{уйла. А его клоунский прикид и бредни, которые он несёт в своих гундосиках оставьте для 73% дегенератов.
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11.01.2021 22:48 Відповісти
+8
Укрбуд отжали зебили, єто с самого начало било понятно.
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11.01.2021 22:35 Відповісти
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Укрбуд отжали зебили, єто с самого начало било понятно.
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11.01.2021 22:35 Відповісти
Значит надо поймать Татарина и погрузить его на нары .
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11.01.2021 22:37 Відповісти
Твари зеленые.
На его месте может быть каждый из вас, 73% особенных)
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11.01.2021 22:39 Відповісти
73 не особенных... - обоссаных.
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11.01.2021 23:41 Відповісти
"Но всем известно,что не пойманный- не вор." (с)
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11.01.2021 22:42 Відповісти
Люди не знали Микитася, але знали Укрбуд, якому можна було довірити свої гроші і купити квартиру на стадії будівництва. Укрбуд працював на благо України. Тепер нова влада зруйнувала його, розірвала на шматки, а успішного очільника -- єдиного українця-бізнесмена -- в буцегарню по брехливому звинуваченню, як і інших патріотів.
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12.01.2021 06:29 Відповісти
тоже самое чувство..

Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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11.01.2021 22:44 Відповісти
Лучше не скажешь 🤮🤮🤮 🤡🤢🤡👃🏻🎹
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11.01.2021 22:45 Відповісти
Таких борзых беспредельщиков Украина не знала даже при режиме банды Януковича
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11.01.2021 22:44 Відповісти
Сегодня американцы сбили целку у "слуг". Дальше будут и требование экстрадиции Коломойского, и анальное наказание за дело против сына Байдена. И для Татарова в США тоже камера найдется.
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11.01.2021 22:47 Відповісти
Не называйте Зелю клоуном. Это опасный, сознательный враг Украины и агент }{уйла. А его клоунский прикид и бредни, которые он несёт в своих гундосиках оставьте для 73% дегенератов.
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11.01.2021 22:48 Відповісти
Це було ясно ще до виборів.
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12.01.2021 06:33 Відповісти
Татарина трогать низя. Тронешь и он тут же от макушки до ануса колонется и все про дерьмака расскажет, а там дальше и по кругу может пойти.
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11.01.2021 23:32 Відповісти
Татарово нужно садить еще за дела майдана!
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12.01.2021 00:17 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3237861/za_tatarova_vstupilas_natsionalnaya_assotsiatsiya_advokatov
vs.
https://www.politico.com/states/new-york/city-hall/story/2021/01/11/new-york-bar-association-launches-probe-to-expel-giuliani-1354849 Асоціація адвокатів штату Нью-Йорк розпочинає розслідування щодо виключення Руді Джуліані зі свого складу

"У цій професії не може бути місця для тих, хто прагне підірвати і скасувати верховенство права"(с)
Все що ми хотіли знати про асоціацію адвокатів в Україні...
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12.01.2021 00:41 Відповісти
Рюкзаков и его секретутка Геращенко должны сесть в тюрьму за фальсификации многих дел, по делу "Шеремета" и делу "Микитася", в частности.
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12.01.2021 02:11 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3239230/kamera_sposterejennya_zafiksuvala_moment_ubyvstva_viyiskovoslujbovtsya_bilya_kafe_v_noviyi_kahovtsi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75318104
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12.01.2021 02:15 Відповісти
І він далеко не перший...
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12.01.2021 06:39 Відповісти
Зеленский - это вонючее путинское лайно, которым заляпали ваше настоящее и будущее, и даже совесть Украины. Его требуется просто смыть, ибо привыкнуть к этому запаху невозможно. Эта вонь будет проникать к вам на улицах и в квартиры: через телевизор, интернет; вы учуете его, во торжествующем взгляде ватника, пьяного урода, сепера, Хутина. Он будет отравлять ваше существование еще долго; может даже и второй резидентский строк, поскольку он сделает Укарину просто нежизнеспособной территорией. Вы посмотрите на этих сексотов-уродов в Верховной зРаде. Это же холуи, которые служили до этого подворотной грязью, которая стучала на украинцев. Это позор только смывается.
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12.01.2021 05:52 Відповісти
Про який "второй срок" мова? Ще мало всесвітньої ганьби?
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12.01.2021 06:42 Відповісти
 
 