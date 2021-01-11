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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов

Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов

Дело экс-главы компании "Укрбуд" Максима Микитася можно расследовать объективно, только если передать его обратно в НАБУ.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что сегодня на заседание суда, который должен был рассматривать апелляцию на арест Микитася, не явились прокуроры.

"То есть ночью под Новый год прокуроров для задержания собрали, а когда утром через 11 дней после Нового года им надо было детально рассказать об обвинениях против Микитася, ни один из 12 прокуроров по делу не нашел времени представить позицию государства! Вот так странность - как это прокуроры могут пропустить первое же заседание по сути дела?! Что с ними произошло?", - написал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: На апелляцию ареста Микитася не явились 12 прокуроров, слушания перенесли, - защита

По его данным, источники в НАБУ считают, что дело полиции сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности.

"Единственный вариант расследовать дело Микитася объективно - это вернуть дело в НАБУ, объединить все обвинения в руках Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставить Микитася под контролем НАБУ. Иначе Татаров сделает все, чтобы руками своих подручных полицейских ликвидировать опасного свидетеля - с которым они все делали вместе", - подытожил Бутусов.

Также на Цензор.НЕТ: Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

Автор: 

НАБУ (4233) Бутусов Юрий (4386) Микитась Максим (154) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+21
тоже самое чувство..

Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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11.01.2021 22:44 Ответить
+17
Не называйте Зелю клоуном. Это опасный, сознательный враг Украины и агент }{уйла. А его клоунский прикид и бредни, которые он несёт в своих гундосиках оставьте для 73% дегенератов.
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11.01.2021 22:48 Ответить
+8
Укрбуд отжали зебили, єто с самого начало било понятно.
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11.01.2021 22:35 Ответить
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Укрбуд отжали зебили, єто с самого начало било понятно.
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11.01.2021 22:35 Ответить
Значит надо поймать Татарина и погрузить его на нары .
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11.01.2021 22:37 Ответить
Твари зеленые.
На его месте может быть каждый из вас, 73% особенных)
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11.01.2021 22:39 Ответить
73 не особенных... - обоссаных.
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11.01.2021 23:41 Ответить
"Но всем известно,что не пойманный- не вор." (с)
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11.01.2021 22:42 Ответить
Люди не знали Микитася, але знали Укрбуд, якому можна було довірити свої гроші і купити квартиру на стадії будівництва. Укрбуд працював на благо України. Тепер нова влада зруйнувала його, розірвала на шматки, а успішного очільника -- єдиного українця-бізнесмена -- в буцегарню по брехливому звинуваченню, як і інших патріотів.
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12.01.2021 06:29 Ответить
тоже самое чувство..

Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3725
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11.01.2021 22:44 Ответить
Лучше не скажешь 🤮🤮🤮 🤡🤢🤡👃🏻🎹
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11.01.2021 22:45 Ответить
Таких борзых беспредельщиков Украина не знала даже при режиме банды Януковича
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11.01.2021 22:44 Ответить
Сегодня американцы сбили целку у "слуг". Дальше будут и требование экстрадиции Коломойского, и анальное наказание за дело против сына Байдена. И для Татарова в США тоже камера найдется.
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11.01.2021 22:47 Ответить
Не называйте Зелю клоуном. Это опасный, сознательный враг Украины и агент }{уйла. А его клоунский прикид и бредни, которые он несёт в своих гундосиках оставьте для 73% дегенератов.
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11.01.2021 22:48 Ответить
Це було ясно ще до виборів.
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12.01.2021 06:33 Ответить
Татарина трогать низя. Тронешь и он тут же от макушки до ануса колонется и все про дерьмака расскажет, а там дальше и по кругу может пойти.
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11.01.2021 23:32 Ответить
Татарово нужно садить еще за дела майдана!
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12.01.2021 00:17 Ответить
https://censor.net/ru/news/3237861/za_tatarova_vstupilas_natsionalnaya_assotsiatsiya_advokatov
vs.
https://www.politico.com/states/new-york/city-hall/story/2021/01/11/new-york-bar-association-launches-probe-to-expel-giuliani-1354849 Асоціація адвокатів штату Нью-Йорк розпочинає розслідування щодо виключення Руді Джуліані зі свого складу

"У цій професії не може бути місця для тих, хто прагне підірвати і скасувати верховенство права"(с)
Все що ми хотіли знати про асоціацію адвокатів в Україні...
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12.01.2021 00:41 Ответить
Рюкзаков и его секретутка Геращенко должны сесть в тюрьму за фальсификации многих дел, по делу "Шеремета" и делу "Микитася", в частности.
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12.01.2021 02:11 Ответить
https://censor.net/ua/news/3239230/kamera_sposterejennya_zafiksuvala_moment_ubyvstva_viyiskovoslujbovtsya_bilya_kafe_v_noviyi_kahovtsi/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75318104
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12.01.2021 02:15 Ответить
І він далеко не перший...
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12.01.2021 06:39 Ответить
Зеленский - это вонючее путинское лайно, которым заляпали ваше настоящее и будущее, и даже совесть Украины. Его требуется просто смыть, ибо привыкнуть к этому запаху невозможно. Эта вонь будет проникать к вам на улицах и в квартиры: через телевизор, интернет; вы учуете его, во торжествующем взгляде ватника, пьяного урода, сепера, Хутина. Он будет отравлять ваше существование еще долго; может даже и второй резидентский строк, поскольку он сделает Укарину просто нежизнеспособной территорией. Вы посмотрите на этих сексотов-уродов в Верховной зРаде. Это же холуи, которые служили до этого подворотной грязью, которая стучала на украинцев. Это позор только смывается.
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12.01.2021 05:52 Ответить
Про який "второй срок" мова? Ще мало всесвітньої ганьби?
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12.01.2021 06:42 Ответить
 
 