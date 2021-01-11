Источники в НАБУ считают, что дело Микитася сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности, - Бутусов

Дело экс-главы компании "Укрбуд" Максима Микитася можно расследовать объективно, только если передать его обратно в НАБУ.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что сегодня на заседание суда, который должен был рассматривать апелляцию на арест Микитася, не явились прокуроры.

"То есть ночью под Новый год прокуроров для задержания собрали, а когда утром через 11 дней после Нового года им надо было детально рассказать об обвинениях против Микитася, ни один из 12 прокуроров по делу не нашел времени представить позицию государства! Вот так странность - как это прокуроры могут пропустить первое же заседание по сути дела?! Что с ними произошло?", - написал Бутусов.

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По его данным, источники в НАБУ считают, что дело полиции сфальсифицировано, чтобы спасти Татарова от ответственности.

"Единственный вариант расследовать дело Микитася объективно - это вернуть дело в НАБУ, объединить все обвинения в руках Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставить Микитася под контролем НАБУ. Иначе Татаров сделает все, чтобы руками своих подручных полицейских ликвидировать опасного свидетеля - с которым они все делали вместе", - подытожил Бутусов.

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