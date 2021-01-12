УКР
На Донбасі вчора загинув 37-річний боєць Маріупольської бригади Олег Андрієнко

На Донбасі внаслідок обстрілу найманців РФ 11 січня загинув 37-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.

Про це повідомила пресслужба 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, передає Цензор.НЕТ.

"11 січня в районі Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання дістав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у військовослужбовця залишився син Тимур, який народився  минулого року, дружина Марина і мати.

Нагадаємо, 11 січня внаслідок обстрілу найманців РФ в районі населеного пункту Піски загинув військовий ЗСУ.

