На Донбасі вчора загинув 37-річний боєць Маріупольської бригади Олег Андрієнко
На Донбасі внаслідок обстрілу найманців РФ 11 січня загинув 37-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко.
Про це повідомила пресслужба 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, передає Цензор.НЕТ.
"11 січня в районі Операції Об'єднаних Сил під час виконання бойового завдання дістав вогнепальне кульове поранення несумісне з життям наш побратим старший солдат Андрієнко Олег Віталійович 22.08.1983 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у військовослужбовця залишився син Тимур, який народився минулого року, дружина Марина і мати.
Нагадаємо, 11 січня внаслідок обстрілу найманців РФ в районі населеного пункту Піски загинув військовий ЗСУ.
