16 143 3
На Донбассе вчера погиб 37-летний боец Мариупольской бригады Олег Андриенко
На Донбассе в результате обстрела наемников РФ 11 января погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.
Об этом сообщила пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, передает Цензор.НЕТ.
"11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у военнослужащего остался сын Тимур, родившийся в прошлом году, жена Марина и мать.
Напомним, 11 января в результате обстрела наемников РФ в районе населенного пункта Пески погиб военный ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль