На Донбассе вчера погиб 37-летний боец Мариупольской бригады Олег Андриенко

На Донбассе в результате обстрела наемников РФ 11 января погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

Об этом сообщила пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, передает Цензор.НЕТ.

"11 января в районе Операции объединенных сил во время выполнения боевого задания получил огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью наш побратим старший солдат Андриенко Олег Витальевич 22.08.1983 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у военнослужащего остался сын Тимур, родившийся в прошлом году, жена Марина и мать.

Напомним, 11 января в результате обстрела наемников РФ в районе населенного пункта Пески погиб военный ВСУ.

