Зеленський про придністровське врегулювання: Україна підтримує територіальну цілісність Молдови

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час церемонії підписання двосторонніх документів заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, в Україні високо цінують, що президентка Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не боїться називати окупований Крим українським.

"Сьогодні ми також обговорили ситуацію в Придністровському регіоні Молдови й обмінялися думками щодо наших подальших кроків стосовно Придністров'я, зокрема, з огляду на посередницьку роль України у форматі "5+2". Вкотре хочу наголосити, що позиція України щодо придністровського врегулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!" - президентка Молдови Мая Санду українською мовою привітала бійців почесної варти під час церемонії зустрічі в Києві. ВIДЕО