Зеленський про придністровське врегулювання: Україна підтримує територіальну цілісність Молдови

Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час церемонії підписання двосторонніх документів заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, в Україні високо цінують, що президентка Молдови підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і не боїться називати окупований Крим українським.

"Сьогодні ми також обговорили ситуацію в Придністровському регіоні Молдови й обмінялися думками щодо наших подальших кроків стосовно Придністров'я, зокрема, з огляду на посередницьку роль України у форматі "5+2". Вкотре хочу наголосити, що позиція України щодо придністровського врегулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!" - президентка Молдови Мая Санду українською мовою привітала бійців почесної варти під час церемонії зустрічі в Києві. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) Придністров’я (486) Мая Санду (271)
по одной цитате цитировать ...целый день будут
(интересно кто ему текст писал? )
показати весь коментар
12.01.2021 13:57 Відповісти
Тексту этому шлеперу раньше Бадоев писал, думаю ничего не изменилось...
показати весь коментар
12.01.2021 14:00 Відповісти
Если поддерживаете- закройте этот гадюшник с 2-х сторон так, чтобы ни одна муха не пролетела. Правда, при этом придётся отказаться от заглядывания в очко }{уйла в поисках там мира.
показати весь коментар
12.01.2021 13:59 Відповісти
Вот именно,поддержали друг друга.Освобождать свои территории-когда будете?
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
Зеля "освобождает", заглядывая в очко }{уйла. На длину своего языка как минимум.
показати весь коментар
12.01.2021 14:18 Відповісти
То перекрийте т.з. придністров'я!
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
Как я буду жить без территориальной целостностью Молдовы ? Об этом я думаю каждый день ..Цука не ужели у нас не о чем задуматься ? Дурдом.....
показати весь коментар
12.01.2021 14:11 Відповісти
Він і вона нічого інакшого сказати на людях не можуть. Різниця лиш у тому, що Молдова аж ніяк не впливає на терит. цілість України, а роля України у врегулюванні Придністрянського питання - вирішальна. І поки цього не зрозуміють в Кишиневі, Москві, Тирасполі, а, особливо - на Банковій (!) - поки пустопорожнє патякання не припиниться.
показати весь коментар
12.01.2021 17:15 Відповісти
 
 