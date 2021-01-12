Зеленский о приднестровском урегулировании: Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы
Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время церемонии подписания двусторонних документов заявил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в Украине высоко ценят, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится называть оккупированный Крым украинским.
"Сегодны мы также обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы и обменялись мыслями относительно наших дальнейших шагов по Приднестровью, в частности, учитывая посредническую роль Украины в формате "5+2". В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно Приднестровского урегулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территоральную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ", - отметил Зеленский.
