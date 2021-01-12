РУС
Зеленский о приднестровском урегулировании: Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы

Зеленский о приднестровском урегулировании: Украина поддерживает территориальную целостность Молдовы

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время церемонии подписания двусторонних документов заявил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, в Украине высоко ценят, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не боится называть оккупированный Крым украинским.

"Сегодны мы также обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы и обменялись мыслями относительно наших дальнейших шагов по Приднестровью, в частности, учитывая посредническую роль Украины в формате "5+2". В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно Приднестровского урегулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территоральную целостность Молдовы в рамках ее международно признанных границ", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве. ВИДЕО

по одной цитате цитировать ...целый день будут
(интересно кто ему текст писал? )
12.01.2021 13:57 Ответить
Тексту этому шлеперу раньше Бадоев писал, думаю ничего не изменилось...
12.01.2021 14:00 Ответить
Если поддерживаете- закройте этот гадюшник с 2-х сторон так, чтобы ни одна муха не пролетела. Правда, при этом придётся отказаться от заглядывания в очко }{уйла в поисках там мира.
12.01.2021 13:59 Ответить
Вот именно,поддержали друг друга.Освобождать свои территории-когда будете?
12.01.2021 14:04 Ответить
Зеля "освобождает", заглядывая в очко }{уйла. На длину своего языка как минимум.
12.01.2021 14:18 Ответить
То перекрийте т.з. придністров'я!
12.01.2021 14:04 Ответить
Как я буду жить без территориальной целостностью Молдовы ? Об этом я думаю каждый день ..Цука не ужели у нас не о чем задуматься ? Дурдом.....
12.01.2021 14:11 Ответить
Він і вона нічого інакшого сказати на людях не можуть. Різниця лиш у тому, що Молдова аж ніяк не впливає на терит. цілість України, а роля України у врегулюванні Придністрянського питання - вирішальна. І поки цього не зрозуміють в Кишиневі, Москві, Тирасполі, а, особливо - на Банковій (!) - поки пустопорожнє патякання не припиниться.
12.01.2021 17:15 Ответить
 
 