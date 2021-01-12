УКР
Новини
Зеленський і Санду домовилися створити президентську раду

Зеленський і Санду домовилися створити президентську раду

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду домовилися створити президентську раду, в межах якої формуватимуть стратегію для двосторонніх відносин.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з Маєю Санду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, країни планують відновити діалог на найвищому рівні і зробити його динамічним.

"Для цього ми домовилися створити президентську раду, в межах якої ми формуватимемо стратегію і координуватимемо наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного", - сказав Зеленський.

За його словами, пріоритетними сферами для економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит.

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) Мая Санду (271)
