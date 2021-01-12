Зеленський і Санду домовилися створити президентську раду
Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду домовилися створити президентську раду, в межах якої формуватимуть стратегію для двосторонніх відносин.
Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з Маєю Санду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, країни планують відновити діалог на найвищому рівні і зробити його динамічним.
"Для цього ми домовилися створити президентську раду, в межах якої ми формуватимемо стратегію і координуватимемо наші дії для вирішення завдань двостороннього порядку денного", - сказав Зеленський.
За його словами, пріоритетними сферами для економічного імпульсу будуть енергетика, інфраструктура, транспорт і транзит.
