Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет, в рамках которого будут формировать стратегию для двусторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Маей Санду 12 января, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которой мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - сказал Зеленский.

По его словам, приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.

