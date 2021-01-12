РУС
Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет, в рамках которого будут формировать стратегию для двусторонних отношений.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Маей Санду 12 января, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которой мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - сказал Зеленский.

По его словам, приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.

+3
А що то за якийсь дурачок поряд із Санду?
12.01.2021 14:02
+2
опять штаб, зеля повернут на этом, имитация бурной деятельности
12.01.2021 14:02
+2
Майя, если тебе тоже Дерьмак будет "советовать", гони его в шею к его }{уйлу.
12.01.2021 14:03
опять штаб, зеля повернут на этом, имитация бурной деятельности
12.01.2021 14:02
Імітація з імпотецією, і пограбування українців з баригами.
12.01.2021 14:18
А що то за якийсь дурачок поряд із Санду?
12.01.2021 14:02
Майя, если тебе тоже Дерьмак будет "советовать", гони его в шею к его }{уйлу.
12.01.2021 14:03
...Зеленский и Санду договорились... Дивись, а то Лєнка взнає про шо ви там дАгАвАрілісь і коє шо відірве...
12.01.2021 14:05
...а мендельша ревновать не будет? Про зеЛенку можно даже не вспоминать...
12.01.2021 14:07
..преЗЕдентский "Квартал". Все что говорит зе это слова по ветру, а все к чему прикасается этот паяц, превращается в пустое кривляние и буффонаду.
12.01.2021 14:08
... и главное взять все под личный контроль и трубку не брать)
12.01.2021 14:23
"Зина! Дайте ему селёдки!"
12.01.2021 14:35
Ну все, тризда даунбасу!
12.01.2021 15:51
Створення постійно діючого органу з координації зусиль в енергетиці, інфраструктурі, транспорті і транзиті, то чи не єдине розумне серед цього потоку показухи і піару.
12.01.2021 17:07
Не виключаю, шо пані Санду має ще й диплома психіатра-нарколога. І хтось невідомий доручив їй наглядати за нашим малоросським ідіотом.
12.01.2021 19:32
 
 