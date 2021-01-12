Зеленский и Санду договорились создать президентский совет
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет, в рамках которого будут формировать стратегию для двусторонних отношений.
Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Маей Санду 12 января, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, страны планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным.
"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которой мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", - сказал Зеленский.
По его словам, приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.
Топ комментарии
+3 Богдан Сварга
показать весь комментарий12.01.2021 14:02 Ответить Ссылка
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий12.01.2021 14:02 Ответить Ссылка
+2 Zelya Vsyo
показать весь комментарий12.01.2021 14:03 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий12.01.2021 14:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ігор Гладун
показать весь комментарий12.01.2021 14:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Богдан Сварга
показать весь комментарий12.01.2021 14:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Zelya Vsyo
показать весь комментарий12.01.2021 14:03 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Злий Грицько
показать весь комментарий12.01.2021 14:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Топ Ган
показать весь комментарий12.01.2021 14:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
алексей свиридов #476578
показать весь комментарий12.01.2021 14:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Гоша Фантомас #478094
показать весь комментарий12.01.2021 14:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Constantine Karapetyants
показать весь комментарий12.01.2021 14:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
PVol 69
показать весь комментарий12.01.2021 15:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ярема Стогін #480360
показать весь комментарий12.01.2021 17:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
peremoga ua
показать весь комментарий12.01.2021 19:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль