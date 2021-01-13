УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4269 відвідувачів онлайн
Новини
5 707 44

"Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу

"Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу

Через зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) відразу на 320% компанія змушена вже в січні 2021 року закупити на третину менше акцизних марок. Це означає, що доходи держбюджету від тютюнового акцизу можуть суттєво впасти.

Найбільший тютюновий виробник в Україні і третій найбільший платник податків України – компанія "Філіп Морріс Україна" поінформувала постійне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні про те, що вже в січні 2021 року компанія змушена різко знизити замовлення акцизних марок – із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук.

Про це йдеться в офіційному листі компанії "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" до постійного представника МВФ в Україні Йості Люнгмана, повідомляє УНІАН.

Основна причина згаданого вимушеного кроку – різке підвищення акцизу на ТВЕНи – одразу на 320% - із січня 2021 р.

- Ставка акцизного податку на ТВЕНи з 1 січня 2021 р. зростає на 320% - це безпрецедентне підвищення в історії України. У нинішніх економічних реаліях жоден законослухняний бізнес не може пережити підвищення податку відразу на 320% без руйнівних наслідків для легального ринку. Тому компанія вимушена у січні 2021 року знизити плани викупу марок з запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів – йдеться в офіційному листі "Філіп Морріс" до місії Міжнародного валютного фонду.

У цьому листі компанія нагадала, що в разі підвищення акцизу на ТВЕНи не на 320%, а на 200%, компанія могла гарантувати державі закупівлю акцизних марок на ТВЕНи щонайменше на 4,8 мільярда гривень у 2021 році та на 8,1 мільярда гривень у 2022 р.

Але оскільки відповідну законодавчу поправку було провалено парламентом, компанія змушена переглянути свої плани щодо обсягів закупівлі акцизних марок на ТВЕНи в бік суттєвого зменшення.

У компанії визнають, що згадана ситуація може створити додаткові ризики для доходів державного бюджету, і пропонують місії МВФ обговорити шляхи вирішення цієї ситуації.

Нагадаємо, що у 2019 році компанія "Філіп Морріс Україна" стала третім найбільшим платником податків України, забезпечивши загалом 17,3 мільярда гривень податкових надходжень, уступивши лише НАК "Нафтогаз України" та "Укргазвидобування".

17 грудня 2020 року Верховна Рада України провалила поправку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики – щодо пом'якшення темпів зростання акцизу на ТВЕНи. Поправка передбачала підвищення акцизу на 200% плюс по 30% кожного наступного року до 2025 року. За поправку проголосувало 211 депутатів з необхідних 226-ти.

Хоча поправку підтримало 168 представників фракції "Слуга народу", тим не менше основним лобістом "провалу" поправки стала народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах.

Як повідомлялося, провал цієї поправки може коштувати держбюджету до 5 мільярдів гривень доходів. Також під загрозою опиняються майже 200 мільйонів доларів іноземних інвестицій.

Сьогодні в Україні поновила роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand by для України.

Автор: 

цигарки (1007) Philip Morris (79)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ябеды!
новым литцам просто не хватает денежек. и нечего сразу рассказывать как вам "инвестиционную няню" слишком дорогую назначили
показати весь коментар
13.01.2021 11:10 Відповісти
+6
Только при зебилах предприятия становятся убыточными, даже те которые никогда априори такими не могли бы стать. Ждем когда ликеро-водочные обанкротятся
показати весь коментар
13.01.2021 11:11 Відповісти
+6
вот странное дело. зеовцы исполняют те законы, постановления и распоряжения которые были приняты до них. Но как у них так получается что раньше "зеленые инвесторы" не бунтовали, китайцы не выставляли иск на несколько миллиардов, народ не перекрывал дороги из-за роста тарифов, фопы не бунтовали перекрывая крещатик, атомная энергетика работала. как так? может нельзя давать обезьянам микроскоп?
показати весь коментар
13.01.2021 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ябеды!
новым литцам просто не хватает денежек. и нечего сразу рассказывать как вам "инвестиционную няню" слишком дорогую назначили
показати весь коментар
13.01.2021 11:10 Відповісти
Зєйловці просто виконують закон про акцизи прийнятий правлячою більшістю в ВР по ініціативі Гроймана в 2017 році по виконанню вимог по євроасоціації. Так що і ці і попередники руку приложили по переведення українців на споживанню самостійно вирощеного тютюну і контробандних сигарет.
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
вот странное дело. зеовцы исполняют те законы, постановления и распоряжения которые были приняты до них. Но как у них так получается что раньше "зеленые инвесторы" не бунтовали, китайцы не выставляли иск на несколько миллиардов, народ не перекрывал дороги из-за роста тарифов, фопы не бунтовали перекрывая крещатик, атомная энергетика работала. как так? может нельзя давать обезьянам микроскоп?
показати весь коментар
13.01.2021 11:36 Відповісти
"В Киеве проходит марш протеста против повышения цен на газ и коммунальные услуги " от зебилы... а нет это 2016 год.. "Энергоатом по итогам трех кварталов получил чистый убыток в размере 473,6 млн" от зебилы.. опс, снова 2016 год. Как же так рассвет величия пьётра и такое поведение, это наверно пуйло организовал.
показати весь коментар
13.01.2021 11:57 Відповісти
Только при зебилах предприятия становятся убыточными, даже те которые никогда априори такими не могли бы стать. Ждем когда ликеро-водочные обанкротятся
показати весь коментар
13.01.2021 11:11 Відповісти
сухой закон с 23:00 уже есть, скоро расширят а то ишь за водкой ходють и ходють в магазин
показати весь коментар
13.01.2021 11:13 Відповісти
Іде тільки гроші беруть зубожілі.
показати весь коментар
13.01.2021 11:16 Відповісти
ЗЕвлада робить все щоб настав крах. Зебіли, ви задоволені своєю владою?
показати весь коментар
13.01.2021 11:12 Відповісти
Ти сигаретний наркоман, що так істерично пишеш?
Кидай курити!
показати весь коментар
13.01.2021 11:20 Відповісти
Кидай пити , істи і в квартирі топити. Одна буде економія. Екологіст - крупняк. А якщо станеш нудистом , скоротиш виробництво шкідливих хімічних речовин. Лаффа!!!
показати весь коментар
13.01.2021 11:28 Відповісти
Ще один наркоман виліз.
А прикинь, якого доходу в бюджет Колумбія лишається через те, що США поля з кокаїном знищують."Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу - Цензор.НЕТ 3315
показати весь коментар
13.01.2021 11:42 Відповісти
"Филип Моррис" сообщила МВФ о возможном резком сокращении доходов госбюджета от табачного акциза - Цензор.НЕТ 2976
показати весь коментар
13.01.2021 11:36 Відповісти
Ну я наприклад цигарковий наркоман. То й що? Це суто моя особиста справа. Завдяки нам, доречі, в бюджет досить непогана копійчина йде. Чи Ви вважаєте, що її платять виробники цигарок? А ось куди потім прихований податок під назвою акциз розподіляють - питайте у наших керманичів.
показати весь коментар
13.01.2021 12:10 Відповісти
Дебил! Ты хоть посмотри как голосовали!
ЕС дала аж 2 голоса "ЗА". Если бы они не "утримались" то приняли бы поправку!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=8799
показати весь коментар
13.01.2021 11:21 Відповісти
Знову Порох зебілам в штани наклав 😵?
показати весь коментар
13.01.2021 11:23 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 11:34 Відповісти
У СН же монобольшинство? А ЕС же вроде в оппозиции? Какие претензии?
показати весь коментар
13.01.2021 11:45 Відповісти
Претензия в том, что Ваш любимый порох даже не поддерживает эту поправку! Или оппозиция по Вашему должна всегда голосовать отлично от правящей партии?
Хотя тут они еще хуже сделали - "утримались"!!! Что это *** такое... Утримасись... Вас нахер избирали, чтобы утримуватися? Голосуй или За или Против. (Это ко всем партиям относиться).
показати весь коментар
13.01.2021 14:02 Відповісти
Причем тут Порох и он не мой. Получили всю полноту власти, максимальную за все годы независимости, - рулите. Не можете - идите на-р.
показати весь коментар
13.01.2021 15:29 Відповісти
СН и их вдохновителя еще до выборов постоянно спрашивали про про программу, команду и т.п. Но в ответ мы слышали только хиханьки да хаханьки.
показати весь коментар
13.01.2021 15:33 Відповісти
абидна, да?
показати весь коментар
13.01.2021 12:46 Відповісти
При зебільній владі ми побачимо ще й контрабанду цигарок з Польщі в Україну 🤣
показати весь коментар
13.01.2021 11:15 Відповісти
доходы госбюджета от табачного акциза могут существенно упасть.

Да наплевать! От акциза упадут, а от продаж поднимутся.
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Кто будет покупать сигареты по 200 грн за пачку? Теневой рынок вырастет в разы, а доходы бюджета снизятся тоже в разы.
показати весь коментар
13.01.2021 11:28 Відповісти
Действительно никуда не годится, так хоть табачные корпорации служили инструментом в регулировании количества популяции этих ходячих кожаных мешков с костями, гордо называющих себя "хомо сапиенсы", а теперь от чего они дохнуть станут - бухло и сигареты дорогие, надо срочно искать замену !
показати весь коментар
13.01.2021 15:52 Відповісти
Простите, но ваша высокомерная мизантропия не делает вам чести, так далеко можно зайти, например, зачем заботиться о людях с ограниченными возможностями или онкобольных, один парень практиковал такое в Германии в 30-е и 40-е годы прошлого века, а другой парень в это же время обязал всё население СССР сдавать нормы ГТО.
показати весь коментар
13.01.2021 17:21 Відповісти
Хотели денег себе добавить, а лишатся даже того что было, и это ещё хорошо что компания просто не хлопнула дверью и не ушла с рынка.
показати весь коментар
13.01.2021 11:24 Відповісти
Люди, кидайте курити, нехай вони всі збанкротують, міліарди на нашому здоров'ї гребуть.
показати весь коментар
13.01.2021 11:25 Відповісти
Не допоможе. Введуть податок на повітря для всіх і свої статки ще збільшать. Це як гра у наперстки. Неможливо виграти в того, хто не тільки встановлює правила гри, але ще змінює їх постійно на свою користь коли йому замайнеться.
показати весь коментар
13.01.2021 11:53 Відповісти
давно дороже 25 гривен не покупал сигарет, а что такое акцизная марка? где она клеится
показати весь коментар
13.01.2021 11:25 Відповісти
У меня по 20 - лучше по вкусу/восприятию чем магазинные по 50...
показати весь коментар
13.01.2021 11:30 Відповісти
В Польше массово перешли на табак - тут будет похожее + контрабас с Белоруссии,РФ и бамбаса...Электронки в других странах делают дешевле (Прибалтика),так как их вред здоровью меньше чем традиционных сигарет - тут же фсе наоборот...При поднятии цен/акцизов еще привлекательнее становится контрабанда - так что при определенном раскладе доходы даже упадут за счет уменьшения продаж и существенного роста "серого" рынка. Но им этого не понять...так как понимать просто нечем.
показати весь коментар
13.01.2021 11:28 Відповісти
Пів України табак курить. Кращих світових сортів. Саме важче добитися сходів россади тютюну, потрібна висока температура. А приймається розсада тютюну при пересажуванні
просто чудово.
показати весь коментар
13.01.2021 11:35 Відповісти
Взагалі вважаю довбой...............................обами тих хто палить !
показати весь коментар
13.01.2021 11:38 Відповісти
А тих хто випиває?
А тих хто зловживає їжею?
А тих хто не займається спортом?
показати весь коментар
13.01.2021 11:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rZleblZdAew Садовий закликав переходити на коноплю !
показати весь коментар
13.01.2021 11:46 Відповісти
"Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу - Цензор.НЕТ 8979
показати весь коментар
13.01.2021 12:03 Відповісти
Типу стіки для айкосів подорожчають чи як?
показати весь коментар
13.01.2021 12:34 Відповісти
Тут проблема. Європа більше грошей не дасть. Вгадайте, у кого буде просити бабло Зеленський?
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Все перейдут на вейпы?
На жидкости акциз не поднимете!
показати весь коментар
13.01.2021 13:31 Відповісти
Идёшь на базар и покупаешь табак, 20 грн стакан. 500 сигаретных гильз стоят 70 грн. Машинка для набивки 80 грн. И табак там не фуфло которым напичкивает Филип свои сигатеты.
показати весь коментар
13.01.2021 13:59 Відповісти
ага, а для ароматизации можно и дезиком взбрызнуть
показати весь коментар
13.01.2021 15:55 Відповісти
Приготовиться бюджетникам и прочим субсидиантам. Лохдаун где-то рядом
показати весь коментар
13.01.2021 20:46 Відповісти
курить должно стоить дорого.
а филип моррис- стукачки.
показати весь коментар
14.01.2021 07:28 Відповісти
 
 