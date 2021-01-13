"Філіп Морріс" повідомила МВФ про можливе різке скорочення доходів держбюджету від тютюнового акцизу

Через зростання акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) відразу на 320% компанія змушена вже в січні 2021 року закупити на третину менше акцизних марок. Це означає, що доходи держбюджету від тютюнового акцизу можуть суттєво впасти.

Найбільший тютюновий виробник в Україні і третій найбільший платник податків України – компанія "Філіп Морріс Україна" поінформувала постійне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні про те, що вже в січні 2021 року компанія змушена різко знизити замовлення акцизних марок – із запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук.

Про це йдеться в офіційному листі компанії "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" до постійного представника МВФ в Україні Йості Люнгмана, повідомляє УНІАН.

Основна причина згаданого вимушеного кроку – різке підвищення акцизу на ТВЕНи – одразу на 320% - із січня 2021 р.

- Ставка акцизного податку на ТВЕНи з 1 січня 2021 р. зростає на 320% - це безпрецедентне підвищення в історії України. У нинішніх економічних реаліях жоден законослухняний бізнес не може пережити підвищення податку відразу на 320% без руйнівних наслідків для легального ринку. Тому компанія вимушена у січні 2021 року знизити плани викупу марок з запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів – йдеться в офіційному листі "Філіп Морріс" до місії Міжнародного валютного фонду.

У цьому листі компанія нагадала, що в разі підвищення акцизу на ТВЕНи не на 320%, а на 200%, компанія могла гарантувати державі закупівлю акцизних марок на ТВЕНи щонайменше на 4,8 мільярда гривень у 2021 році та на 8,1 мільярда гривень у 2022 р.

Але оскільки відповідну законодавчу поправку було провалено парламентом, компанія змушена переглянути свої плани щодо обсягів закупівлі акцизних марок на ТВЕНи в бік суттєвого зменшення.

У компанії визнають, що згадана ситуація може створити додаткові ризики для доходів державного бюджету, і пропонують місії МВФ обговорити шляхи вирішення цієї ситуації.

Нагадаємо, що у 2019 році компанія "Філіп Морріс Україна" стала третім найбільшим платником податків України, забезпечивши загалом 17,3 мільярда гривень податкових надходжень, уступивши лише НАК "Нафтогаз України" та "Укргазвидобування".

17 грудня 2020 року Верховна Рада України провалила поправку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики – щодо пом'якшення темпів зростання акцизу на ТВЕНи. Поправка передбачала підвищення акцизу на 200% плюс по 30% кожного наступного року до 2025 року. За поправку проголосувало 211 депутатів з необхідних 226-ти.

Хоча поправку підтримало 168 представників фракції "Слуга народу", тим не менше основним лобістом "провалу" поправки стала народна депутатка від "Слуги народу" Лада Булах.

Як повідомлялося, провал цієї поправки може коштувати держбюджету до 5 мільярдів гривень доходів. Також під загрозою опиняються майже 200 мільйонів доларів іноземних інвестицій.

Сьогодні в Україні поновила роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand by для України.