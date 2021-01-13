УКР
Спалах чуми свиней зафіксовано на Одещині, - Болградська РДА

Спалах чуми свиней зафіксовано на Одещині, - Болградська РДА

У Савранському районі Одещини зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Болградська РДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці встановили, що на АЧС захворіли 32 свині та 12 загинули. Діагноз було лабораторно підтверджено Одеською державною регіональною лабораторією Держпродспоживслужби", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із зареєстрованим спалахом та можливістю поширення вірусу АЧС на сусідні території звертаємо увагу сільгоспвиробників Болградщини та громадян, що займаються вирощуванням свинопоголів’я, на необхідність дотримуватися правил біобезпеки під час поводження з тваринами.

Вакцин і ліків від АЧС немає, а смертність свиней може досягати 100%. Африканська чума не загрожує людям, хворіють тільки свині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свиняча чума на Київщині: спалах зафіксували на одній із ферм

О! Пора цены поднимать на свирину.
Треба розробити вакцину
Щас зебилы повылазят поглумиться с бедных животных ...
привозсхавает ......
Чума свиней ? Волнуюсь за труханова %)
Так таки завести їх у Раду ... , похворіють , чи ні ? Африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи.Источник: https://censor.net/ru/n3241566Спалах чуми свиней зафіксовано на Одещині, - Болградська РДА - Цензор.НЕТ 6898
За півроку,рік до нападу рашки на Україну,на Сході країни теж була АЧ...Пам'ятаєте? Тоді у всіх господарствах знищили свиней, а вони були єдиними потенційними грошима... Влада тоді пообіцяла виплату компенсацій....потім напад ворога! А зараз миколаївська,одеська області....Совпадєніє?
