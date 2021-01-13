Спалах чуми свиней зафіксовано на Одещині, - Болградська РДА

У Савранському районі Одещини зафіксовано спалах африканської чуми свиней.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Болградська РДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Фахівці встановили, що на АЧС захворіли 32 свині та 12 загинули. Діагноз було лабораторно підтверджено Одеською державною регіональною лабораторією Держпродспоживслужби", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із зареєстрованим спалахом та можливістю поширення вірусу АЧС на сусідні території звертаємо увагу сільгоспвиробників Болградщини та громадян, що займаються вирощуванням свинопоголів’я, на необхідність дотримуватися правил біобезпеки під час поводження з тваринами.

Вакцин і ліків від АЧС немає, а смертність свиней може досягати 100%. Африканська чума не загрожує людям, хворіють тільки свині.

