Вспышка чумы свиней зафиксирована на Одесчине, - Болградская РГА

В Савранском районе Одесчины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Болградская РГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Специалисты установили, что АЧС заболели 32 свиньи и 12 погибли. Диагноз лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В связи с зарегистрированной вспышкой и возможностью распространения вируса АЧС на соседние территории в РГА обращают внимание сельхозпроизводителей Болградщины и граждан, занимающихся выращиванием свинопоголовья, на необходимость соблюдать правила биобезопасности при обращении с животными.

Вакцин и лекарств от АЧС нет, а смертность свиней может достигать 100%. Африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи.

