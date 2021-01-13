РУС
Вспышка чумы свиней зафиксирована на Одесчине, - Болградская РГА

Вспышка чумы свиней зафиксирована на Одесчине, - Болградская РГА

В Савранском районе Одесчины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Болградская РГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Специалисты установили, что АЧС заболели 32 свиньи и 12 погибли. Диагноз лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.

В связи с зарегистрированной вспышкой и возможностью распространения вируса АЧС на соседние территории в РГА обращают внимание сельхозпроизводителей Болградщины и граждан, занимающихся выращиванием свинопоголовья, на необходимость соблюдать правила биобезопасности при обращении с животными.

Вакцин и лекарств от АЧС нет, а смертность свиней может достигать 100%. Африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи.

О! Пора цены поднимать на свирину.
Треба розробити вакцину
Щас зебилы повылазят поглумиться с бедных животных ...
привозсхавает ......
Чума свиней ? Волнуюсь за труханова %)
Так таки завести їх у Раду ... , похворіють , чи ні ? Африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи.Источник: https://censor.net/ru/n3241566Спалах чуми свиней зафіксовано на Одещині, - Болградська РДА - Цензор.НЕТ 6898
За півроку,рік до нападу рашки на Україну,на Сході країни теж була АЧ...Пам'ятаєте? Тоді у всіх господарствах знищили свиней, а вони були єдиними потенційними грошима... Влада тоді пообіцяла виплату компенсацій....потім напад ворога! А зараз миколаївська,одеська області....Совпадєніє?
