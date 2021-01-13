Вспышка чумы свиней зафиксирована на Одесчине, - Болградская РГА
В Савранском районе Одесчины зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает Болградская РГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Специалисты установили, что АЧС заболели 32 свиньи и 12 погибли. Диагноз лабораторно подтвержден Одесской государственной региональной лабораторией Госпотребслужбы", - говорится в сообщении.
В связи с зарегистрированной вспышкой и возможностью распространения вируса АЧС на соседние территории в РГА обращают внимание сельхозпроизводителей Болградщины и граждан, занимающихся выращиванием свинопоголовья, на необходимость соблюдать правила биобезопасности при обращении с животными.
Вакцин и лекарств от АЧС нет, а смертность свиней может достигать 100%. Африканская чума не угрожает людям, болеют только свиньи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль