У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - Компан
Проблему різкого зростання вартості енергоресурсів і як наслідок підвищення тарифів на комунальні послуги необхідно вирішувати через механізм адресних субсидій, а не шляхом відмови від реформи ринку і відновлення державного регулювання цін.
Про це заявив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.
За його словами, щоб підтримати найбільш вразливі категорії побутових споживачів і погасити різницю в ціні комунальних послуг, що виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, необхідно виділити близько трьох мільярдів гривень.
"У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, а не регулюванням цін. Механізм субсидій є найбільш простим і зрозумілим механізмом допомоги громадянам. Ціна питання зараз - це три мільярди гривень", - зазначив він.
На думку голови Асоціації, це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових тарифів, оскільки вже в лютому очікується зниження цін на енергоресурси.
"Держава повинна подбати про тих, хто не в змозі заплатити за комунальні послуги. Але продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною неправильно", - додав Артем Компан.
Раніше повідомлялося, що в уряді пропонують вирішити проблему різкого зростання тарифів за рахунок запровадження граничних цін, в тому числі на природний газ.
"Введення таких обмежень в самий розпал опалювального сезону - це фактично відкат на сім років назад, який може привести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами", - впевнені в Асоціації.
Артем Компан звернув увагу, що розв’язання цієї проблеми не може бути емоційним, а має враховувати оцінку його наслідків для всіх учасників і споживачів, і постачальників.
"Відмова від реформи ринку природного газу - це шлях у нікуди. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися дуже тривалий час", - зауважив глава Асоціації.
Експерти Асоціації постачальників енергоресурсів розробили пакет заходів, які дозволять вирішити проблему, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань щодо реформування ринків природного газу та електроенергії. Конкретні пропозиції щодо врегулювання тарифної кризи були передані Асоціацією на розгляд до профільного міністерства.
Требуйте например чтобы все деньги полученные от продажи газа по рыночным ценам автоматически переводились украинцам с доходом ниже среднего.
Требуйте какого-то адекватного подхода который поддерживают западные эксперты.
Хватит этого совкового идиотизма, когда газ никто не экономит, зато джинсы стоят больше месячной зарплаты.
https://censor.net/ru/news/3241617/glavnye_vyzovy_dlya_promyshlennosti_v_2021_godu_rost_tarifov_i_padenie_sprosa_na_produktsiyu_gmk_center
Какую экономику Вы имели в виду? Не этих ли ребяток:
https://biz.censor.net/resonance/3241276/yak_olgarhi_rozdlyat_92_mlrd_grn_pributku_vd_rabtarifv
О какой экономике речь идет? Я что-то не наблюдаю чтобы производители или частные предприниматери радовались росту тарифов. Или они не экономика?
Есть путь отсталых стран, это цены на газ намного ниже рыночных и прочий идиотизм.
Я выбираю первый путь.
В Польше была такая же тяжелая ситуация с ценами на газ, но они не отступили и теперь пожинают плоды.
Надо требовать от государства делать то что нам советуют западные технократы, а не вестись на популизм который в итоге приведет нас в еще большую бедность.
А где вы видели у нас "рынок"? Рынок чего, кто в нем участник и т.д. ?!
Если я как потребитель никак и ничем не потому влиять на этот "рынок", даже в той доле в которой я имею отношение к газу... - то это никакой не рынок !
Вы тот же лох, которому могу впарить Что хотят, сколько, хотят по чем хотят и на НЕ ВАШИХ условиях ! И вы НИЧЕГО не решаете !!!
Там існує об'єктивний ринок.
С
Сарказм.
С 0,75 грн до 8000 грн не поддается обоснованию.
Но никого из секты не возмущало.
Никто не перекрывал дороги, не возмущался, тупо схавали, "а то путен нападэ".
Что сейчас произошло? Подорожало до цен гениального яйценюха и трусельмана! Что не так?
И уж тем более нет никакого рынка доставки (транспортирования) газа. А транспортировка тоже каким тообразом повысилась. Такое впечатление, что более дорогой газ стоит транспортировать дороже чем более дешевый.
А яка тама зарплатня??
Субсидии выплачиваются из государственного бюджета.
То есть лохов доят два раза.
Иначе Украина так и останется с не эффективной экономикой и низким уровнем жизни.