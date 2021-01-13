У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - Компан

Проблему різкого зростання вартості енергоресурсів і як наслідок підвищення тарифів на комунальні послуги необхідно вирішувати через механізм адресних субсидій, а не шляхом відмови від реформи ринку і відновлення державного регулювання цін.

Про це заявив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

За його словами, щоб підтримати найбільш вразливі категорії побутових споживачів і погасити різницю в ціні комунальних послуг, що виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, необхідно виділити близько трьох мільярдів гривень.

"У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, а не регулюванням цін. Механізм субсидій є найбільш простим і зрозумілим механізмом допомоги громадянам. Ціна питання зараз - це три мільярди гривень", - зазначив він.

На думку голови Асоціації, це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових тарифів, оскільки вже в лютому очікується зниження цін на енергоресурси.

"Держава повинна подбати про тих, хто не в змозі заплатити за комунальні послуги. Але продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною неправильно", - додав Артем Компан.

Раніше повідомлялося, що в уряді пропонують вирішити проблему різкого зростання тарифів за рахунок запровадження граничних цін, в тому числі на природний газ.

"Введення таких обмежень в самий розпал опалювального сезону - це фактично відкат на сім років назад, який може привести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами", - впевнені в Асоціації.

Артем Компан звернув увагу, що розв’язання цієї проблеми не може бути емоційним, а має враховувати оцінку його наслідків для всіх учасників і споживачів, і постачальників.

"Відмова від реформи ринку природного газу - це шлях у нікуди. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися дуже тривалий час", - зауважив глава Асоціації.

Експерти Асоціації постачальників енергоресурсів розробили пакет заходів, які дозволять вирішити проблему, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань щодо реформування ринків природного газу та електроенергії. Конкретні пропозиції щодо врегулювання тарифної кризи були передані Асоціацією на розгляд до профільного міністерства.