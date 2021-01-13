УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9514 відвідувачів онлайн
Новини
2 330 76

У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - Компан

У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, - Компан

Проблему різкого зростання вартості енергоресурсів і як наслідок підвищення тарифів на комунальні послуги необхідно вирішувати через механізм адресних субсидій, а не шляхом відмови від реформи ринку і відновлення державного регулювання цін.

Про це заявив глава правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

За його словами, щоб підтримати найбільш вразливі категорії побутових споживачів і погасити різницю в ціні комунальних послуг, що виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, необхідно виділити близько трьох мільярдів гривень.

"У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, а не регулюванням цін. Механізм субсидій є найбільш простим і зрозумілим механізмом допомоги громадянам. Ціна питання зараз - це три мільярди гривень", - зазначив він.

На думку голови Асоціації, це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових тарифів, оскільки вже в лютому очікується зниження цін на енергоресурси.

"Держава повинна подбати про тих, хто не в змозі заплатити за комунальні послуги. Але продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною неправильно", - додав Артем Компан.

Раніше повідомлялося, що в уряді пропонують вирішити проблему різкого зростання тарифів за рахунок запровадження граничних цін, в тому числі на природний газ.

"Введення таких обмежень в самий розпал опалювального сезону - це фактично відкат на сім років назад, який може привести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов'язань за імпортними контрактами", - впевнені в Асоціації.

Артем Компан звернув увагу, що розв’язання цієї проблеми не може бути емоційним, а має враховувати оцінку його наслідків для всіх учасників і споживачів, і постачальників.

"Відмова від реформи ринку природного газу - це шлях у нікуди. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися дуже тривалий час", - зауважив глава Асоціації.

Експерти Асоціації постачальників енергоресурсів розробили пакет заходів, які дозволять вирішити проблему, не відмовляючись від взятих на себе зобов'язань щодо реформування ринків природного газу та електроенергії. Конкретні пропозиції щодо врегулювання тарифної кризи були передані Асоціацією на розгляд до профільного міністерства.

Автор: 

субсидія (1074) тарифи (2134)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
в цивилизованных странах бедных 10% а у нас 80%! В цивилизованных странах чиновник не получает миллионы з/п, чиновник несет ответсвенность за свою работу ну т.д. в цивилизованных странах! Украина не цивилизованная страна ФАКТ!
показати весь коментар
13.01.2021 17:27 Відповісти
+15
Глава правления Ассоциации ПОСТАВЩИКОВ энергоресурсов рассуждает о повышении тарифов на энергоресурсы ... Что дальше? Спросим у вора в законе его мнение об уголовном кодексе?
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
+14
От ТВАРЬ ,субсидии это афера для жулья и *****лово для людей ,просто МЕРЗАВЦЫ отдайте украинский газ украинцам по себестоимости а не пытайтесь опять развести народ ,эта история может для вас кончится не совсем так как вы расчитываете ...
показати весь коментар
13.01.2021 17:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_title Відверто з Президентом #4

В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, – Компан - Цензор.НЕТ 9108
показати весь коментар
13.01.2021 17:27 Відповісти
У цивілізованих країнах у людей на все вистачає зарплатні.
показати весь коментар
13.01.2021 17:27 Відповісти
і пенсії вистачає...і ще й на подорожі...
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
Жалкуєш уже що переїхав в Крамаху з Горлівки?
показати весь коментар
13.01.2021 17:34 Відповісти
в цивилизованных странах бедных 10% а у нас 80%! В цивилизованных странах чиновник не получает миллионы з/п, чиновник несет ответсвенность за свою работу ну т.д. в цивилизованных странах! Украина не цивилизованная страна ФАКТ!
показати весь коментар
13.01.2021 17:27 Відповісти
Полностью согласен. Когда начинают говорить о ценах, кивая на цивилизованные страны, почему-то скромно умалчивают средние доходы граждан этих цивилизованных стран и относительную стоимость того же газа или тарифа ЖКХ к средней заработной плате и пенсии. Если глянуть на наши зарплаты и средние доходы большинства (специально акцентирую - БОЛЬШИНСТВА, а не отдельных госчиновников и топ манагеров ибо разница в доходах отличается даже не в разы а на порядок), то мы не цивилизованная страна, а скорее банановая республика только даже без собственных бананов. Вот когда станем по доходам цивилизованной страной - тогда и будем разговаривать о ценах в цивилизованных странах. А дотации это путь в никуда. Это попытка государства переложить тяжесть тарифа с граждан, кто уже платить не в состоянии, на тех граждан кто еще хоть как-то пытается держаться на плаву. Ведь чиновники не из своего кармана эти дотации платят, а из общего кармана налогоплательщиков под называнием бюджет. И если деньги из него выделили на дотации, то автоматически их урезали на другие важные социальные программы. Вот потому и имеем такое образование, такую медицину и все остальное. Ну и еще одно. Есть такое понятие как форс мажор (непреодолимая сила). И как о нем нашим промышленникам-олигархам-монополистам не знать - они его в каждом договоре учитывают. Так вот у меня вопрос. Война на Донбассе, оккупация и эпидемия ковид с вынужденными карантинами в отношении государства и его рядовых граждан это не форс мажор? У нас все впорядке? Мы не потеряли доходы и даже их увеличили? В такой ситуации поднимать ценовую планку ИМХО преступление перед страной и ее гражданами.
показати весь коментар
13.01.2021 18:02 Відповісти
ахметов быстро перепрофилировался в зеленую энергетику....гребет лопатой бабло с украинцев, при этом продает шахты обратно государству, нате боже че мне не гоже.... и судя по тарифамони как в цивилизованных странах, только вот в цивилизованных , германия, 78% налог на эту деятельность, у нас НОЛЬ!!! Мы ЛОХИ все 30 лет ЛОХИ ПЕЧАЛЬНЫЕ!
показати весь коментар
13.01.2021 18:35 Відповісти
Что есть то есть. И различные распотякивания коррумпированных чиновников и различного рода "эхспертов", находящихся на подкормке олигархата, относительно цивилизованных государств и цен в этих государствах выводят из себя. В цивилизованных странах совсем другой уровень коррупции и совсем другое налогообложение для олигархов, совсем другой процент среднего класса, совсем другие социальные выплаты и программы, совсем другие проценты кредитования и т.д. и т.п. Почему об этом никто не говорит и не поднимает вопросы? Ответ очевиден. Наперсточники разводят лохов. Причем даже не напрягаются сделать это хотя бы сколь нибудь интеллектуально. Грубый рэкет на государственном уровне.
показати весь коментар
13.01.2021 18:44 Відповісти
Согласен на все сто. И еще - в цивилизованных странах нет таких жадных производителей и поставщиков энергоресурсов, как у нас, которые ради сверхприбылей и покупки все новых и новых дворцов дерут с потребителей семь шкур.
показати весь коментар
13.01.2021 20:48 Відповісти
Мне вообще нравится иезуитство наших государственных деятелей. Мы идем в Европу. Нам навязывают европейские цены, но при всем при этом для себя не считают обязательным гарантировать для своих граждан даже минимальные европейские социальные стандарты. Сразу начинается съезд, что страна де не в состоянии это сделать. Так если страна гражданам не в состоянии европейские стандарты сделать, то как можно требовать от граждан платить по европейским ценам. Вот простая вещь, почему у нас финансовый национальный регулятор НБУ не может установить базовую процентную ставку такую, какая действует в Европе. К примеру в национальном банке Польши она составляет 0,1%. А у нашего 6%. Во сколько раз выше? Ась? Мы же в Европу движемся. Давайте по европейским ценам жить. ****, и так во всем.
показати весь коментар
13.01.2021 21:00 Відповісти
Мда, а по факту получается не в ЕврОпу, а в другую Опу
показати весь коментар
13.01.2021 21:17 Відповісти
Цивилизованные страны скатятся на уровень Украины, если начнут продавать газ ниже рыночной стоимости и будут заниматься подобным совковым идиотизмом.
показати весь коментар
13.01.2021 18:35 Відповісти
Та неужели. Посчитайте сколько стоит газ для того же немца в отношении к минимальной зарплате и пенсии. Это зарплата и пенсия, которая гарантирована государством. Т.е. социальная защита. А теперь сравните с нашими. Вот и картинка сложится где совковый идиотизм, а где государственное мышление и поддержка государством своего гражданина.
показати весь коментар
13.01.2021 18:47 Відповісти
Так требуйте нормальных субсидий, а не дешевого газа который убивает экономику.
Требуйте например чтобы все деньги полученные от продажи газа по рыночным ценам автоматически переводились украинцам с доходом ниже среднего.
Требуйте какого-то адекватного подхода который поддерживают западные эксперты.
Хватит этого совкового идиотизма, когда газ никто не экономит, зато джинсы стоят больше месячной зарплаты.
показати весь коментар
13.01.2021 19:39 Відповісти
Позвольте спросить, а какой доход Вы собираетесь рассчитывать ниже среднего? Ниже среднего по Европе? У нас же тут ратуют за европейские рыночные цены. Так тогда смело можно 90% населения субсидии назначать. Это первое. Ну и если дешевый газ убивает экономику, тогда как Вы объясните вот это:
https://censor.net/ru/news/3241617/glavnye_vyzovy_dlya_promyshlennosti_v_2021_godu_rost_tarifov_i_padenie_sprosa_na_produktsiyu_gmk_center

Какую экономику Вы имели в виду? Не этих ли ребяток:
https://biz.censor.net/resonance/3241276/yak_olgarhi_rozdlyat_92_mlrd_grn_pributku_vd_rabtarifv

О какой экономике речь идет? Я что-то не наблюдаю чтобы производители или частные предприниматери радовались росту тарифов. Или они не экономика?
показати весь коментар
13.01.2021 19:54 Відповісти
Есть путь развитых стран, это рыночные цены на газ и адресные субсидии.
Есть путь отсталых стран, это цены на газ намного ниже рыночных и прочий идиотизм.
Я выбираю первый путь.
В Польше была такая же тяжелая ситуация с ценами на газ, но они не отступили и теперь пожинают плоды.
показати весь коментар
13.01.2021 20:49 Відповісти
Простой пример базовая ставка национальных финансовых регуляторов, которая собственно определяет процент кредитования, которые в свою очередь определяют развитие экономики в стране. Так вот ставка национального банка Польши 0.1%. Ставка НБУ Украины на текущий момент 6%. Я не говорю только о ценах. В Польше работают программы-компенсаторы. К примеру процентная ставка по кредитам на развитие бизнеса 2,5 - 6% годовых в зависимости от финансового состояния предприятия со сроком возврата 5 лет и 9 месяцев льготного периода. У нас же от 12 до 21% со сроком погашения до трех лет. Есть правда государственная программа кредитования 5-7-9, но там, как говорится, еще вопрос получится ли взять. У нас же человек предоставлен сам себе и обложен флажками со всех сторон. Ну не может государство устанавливать для себя и отдельных граждан одни правила, для других - абсолютно другие. Проще говоря у нас государство обслуживает не экономику, а отдельных олигархов. Не могут зарабатывать в условиях форс мажора отдельные лица в то время когда все государство в полной жопе и все остальные терпят убытки.
показати весь коментар
13.01.2021 21:19 Відповісти
И еще. У нас в нашем государстве рыночная экономика отсутствует. По крайней мере в отношении энергоносителей. Какой нахер рынок, если у нас государство берет кредит от МВФ под обязательство увеличения тарифов на энергоносители. Как вообще соотносится рыночная экономика и подобные обязательства? Каким образом,можно говорить о свободном рынке, если государство собирается регулировать цены. Ну вот стоит у нас газ собственной добычи естественно ниже чем перекупленный западным спекулянтом возможно не единожды газ из другой страны. Если рынок свободный и хотите у нас работать ищите возможности снижения стоимости своего товара. Это же свободный рынок? Вон у нас сейчас как грибы после дождя появляются так называемые польские магазины, где торгуют польской молочкой и другими товарами. Так абсурд - эти товары дешевле наших, произведенных внутри страны. И по качаству, по крайней мере на вкус, нашим ничем не уступают. А их ведь оттуда привозят. Как так?
показати весь коментар
13.01.2021 21:25 Відповісти
Я не эксперт и ориентируюсь на мнение западных экспертов. Например на мнение Европейского Энергосообщества.
Надо требовать от государства делать то что нам советуют западные технократы, а не вестись на популизм который в итоге приведет нас в еще большую бедность.
показати весь коментар
13.01.2021 22:22 Відповісти
Мы минимум последние лет 6 так точно ориентируемся на мнение западных экспертов. По крайней мере нам это наши керманычи в уши вдувают. Почему тогда с каждым годом становится все хуже и хуже и все беднее население? Это первое. Второе - западные так называемые эксперты и Европейское Энергетическое сообщество прежде всего блюдет не наши, а свои интересы. И всеми доступными средстваими выстраивает на нашем рынке более выгодные условия прежде всего для своих бизнесс групп. И это нормально с их точки зрения. С другой стороны у себя в странах они всеми силами стараются поддержать своих производителей. Кто Вам вбил в голову, что тот же МВФ или то же Европейское Энергосообщество печется за наших граждан и нашу промышленность. Это бизнес структуры. Основная задача их деятельности заработать свой капитал. Они не благотворительное общество. И наш рынок это способ для них заработать. И меньше всего они думают о благополучии нашего народа. Они хотят равных условий на энергетическом рынке нашей страны. Для чего и заставили нас принять третий энергетический пакет. Чтобы и им было выгодно участвовать работать на нашем рынке и получать свою выгоду. Каким образом это выгодно нам лично я понять покуда не могу. Надеюсь Вы приведете не общие фразы а конкретные аргументы. И оставляйте свой совковый пиетет перед западными технократами. Не считайте их добрыми дядями, пекущимися о Вашем благополучии. Это рынок и конкуренция прежде всего. И, кстати, да - наши технократы ничуть не уступают западным. Достаточно сказать что первую ступень ракеты Маска сажает программа житомирского программиста (на сколько помню). У нас проблема не в недостатке мозгов и технократов. У нас проблема в избытке воров у власти на подкормке наших воров-олигархов.
показати весь коментар
13.01.2021 22:35 Відповісти
И, кстати, запомните - В УКРАИНЕ ВЫ АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ВЫБИРАЕТЕ. За вас выбирают ОЛИГАРХИ. Точка.
показати весь коментар
13.01.2021 21:28 Відповісти
И еще относительно рынка. Если у нас рынок, то почему мы субсидируем так называемую зеленую энергетику путем гарантированного выкупа по фиксированной цене в первую очередь? Это же рынок. Пусть конкурируют. Или это другое?
показати весь коментар
13.01.2021 21:43 Відповісти
Ціна за обслуговування газомереж була 3 гривні, а зараз стала 60 на місяць. Невже щось помінялося? Мабуть Фірташу на адвокатів вже не вистачає. В цивілізованих країнах наї**лово карається законом, а в нас закон обслуговує олігархів. А на олігархів ніяких субсидій не вистачить. Той випадок, коли легше вбити, ніж прогодувати.
показати весь коментар
13.01.2021 19:59 Відповісти
Про який ринок можна взагалі теревеніти, якщо ціна на газ встановлюється централізовано НКРЄ, якщо надприбутки оліархів не оподатковуються належним чином, якщо грощі, зароблені в країні легко без оподаткування виводяться в офшори та працюють на економіку інших країн. Продовжувати можна нескінченно. Наприкла проста річ. Ось я не можу платити за опалення. Ну приміром немає у мене грошей. Як я можу змінити постачальника опалення, або наприклад відмовитись, якщо живу у багатоквартироному домі з загальним лічильником тепла. А ніяким. Взагалі ніяким. Так про який ринок можна розпатякувати? Нам зробили видимість ринку. А насправді усі ці фірмочки, які торгують газом та теплом це все різні кішені одного олігарха. Так що вибір в нас невеликий. І про ринок годі казати.
показати весь коментар
13.01.2021 20:25 Відповісти
"от продажи газа по рыночным ценам" ?!
А где вы видели у нас "рынок"? Рынок чего, кто в нем участник и т.д. ?!
Если я как потребитель никак и ничем не потому влиять на этот "рынок", даже в той доле в которой я имею отношение к газу... - то это никакой не рынок !
Вы тот же лох, которому могу впарить Что хотят, сколько, хотят по чем хотят и на НЕ ВАШИХ условиях ! И вы НИЧЕГО не решаете !!!
показати весь коментар
13.01.2021 20:30 Відповісти
Это что вы предлагаете ? Людям, которые всю жизнь проработали на эту страну, имеют стаж 30 и более лет, в результате получающих мизерные пенсии, всю оставшуюся жизнь стояли в очередях к чиновникам, доказывая , что они бедные?
показати весь коментар
13.01.2021 20:41 Відповісти
Автоматически переводить деньги на счет без лишней https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81/%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82 б юрократии. Даже если коррупционер получит субсидию, это будут жалкие по его меркам 200$, а не огромная скидка на отопление его 1000м².
показати весь коментар
13.01.2021 21:04 Відповісти
Жалкие? 200 дол? Да для нас это три пенсии! Которые надо отдать за жкх!
показати весь коментар
13.01.2021 21:10 Відповісти
Для чиновников коррупционеров это копейки. У них только по декларациям недвижимость на тысячи квадратных метров. А там и потолки намного выше и бассейны с подогревом воды.
показати весь коментар
13.01.2021 21:22 Відповісти
Аууууууууу! Гиде? Гиде эти субсидии Ваши хваленые в размере 200 баксов и для всех? Не наблюдается что-то. Более того, даже те что были срезали порядком на 2021 год. Вы рассуждаете о сферическом коне в идеальном вакууме, простите. Реальность вообще-то другая.
показати весь коментар
13.01.2021 21:30 Відповісти
Точно % 25 у меня со льготы спионерили,при росте тарифов.
показати весь коментар
13.01.2021 21:43 Відповісти
Да не у Вас. Это собственно не Ваши деньги. Это подачка. Чиновник захотел дал - захотел взял. Это толком никак законодетельно не регулируется. Нет никаких социальных гарантий. Вы не можете рассчитывать на то, что у вас, к примеру, решением правительства их вообще не заберут. Такие вот печальные дела.
показати весь коментар
13.01.2021 22:43 Відповісти
УБД льгота,как это не регулируется?
показати весь коментар
13.01.2021 23:53 Відповісти
Ну в этом случае спорить не буду. Но в остальных так и есть. А с льготой УБД у нас не так уж много субсидантов. Большая часть субсидируются в зависимости от доходов.
показати весь коментар
14.01.2021 18:09 Відповісти
Как начисляют ,что, куда, хрен поймешь.В прошлом месяце 1200 в этом пришла сегодня 2500.
показати весь коментар
14.01.2021 18:41 Відповісти
Так у нас уже еще со времен Петра тарифы стали настолько "прозрачными", что кажется что определяются только хотелками олигархов. Я уже даже и не пытаюсь понять. Воспринимаю как мзду рэкетирам. Справедливости ради стоит отметить, что они у нас и до Петра прозрачностью не страдали. Правда не настолько задраны были. Но, как я понимаю, это еще не предел. Бо Зеленский сказал, что от тарифной "реформы" они отступать не собираются. Ну а у нас все реформы как правило усложняют жизнь гражданам и повышают цены на все. Такое вот мое наблюдение.
показати весь коментар
14.01.2021 18:57 Відповісти
Они просто не понимают,что чтобы стричь овец,за ними должен быть уход,иначе никак.
показати весь коментар
14.01.2021 20:01 Відповісти
Они действуют по принципу, что для того, чтобы корова давала больше молока и при этом меньше ела, ее нужно чаще доить и меньше кормить.
показати весь коментар
14.01.2021 20:02 Відповісти
Вот они и получают эконмический рост,только после получения очередного транша и только для себя ,а виноваты все кругом,кроме них.
показати весь коментар
14.01.2021 20:11 Відповісти
Хех. Да что тут говорить. Куда не глянь - жопппппа. Причем с кучей "п". Короче маем то шо маем.
показати весь коментар
14.01.2021 20:18 Відповісти
В цивілізованих країнах ціна не піднімається і не знижується тому що цього хтось захотів.
Там існує об'єктивний ринок.
показати весь коментар
13.01.2021 17:28 Відповісти
С 0,75 грн до 8000 грн обосновано
показати весь коментар
13.01.2021 17:38 Відповісти
Ну раз обосновано, то думаю Вам привести обоснование не составит труда. Заодно может обоснуете почему украинцы должны покупать газ собственной добычи по цене импортируемого. Потому как я для себя не могу найти такого обоснования. Может чего-то не учитываю. Вот может Вы мне растолкуете причины такого подхода.
показати весь коментар
13.01.2021 18:09 Відповісти
Растолкую.
С
Сарказм.
С 0,75 грн до 8000 грн не поддается обоснованию.
Но никого из секты не возмущало.
Никто не перекрывал дороги, не возмущался, тупо схавали, "а то путен нападэ".
Что сейчас произошло? Подорожало до цен гениального яйценюха и трусельмана! Что не так?
показати весь коментар
13.01.2021 18:17 Відповісти
Извиняюсь, туплю.
показати весь коментар
13.01.2021 18:22 Відповісти
Проехали)
показати весь коментар
13.01.2021 18:23 Відповісти
От ТВАРЬ ,субсидии это афера для жулья и *****лово для людей ,просто МЕРЗАВЦЫ отдайте украинский газ украинцам по себестоимости а не пытайтесь опять развести народ ,эта история может для вас кончится не совсем так как вы расчитываете ...
показати весь коментар
13.01.2021 17:29 Відповісти
Що, наступного разу проголосуєш за Бойка?
показати весь коментар
13.01.2021 17:33 Відповісти
"Проблему резкого роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов..." - Кому лапшу вешаешь, упырь ипаный! Покупали газ по совсем другим ценам. Подонок!
показати весь коментар
13.01.2021 17:30 Відповісти
Вот этот упырь!
В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, – Компан - Цензор.НЕТ 5520
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
щоб він здох у злиднях
показати весь коментар
13.01.2021 17:59 Відповісти
какая отвратительная рожа
показати весь коментар
13.01.2021 19:09 Відповісти
А я за те щоб газ подорожчав ще вдесятеро.
показати весь коментар
13.01.2021 17:30 Відповісти
Це вже проходили. Називалось "жити по новому". Після перших п'яти років народний терпець урвався.
показати весь коментар
13.01.2021 17:39 Відповісти
Ну зараз то ти зажив, Льоня?
показати весь коментар
13.01.2021 17:41 Відповісти
Ну да,что бы кого то-за ноги повесили?
показати весь коментар
13.01.2021 17:44 Відповісти
В Украине нет рынка газа. То что называют рынком газа это ничто инное как очковтирательство, не имеющие ничего общего с рынком газа, кроме названия.

И уж тем более нет никакого рынка доставки (транспортирования) газа. А транспортировка тоже каким тообразом повысилась. Такое впечатление, что более дорогой газ стоит транспортировать дороже чем более дешевый.
показати весь коментар
13.01.2021 17:30 Відповісти
В цивилизованных странах разрешён огнестрел - и таких наглецов по отстреливали на диком западе давно
показати весь коментар
13.01.2021 17:31 Відповісти
В цивилизованных странах просто нет таких резких скачков,и идиотов таких нет
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
Глава правления Ассоциации ПОСТАВЩИКОВ энергоресурсов рассуждает о повышении тарифов на энергоресурсы ... Что дальше? Спросим у вора в законе его мнение об уголовном кодексе?
показати весь коментар
13.01.2021 17:32 Відповісти
Ти ба-цивілізований!!
А яка тама зарплатня??
показати весь коментар
13.01.2021 17:33 Відповісти
в цивилизованных странах нет такой коррупции и казнокрадства...начнем с этого...
показати весь коментар
13.01.2021 17:33 Відповісти
В цивилизованных странах-такого плядства,не допускают.
показати весь коментар
13.01.2021 17:43 Відповісти
Субсидии - это в принципе зло, потому что не нужно быть экономистом семи пядей во лбу, чтобы понять, что весь этот субсидийный банкет оплачивают все те же налогоплательщики, средний класс, которые еще хоть немного, но держатся на плаву. Удавят их, ну или свалят они из страны - и конец субсидиям!
показати весь коментар
13.01.2021 17:47 Відповісти
В цивилизованных странах таким хапугам-упырям как вы на руки браслеты надевают, а не платят субсидии двум третям ободранного вами населения, на которых (субсидиях) вы и еще один свой гешефт имеете..
показати весь коментар
13.01.2021 17:48 Відповісти
Прибыль от продажи газа идет лично олигархам.
Субсидии выплачиваются из государственного бюджета.
То есть лохов доят два раза.
показати весь коментар
13.01.2021 17:56 Відповісти
У цивілізованих країнах субсидії призначають за рівнем доходу. Там нема чиновних курв, які вигадують будь які приводи, щоб субсидії не призначать. Наприклад, в Україні міністерські курви вигадали, щоб субсидії не призначали тим, хто має будь які заборгованості з комуналки, що є прямою дискримінацією за майновим станом і заборонено конституцією. Як тоді сплачувати ті заборгованості? Собачок продавати чи кішечек? Гандони!
показати весь коментар
13.01.2021 17:58 Відповісти
Проблема роста тарифов решается отсечением десятка голов на главной площади страны....
показати весь коментар
13.01.2021 18:24 Відповісти
У цивілізованих країнах, при таких цінах на енергоносії, працівники енергетичної галузі отримують не менше 2000євро, з таких з/п платяться відповідні податки, з них пенсії. А ваші субсидії з держбюджету просто йдуть олігархам в офшори.
показати весь коментар
13.01.2021 18:30 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2021 19:17 Відповісти
Надо требовать адекватной системы субсидий, а не газ ниже рыночной стоимости.
Иначе Украина так и останется с не эффективной экономикой и низким уровнем жизни.
показати весь коментар
13.01.2021 18:30 Відповісти
Знаем мы ваши субсидии. И как и кому их назначают, тоже знаем. Вот же тварь...
показати весь коментар
13.01.2021 19:12 Відповісти
"Артем Компан. директор компанії ЄГАЗ, голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів". Понятно? Это один из кровососов. Интересно, почему ему выгодны субсидии? И почему они с Коболевым похожи как Порошенко с Тупицким? Родственники что ли?
показати весь коментар
13.01.2021 19:16 Відповісти
в цивілізованих - вішають злодіїв, а не тримають їх по 5 років на президенстській посаді
показати весь коментар
13.01.2021 21:18 Відповісти
В цивилизованых странах людям дают возможность работать и заработать себе на жизнь !А не ставят минималку 5 а за газ 6 и хоть сдохни !Вас сук гадов судить нада.
показати весь коментар
13.01.2021 22:13 Відповісти
 
 