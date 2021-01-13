В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, – Компан

Проблему резкого роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов на коммунальные услуги необходимо решать через механизм адресных субсидий, а не путем отказа от реформы рынка и возобновления государственного регулирования цен.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

По его словам, чтобы поддержать наиболее уязвимыекатегории бытовых потребителей и погасить разницу в цене коммунальных услуг, возникшую из-за резкого роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках, необходимо выделить порядка трех миллиардов гривен.

"В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, а не регулированием цен. Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам. Цена вопроса сейчас – это три миллиарда гривен", - отметил он.

По мнению главы Ассоциации, это поможет тем украинцам, которые нуждаются в помощи, пережить месяц пиковых тарифов, поскольку уже в феврале ожидается снижение цен на энергоресурсы.

"Государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. Но продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене неправильно", - добавил Артем Компан.

Ранее сообщалось, что в правительстве предлагают решить проблему резкого роста тарифов за счет введенияграничных цен, в том числе на природный газ.

"Введение таких ограничений в самый разгар отопительного сезона – это фактически откат на семь лет назад, который может привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам", - уверены в Ассоциации.

Артем Компан обратил внимание, что решение данной проблемы не может быть эмоциональным, а должно учитывать оценку его последствий для всех участников и потребителей, и поставщиков.

"Отказ от реформы рынка природного газа– это путь в никуда. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться очень длительное время", - указал глава Ассоциации.

Эксперты Ассоциации поставщиков энергоресурсов разработали пакет мер, которые позволят решить возникшую проблему, не отказываясь от взятых на себя обязательств по реформированию рынков природного газа и электроэнергии. Конкретные предложения по урегулированию тарифного кризиса были переданы Ассоциацией на рассмотрение в профильное министерство.