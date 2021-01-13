В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, – Компан
Проблему резкого роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов на коммунальные услуги необходимо решать через механизм адресных субсидий, а не путем отказа от реформы рынка и возобновления государственного регулирования цен.
Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
По его словам, чтобы поддержать наиболее уязвимыекатегории бытовых потребителей и погасить разницу в цене коммунальных услуг, возникшую из-за резкого роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках, необходимо выделить порядка трех миллиардов гривен.
"В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, а не регулированием цен. Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам. Цена вопроса сейчас – это три миллиарда гривен", - отметил он.
По мнению главы Ассоциации, это поможет тем украинцам, которые нуждаются в помощи, пережить месяц пиковых тарифов, поскольку уже в феврале ожидается снижение цен на энергоресурсы.
"Государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. Но продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене неправильно", - добавил Артем Компан.
Ранее сообщалось, что в правительстве предлагают решить проблему резкого роста тарифов за счет введенияграничных цен, в том числе на природный газ.
"Введение таких ограничений в самый разгар отопительного сезона – это фактически откат на семь лет назад, который может привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам", - уверены в Ассоциации.
Артем Компан обратил внимание, что решение данной проблемы не может быть эмоциональным, а должно учитывать оценку его последствий для всех участников и потребителей, и поставщиков.
"Отказ от реформы рынка природного газа– это путь в никуда. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться очень длительное время", - указал глава Ассоциации.
Эксперты Ассоциации поставщиков энергоресурсов разработали пакет мер, которые позволят решить возникшую проблему, не отказываясь от взятых на себя обязательств по реформированию рынков природного газа и электроэнергии. Конкретные предложения по урегулированию тарифного кризиса были переданы Ассоциацией на рассмотрение в профильное министерство.
Требуйте например чтобы все деньги полученные от продажи газа по рыночным ценам автоматически переводились украинцам с доходом ниже среднего.
Требуйте какого-то адекватного подхода который поддерживают западные эксперты.
Хватит этого совкового идиотизма, когда газ никто не экономит, зато джинсы стоят больше месячной зарплаты.
https://censor.net/ru/news/3241617/glavnye_vyzovy_dlya_promyshlennosti_v_2021_godu_rost_tarifov_i_padenie_sprosa_na_produktsiyu_gmk_center
Какую экономику Вы имели в виду? Не этих ли ребяток:
https://biz.censor.net/resonance/3241276/yak_olgarhi_rozdlyat_92_mlrd_grn_pributku_vd_rabtarifv
О какой экономике речь идет? Я что-то не наблюдаю чтобы производители или частные предприниматери радовались росту тарифов. Или они не экономика?
Есть путь отсталых стран, это цены на газ намного ниже рыночных и прочий идиотизм.
Я выбираю первый путь.
В Польше была такая же тяжелая ситуация с ценами на газ, но они не отступили и теперь пожинают плоды.
Надо требовать от государства делать то что нам советуют западные технократы, а не вестись на популизм который в итоге приведет нас в еще большую бедность.
А где вы видели у нас "рынок"? Рынок чего, кто в нем участник и т.д. ?!
Если я как потребитель никак и ничем не потому влиять на этот "рынок", даже в той доле в которой я имею отношение к газу... - то это никакой не рынок !
Вы тот же лох, которому могу впарить Что хотят, сколько, хотят по чем хотят и на НЕ ВАШИХ условиях ! И вы НИЧЕГО не решаете !!!
Там існує об'єктивний ринок.
С
Сарказм.
С 0,75 грн до 8000 грн не поддается обоснованию.
Но никого из секты не возмущало.
Никто не перекрывал дороги, не возмущался, тупо схавали, "а то путен нападэ".
Что сейчас произошло? Подорожало до цен гениального яйценюха и трусельмана! Что не так?
И уж тем более нет никакого рынка доставки (транспортирования) газа. А транспортировка тоже каким тообразом повысилась. Такое впечатление, что более дорогой газ стоит транспортировать дороже чем более дешевый.
А яка тама зарплатня??
Субсидии выплачиваются из государственного бюджета.
То есть лохов доят два раза.
Иначе Украина так и останется с не эффективной экономикой и низким уровнем жизни.