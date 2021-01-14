У ЗСУ за добу виявили 92 нові випадки COVID-19, - Командування Медсил

Станом на 10:00 14 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 933 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Так, за минулу добу зареєстровано 92 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Госпіталізовано 22 особи із загальної кількості захворілих за добу, решта 70 перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я пацієнтів задовільний. У тих, хто лікуються вдома, спостерігається легкий перебіг хвороби.

Загалом за час пандемії одужали 13 тис. 828 осіб, померли 38.

За даними Командування Медсил ЗСУ, на ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 23 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 3 людини.

